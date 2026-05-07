碟頭飯例湯樣樣鹹 高鹽飲食胃癌風險增近1倍 專家教2星期「重設味覺」

香港人由細到大都習慣了一種味道——鹹味，煮餸落鹽、食飯加鼓油，但大家有沒有停下來想一想：食得多鹽，身體可能已經慢慢被改變？若把一整日的飲食仔細審視：碟頭飯、例湯、蘸醬、加工食品等等，鹽分早已超出身體所能負荷的界線。你又是不是「重口味」一族呢？

400萬數據證實：高鹽飲食胃癌風險接近倍增

遺傳優生科醫生張家銘在個人專頁分享，在高鹽飲食影響下，味覺就在不知不覺中被重新訓練，越吃越重、越需要刺激，清淡反而變得無味。而身體則一天天承受高鹽帶來的衝擊。

張醫生引述大型研究指，超過400萬人的資料顯示，攝取最多鹽分的人群，胃癌風險較正常飲食者接近增加一倍。這並非少數人的問題，而是長期生活方式累積的結果，正默默形塑著每一個人的健康走向。

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胃的防護層逐漸變薄

過量的鹽分進入體內後，變化其實非常安靜。張醫生解釋，高鹽會使胃黏膜的保護層慢慢變薄，修復能力下降，外界刺激更容易長驅直入。致癌物因此更容易接觸細胞，身體的發炎訊號持續被推高。若同時感染幽門螺旋桿菌，整個胃部環境便更容易走向慢性發炎，甚至癌變。張醫生指：「所以許多人都是回頭檢視才發現」，因為這一連串變化並不會立刻引起不適。

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兩、三周即可重新訓練味覺

然而，張醫生提提所有「愛鹹族」，身體保留著一個了不起的能力——對「鹹味」的感受是可以重新訓練。當每日鹽分攝取逐步降低，大約兩至三周後，舌頭會像慢慢甦醒一樣，重新感知到鹹味真正的樣貌。原來只需要一點點鹽，食物就已經很有味道；食材本身的香氣，也會一層一層浮現出來。

當味覺完成訓練及調整，大家會發現飲食變得更輕盈，身體也可在一點一滴的改變中，走向更健康的方向。

資料來源：遺傳優生科醫生張家銘

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