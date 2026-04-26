常吃乳酪也傷腸胃？營養師揭3大「健康食物」暗藏陷阱 易致便秘腹脹

不少人喜歡吃乳酪促進消化，但原來盲目進食可能傷腸胃？有營養師警告，有3大看似「健康食物」暗藏陷阱，不但影響腸道健康，更可能導致嚴重便秘及腹脹。

3大「健康食物」藏傷腸胃陷阱 易致傷腸胃便秘腹脹

日媒《Yoga Journal》報道，營養師夏目桃子（なつめももこ）近日分享指，不少人一直堅持進食自認為有益健康的食物，但實際上這些食物可能正在暗中損害腸道健康。她特別揭露了3大常見「健康食物」背後暗藏的陷阱：

3大「健康食物」易傷腸胃

1.無油食品

市面上標榜「無油」、「零脂肪」或「低脂」的食品看起來極具吸引力，彷彿是減肥人士的恩物。然而，過度限制脂肪攝取，其實會對腸道健康產生負面的影響。適量的脂肪有助促進腸道蠕動，令糞便變得更順滑及容易排出。若極度限制脂肪攝取，會導致糞便變硬，進而引發便秘危機。對身體而言，重點不是完全戒油，而是應該攝取適量的優質脂肪。巧妙地將優質脂肪例如橄欖油、堅果及深海魚類所含的脂肪融入日常飲食之中，才是改善腸道健康的關鍵。

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2.乳酪

很多人一提到維護腸道健康，第一時間就會聯想到乳酪。乳酪確實含有乳酸菌及雙歧桿菌，對改善腸道環境有正面的作用。不過，在選購乳酪時必須多加留意，例如選擇的是否添加了大量糖分的甜味乳酪。因為攝取過多的糖分會成為有害細菌繁殖的溫床，最終導致腸道菌叢失衡。如果進食乳酪的目的是為了改善腸道健康，最好選擇無糖原味乳酪。若味道太酸，可自行配搭新鮮水果或加入少量蜂蜜調味。此外，乳酪對不同人的腸胃影響亦有所不同；如果食用後經常感到胃脹或腹脹，便需要調整進食份量，或者嘗試轉食其他種類的乳酪。

3.富含膳食纖維的食物

日常飲食中注重膳食纖維的攝取量固然重要，雖然膳食纖維對腸道有益，但攝取過量容易導致腹脹及胃氣脹。膳食纖維分為非水溶性纖維及水溶性纖維兩大類。當中，非水溶性膳食纖維能促進腸道蠕動，但如果在進食時喝水不足，反而會令大便變得乾硬。因此，在增加高纖飲食的同時，緊記一定要多喝水。而護腸的另一關鍵在於均衡，應從各種食物中廣泛攝取膳食纖維，來源不應只局限於蔬菜，還應涵蓋海藻類、蘑菇及水果等。

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她表示，注意控制脂肪攝取量、進食乳酪以及多吃膳食纖維，確實對身體有益。但切忌因為聽說某種食物對身體好，就盲目地過量進食。這種極端的做法，實際上會對腸道健康帶來反效果。日常飲食最重要是盡量做到適可而止，避免飲食習慣變得單一及不均衡。

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