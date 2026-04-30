便秘未必是少吃菜/飲水！恐藏大腸癌/柏金遜危機？醫生教4招通便 1如廁姿勢助排便暢通

便秘是極其普遍的都市病，據衞生署統計，本港每7人便有1人受便秘困擾。很多人以為便秘只因少吃菜、少喝水，其實可能暗示藏大腸癌和柏金遜危機。外科專科醫生劉卓靈接受《星島頭條》訪問，詳細拆解便秘背後的潛藏成因，並教4招通便方法及1個極速暢通如廁姿勢，協助大眾守護腸道健康。

如何定義便秘？6大警號中2項為便秘

劉醫生指出，便秘並非單純指排便減少，而是一種排便功能紊亂的綜合表現。若在過去3個月內，持續出現以下2項或以上症狀，便可判定為便秘，應及早求醫：

每星期排便少於3次

排便時需過度用力

便後持續有排不淨的感覺

糞便呈粒狀、硬塊狀

肛門或直腸有阻塞、閉塞感

需要用手輔助（如按壓腹部、擴肛）才能排便

便秘未必是少吃菜/飲水！恐藏大腸癌/柏金遜危機？

劉醫生表示，便秘成因可分為「飲食」與「非飲食」兩大類：

1.飲食方面

膳食纖維攝取不足： 如蔬果、全穀物攝入少會使大便體積減小、腸道蠕動減緩。

如蔬果、全穀物攝入少會使大便體積減小、腸道蠕動減緩。 水分攝取不足： 則導致大便乾硬難以排出。

則導致大便乾硬難以排出。 過量攝入高脂肪、高蛋白食物：如油炸食物、紅肉亦會延緩腸道運輸，增加便秘風險。

2.非飲食方面

年齡增長： 隨著年紀增加，腸道蠕動減慢、消化液分泌減少，加上腹肌與盆底肌肉乏力、直腸敏感性下降，令長者便秘風險遠高於青壯年。

隨著年紀增加，腸道蠕動減慢、消化液分泌減少，加上腹肌與盆底肌肉乏力、直腸敏感性下降，令長者便秘風險遠高於青壯年。 藥物影響： 如部分抗高血壓藥、鐵劑、鈣片、抗抑鬱藥及止痛藥等，都可能抑制腸道蠕動。

如部分抗高血壓藥、鐵劑、鈣片、抗抑鬱藥及止痛藥等，都可能抑制腸道蠕動。 身體疾病： 直腸或大腸癌、甲狀腺功能減退、神經系統疾病（如柏金遜症）、腸易激綜合症及痔瘡等，均可能引發或加劇便秘。

直腸或大腸癌、甲狀腺功能減退、神經系統疾病（如柏金遜症）、腸易激綜合症及痔瘡等，均可能引發或加劇便秘。 生活習慣：長期久坐、缺乏運動、刻意忍便、作息不定時，以及精神壓力（焦慮、緊張）、妊娠等，都會干擾腸道正常功能。

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大力排便暗藏多種健康風險 恐誘發中風/心肌梗塞？

劉醫生指，不少便秘患者為了盡快排出乾硬的糞便，往往不自覺地過度用力。這種看似十分努力的行為，實則暗藏多種健康風險：

用力排便時肛門周圍的血管壓力會急劇上升，長期如此易誘發或惡化痔瘡；而乾硬的糞便強行通過肛門，亦有機會撕裂肛管皮膚，引發劇痛的肛裂。

對於長者或本身患有高血壓、心臟病的人士，突然用力會令血壓飆升、心跳加快，增加中風或心肌梗塞的機會。

部分人甚至會因過度刺激迷走神經，導致心跳減慢、血壓驟降，出現短暫頭暈、眼前發黑，甚至排便性暈厥。

長期過度用力還會削弱盆底肌肉的支持力，嚴重時有機會造成直腸黏膜脫垂，進一步干擾正常排便功能。

亂食保健品通便 恐引發嚴重副作用？

市面充斥標榜「潤腸通便」、「整腸排毒」的保健品，劉醫生表示，蘆薈含膠質成分，雖能潤滑腸道，促進排便，但過量食用易引發腹瀉、腹痛，腸胃敏感者使用時則更需謹慎。部分人可能對蘆薈過敏，出現皮膚瘙癢、紅腫，甚至嚴重過敏反應，孕婦及哺乳期婦女應避免使用。

至於益生菌雖能透過調節腸胃菌群平衡，改善消化功能，緩解便秘，但過量有機會導致腹脹、腸鳴或腹瀉。此外，免疫功能低下的人士使用益生菌可能增加感染風險，如菌血症；長期大劑量使用還有機會引發腸道菌群依賴性，影響自身調節能力。

他亦提醒，蘆薈與某些藥物（如抗凝血劑）有機會產生相互作用，影響藥效；益生菌若與抗生素同服，需間隔兩小時以上，以避免拮抗作用。建議使用前諮詢醫生，根據個人體質及健康狀況選擇適合的產品，並遵循推薦劑量，避免長期依賴，以維持腸道健康。

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4大方法改善便秘 1如廁姿勢助排便暢通

要徹底改善便秘，劉醫生強調必須從生活習慣入手，而非急於依賴藥物，建議透過以下4大方法：

4大方法助改善便秘：

飲食調整： 每日攝取25至30克膳食纖維，例如多吃蔬菜（菠菜、西芹、白菜）、水果（橙、雪梨、蘋果、香蕉）、全穀物（糙米、燕麥、粟米）及豆類。飲食上宜清淡，減少辛辣、油炸及乾硬食物。

每日攝取25至30克膳食纖維，例如多吃蔬菜（菠菜、西芹、白菜）、水果（橙、雪梨、蘋果、香蕉）、全穀物（糙米、燕麥、粟米）及豆類。飲食上宜清淡，減少辛辣、油炸及乾硬食物。 補充足夠水分： 每天飲用1500至2000毫升水（約6至8杯），可於每餐前飲200至300毫升，天氣炎熱或出汗較多時更要額外補充，以防脫水令便秘加劇。

每天飲用1500至2000毫升水（約6至8杯），可於每餐前飲200至300毫升，天氣炎熱或出汗較多時更要額外補充，以防脫水令便秘加劇。 適量運動： 每星期進行至少150分鐘中等強度的帶氧運動，例如快走、慢跑、游泳，每次不少於30分鐘，促進腸道蠕動。

每星期進行至少150分鐘中等強度的帶氧運動，例如快走、慢跑、游泳，每次不少於30分鐘，促進腸道蠕動。 養成良好的排便習慣：每日定時如廁，切忌忍便，當有便意時應盡快去洗手間。排便時保持放鬆，可將雙腳墊高（用小櫈承托），身體微微前傾，有助直腸角度擴張，令排便更順暢。此外，透過冥想、瑜伽或深呼吸減輕精神壓力，亦能間接改善腸道功能。

劉醫生最後提醒，若調整飲食和生活習慣後仍未見改善，可在醫生的指導下使用藥物治療，切勿自行購買或胡亂服用。治療便秘的藥物均有一定副作用，有機會引起腹痛、腹瀉或電解質失衡，長期使用更會令腸道產生依賴，自主蠕動能力減弱，停藥後便秘反而加劇。此外，當透過通便藥使排便恢復正常後，應盡快回歸均衡飲食，多攝取纖維素與水分，並配合適量運動及良好排便習慣。若用藥後症狀持續，或出現便血、劇痛、體重下降等情況，則應及早求醫，以排除其他潛在疾病。總括而言，藥物只是短期輔助，從生活習慣入手才是治本之道。

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