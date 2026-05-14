腸漏是甚麼？可致疲勞失眠慢性發炎 補充「麩醯胺酸胜肽」助修復腸道屏障

近年「腸漏」一詞備受關注，有說是與疲勞、發炎與失眠等問題有關，影響都市人健康。有專家指，腸漏不只是腸胃敏感，而是人體免疫系統的防護牆被破壞，不容忽視！

腸漏是甚麼？可能是慢性疲勞的元凶

遺傳優生科醫生張家銘在個人專頁分享，腸漏是指腸道屏障變得鬆弛，令本不應進入體內的毒素、細菌代謝物及發炎物質容易滲入血液。張醫生提醒，人體超過七成以上的免疫系統都與腸道有關，腸道每天有大量物質進出——食物、營養、細菌、毒素、病毒與發炎信號。「腸道屏障」決定甚麼該進入身體，甚麼該阻擋在外。一旦屏障變弱，身體便會出現各種異常：

腸漏是甚麼？可能是慢性疲勞的隱形元凶

胃食道逆流

脹氣、腸躁症

沒有感冒卻持續疲倦、腦袋昏沉

睡不好

皮膚過敏

慢性發炎

自律神經混亂

當腸道屏障變弱，細菌毒素與發炎物質容易進入體內，免疫系統便長期處於警戒狀態，整個人進入「恢復越來越慢」的模式。這就是為甚麼有些人檢查數據沒有大問題，但身體一直不舒服；很多現代人早上醒來疲累，下午昏沉，晚上疲倦卻又睡不深，背後往往出現「低度慢性發炎」。

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腸道修復的關鍵營養：麩醯胺酸

張醫生指出，我們腸道內的細胞更新速度極快，每天都需要大量能量來修補和再生。這些細胞最重要的「燃料」之一，就是麩醯胺酸（Glutamine），為腸道提供維修所需的力量。當身體面對壓力、熬夜、感染、化療、慢性發炎，甚至劇烈運動時，對麩醯胺酸的需求會突然大增。如果消耗速度比補充更快，腸道便無法及時修復，屏障變弱，容易出現「以前熬夜沒事，現在攰足三天」、「以前亂吃沒問題，現在一吃油膩就胃痛」的情況。

調節發炎路徑 平衡腸道菌群

傳統的麩醯胺酸不太穩定，遇水或加熱容易失效，升級版「麩醯胺酸胜肽」，更穩定、吸收更好，有效修復整個腸道系統。麩醯胺酸胜肽能幫助身體重新加固腸道細胞之間有緊密的「緊密連結」，細菌和發炎物質便難以穿過腸道，引發慢性發炎。這道牆，很多人的問題核心並非「營養不夠」，而是「身體一直在漏」。

麩醯胺酸胜肽還能調節人體慢性發炎的核心路徑，這條路徑與代謝綜合症、脂肪肝、腸道發炎、慢性疲勞和自體免疫疾病都有關。此外，它能增加腸道好菌（如乳酸桿菌），並促進生成抗發炎物質，有助穩定腸道環境、抑制壞菌、平衡免疫力。

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如何有效補充？先減少損耗源

許多人問：「應該怎麼補？」但首要步驟是確保身體處於適合修復的狀態。如果你仍每天熬夜、暴飲暴食、壓力大、睡不足，再好的營養也容易被消耗掉。應先減少以下損耗來源：

吃晚餐時間太晚

高糖、精緻澱粉過多

超加工食品

飲酒

長期焦慮與情緒壓力

建議調整飲食節奏：

提早吃晚餐 減少宵夜 多吃深色蔬菜、菇類、海藻、燕麥、豆類和發酵食物

再配合適當補充麩醯胺酸胜肽，才能真正修復腸道，最佳補充時間是空腹時、運動後、睡前或腸胃休息時段，這些時候身體較容易進入「維修模式」，尤其在深層睡眠期間，腸道修復和免疫平衡會更活躍。

資料來源：遺傳優生科醫生張家銘

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