多名港人受喉嚨痛折磨 擔心確診「蟬病毒」？醫生拆解患病風險 附3大注意事項

隨著流感與新冠病毒交替肆虐，一種名為「蟬」（Cicada / 正式名稱 BA.3.2）的新冠病毒新變種已在包括香港、美國、英國等23個國家現蹤，更被世界衛生組織（WHO）列入密切「監測」名單。近日不少網民在社交平台分享受喉嚨痛折磨，擔心確診「蟬病毒」，引發廣泛關注。家庭醫生林永和接受《星島頭條》訪問拆解病毒風險。

病徵顯著：劇烈咳嗽、喉痛似刀割

有網民在Threads分享其患病紀錄，形容病發初期喉嚨痛楚難當，每吞嚥一次「好似俾人割一刀咁痛」。該網民指出，病發期間最受困擾的是晚間劇烈咳嗽，且咳嗽多為乾咳無痰，聲音亦變得沙啞。即使接受多次「九合一」病毒測試均呈陰性，且先後服用中藥及抗生素，病程仍持續超過半個月未能斷尾。該網民更懷疑，病發與早前北上深圳消費及飲食有關。

其他網民亦紛紛留言，分享類似的慘痛經歷，反映病毒具高度傳染性：

外遊中招： 有市民表示4月中旬在日本旅遊時發病，返港後持續患病兩周，隨後更誘發類似氣管敏感的後遺症。

本地感染： 亦有網民指自己並無外遊，僅在參加會展的大型試食活動時未佩戴口罩，隨後便出現喉嚨痛及劇烈咳嗽。他更透露公司同事接連病倒，顯示社區已出現小規模爆發。

家庭醫生林永和：本港新冠維持低水平 籲長者、慢性病患者及時求醫

針對近日網絡流傳關於變種新冠病毒「蟬病毒」來勢洶洶的傳聞，家庭醫生林永和向《星島頭條》表示，目前新冠病毒在全球各地均處於低流行水平，而現時在香港社區流行的病毒株亦非網傳的「蟬病毒」，而是其他常見的變種毒株。林醫生強調，市民毋須對相關傳聞過分擔憂。

病徵與常規新冠相若

林永和醫生指出，根據網民所分享的病徵，主要仍是大家熟知的傷風感冒症狀。由於新冠病毒主要侵襲上呼吸道，患者在發病初期會出現發高燒、全身骨痛及喉嚨痛等徵狀，這與以往感染新冠的表現基本相若。至於市民擔心的嚴重併發症，如心肌炎或肺炎等，在目前的臨床數據中仍屬於相對罕見的情況。

醫生續指，市民若出現懷疑症狀，自行使用市面上常見的「六合一」等多元快速測試套件，其檢測結果一般都非常準確。事實上，目前在香港社區，感染其他呼吸道病毒的機會遠高於網傳的「蟬病毒」。

儘管毋須恐慌，但特定高危群組仍需保持警惕。林永和醫生強烈建議，若患者屬於長者或患有慢性疾病的群體，一旦出現症狀應盡快到公立醫院、急症室或門診求醫，以便醫生評估並開處新冠抗病毒藥物。只要在發病後的「黃金5日內」及時服藥，便能顯著降低演變成重症的風險。

被問到兒童是否較容易感染新毒株，林醫生表示這需要更多臨床數據才能作出定論。不過他提醒，若屬於從未接種過新冠疫苗、亦從未確診過的人士，由於體內缺乏相關抗體，其感染風險自然會顯著高於曾獲免疫力的成年人。最後，林永和醫生呼籲市民做好日常個人防護措施：

維持良好衞生習慣： 在人多擠迫的地方應配戴口罩，並堅持勤洗手。

及時進行檢測： 出現病徵時應主動進行快速測試。

提升疫苗保護力： 高危人士應考慮接種新一期的特定新冠疫苗，或向相熟的家庭醫生作進一步諮詢。

中醫推介穴位按摩助疏通鼻竅

註冊中醫李廣冀曾接受《星島頭條》訪問透過穴位按壓紓緩，以及飲用溫熱蜂蜜水紓緩喉嚨癢及咳嗽：

鼻痕及噴嚏： 按壓 迎香穴 （鼻翼兩旁凹陷處）及 印堂穴 （兩眉中心），每次3至5分鐘，有助疏通鼻竅。

喉嚨癢及咳嗽： 輕揉 天突穴 （胸骨上窩中央），並飲用溫熱蜂蜜水或以鹽水漱口。

氣管不適： 可熱敷背部肺俞穴區域，有助溫肺散寒。

兒童感染風險為成人5倍

據 BBC 報導，專家指出兒童可能比成人更容易感染 BA.3.2，研究顯示其風險約為成人的5倍。主因包括兒童免疫系統如同「白紙」般防禦力薄弱，且病毒特定的突變蛋白質更容易與兒童細胞結合。

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9大常見症狀：

劇烈喉嚨痛

反覆發燒

週期性黃綠濃痰

聲音沙啞至失聲

氣管極度痕癢

深夜劇咳

快測持續陰性

極度疲倦

病程較長

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專家提醒：疫苗仍是關鍵防護線

由於病毒高度變異，現有疫苗的保護效果雖可能降低，但中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，疫苗在預防重症和死亡上仍然發揮關鍵作用，感染後多屬輕症，建議市民應按需要接種。專家提醒，若發現濃痰顏色轉深或夜咳嚴重，應尋求醫生診斷，避免自行判斷病因。在康復期間，建議減少說話保護聲帶，並補充足夠溫水以稀釋難以咳出的濃痰。

資料來源：Threads@honest.up_、林永和醫生

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