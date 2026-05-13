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肺癌｜早期症狀易混淆感冒 專家拆解3大風險 廚房油煙、香燭是隱形殺手？

醫生教室
更新時間：21:01 2026-05-13 HKT
發佈時間：21:01 2026-05-13 HKT

肺癌是香港最常見的癌症，在男性及女性的發病率分別位列第1及第2位。最令人憂慮的是，早期肺癌症狀往往不易被察覺，如輕微咳嗽、聲音沙啞、呼吸困難或體重無故下降等，容易被誤認為普通感冒或支氣管炎，導致延誤診斷。許多患者在確診時已屬晚期，癌細胞已擴散至身體其他器官或組織，令治療難度大增。

肺癌｜3大致癌風險 基因變異增患病機率

要預防肺癌，首要認清3大潛在風險因素：

肺癌｜3大致癌風險 基因變異增患病機率
肺癌｜3大致癌風險 基因變異增患病機率

1. 吸煙及二手煙

這是引致肺癌的主要元兇。九成男性肺癌患者均為煙民，吸煙人士患肺癌的機率是非吸煙者的20倍。此外，吸煙者的配偶因長期吸入二手煙，患病機率亦比一般人高出三成；而接近兩成的兒童患癌個案，更與父親吸煙有關。

2. 無形致癌物

長期暴露於致癌環境是另一大危機。這包括長期接觸致癌礦物如石棉、經常吸入廚房油煙或燃燒香燭的煙霧。值得留意的是，一種名為「氡」的天然放射性氣體，常見於室內環境，更是非吸煙者患肺癌的主要原因之一。

3. 不良飲食與家族病史

飲食中長期缺乏新鮮蔬果、愛吃加工或燒烤食物，均會增加患癌風險。此外，家族遺傳也是關鍵因素，若直系親屬曾患肺癌，因基因變異而發病的機會亦較常人為高。

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肺癌｜治療方案有哪些？

肺癌的治療方案主要視乎癌症期數及患者狀況而定，常見方法包括：

  • 外科手術
  • 放射治療
  • 化療
  • 標靶治療

對於晚期肺癌患者，近年亦可使用最新的免疫治療，透過藥物激活自身的免疫系統對付癌細胞。

肺癌｜日常生活10大防癌方法

預防勝於治療，市民可從日常生活入手，減輕患癌風險：

  1. 及早戒煙：香煙煙霧會破壞肺部組織引發癌變，不論年齡，戒煙是預防肺癌的最有效方法。
  2. 拒絕二手煙及減少油煙：建立無煙家居，要求訪客勿在屋內或車內吸煙。烹調時應開啟抽油煙機，並多採用清蒸及水煮等低油煙的煮食方式。
  3. 推動無煙教育：父母應以身作則盡早戒煙，並及早教導孩子認識吸煙的禍害，防患於未然。
  4. 減低室內「氡」濃度： 可透過小型探測器測量室內的氡氣濃度，並經常保持室內空氣流通。
  5. 做好職業防護：若工作環境屬高風險，必須佩戴合適的呼吸面罩，防止吸入致癌粉塵。
  6. 多吃天然抗氧化蔬果：多進食富含抗氧化物的食物（如莓果、深綠色蔬菜、燕麥及全穀類等）有助保護細胞。例如梨和蘋果含有的根皮素，以及葡萄含有的白藜蘆醇，均有助抗炎及對抗腫瘤。
  7. 慎用營養補充劑：從均衡飲食中攝取營養遠勝於依賴藥丸，攝取抗氧化物補充品並未證實有顯著防癌效果。
  8. 限制酒精攝取：大量飲酒與肺腺癌有關，每天飲用超過7杯啤酒或烈酒會使肺癌風險增加11%。
  9. 建立運動習慣：適量運動可將肺癌風險降低20%至50%，有助改善肺功能，更能提升細胞修復受損DNA的能力。
  10. 定期接受肺癌篩檢：有重度吸煙史的人士應諮詢專業醫護意見，進行低輻射量電腦掃描篩查。

撰文：香港都會大學護理及健康學院副教授賴婉君博士

延伸閱讀：肺癌｜7成患者確診已屬晚期 專家籲高危族做LDCT篩檢 揪出隱形致命殺手

 

 

賴婉君博士香港都會大學護理及健康學院副教授簡介:

護理博士、公共衛生哲學博士，流行病學及生物統計碩士。擁有香港及美國註冊護士資格，具備睡眠監測技術員、香港護理專科學院（呼吸科）院士及癌症運動專家等多項專業認證。多年來專注於醫院與社區的臨床及預防醫學研究，致力推動具成本效益的自我管理介入方案，以提升患者與家庭的自我照護能力。曾獲頒多項國際及本地殊榮，包括香港特別行政區醫務衞生局頒發的「卓越研究獎」。

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