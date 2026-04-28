指甲有豎紋凹凸不平？專家揭元兇非老化 乾燥警號被長期忽略 即學3招護理

不少人發現，隨著年紀漸長，指甲會有豎紋、雙層分叉、表面凹凸不平等問題。好多人以為這是老化跡象，有專家指出，指甲狀態與年齡幾乎無關，八十歲也可以擁有平滑亮澤的指甲。因為真正的元兇，其實是大家日常生活中最容易忽略的「乾燥」。

指甲問題主因：乾燥訊號被長期忽視

日媒報道，皮膚及指甲疾病專家齋藤昌孝醫生分享，導致指甲變脆、分層、豎紋明顯的核心原因，並非身體內部疾病或衰老，而是外部環境與習慣造成的乾燥。現代醫學證實，指甲狀態很少反映內臟器官問題。反而更像一面「鏡子」，反映出日常有沒有給予基本的保濕與保護。

日常生活中有不少行為都會「偷走」指甲的水分，包括：

為甚麼指甲有豎紋、凹凸不平、變脆分層？

1. 頻繁接觸水及清潔劑：洗碗、洗衫時不戴手套，洗潔精會過度帶走指甲及周邊皮膚的油脂。

2. 卸除凝膠指甲的藥劑：近年流行的凝膠美甲，卸甲所用藥劑往往會令指甲嚴重乾燥受損。

3. 致命盲點：大部分人會為臉部、雙手塗抹保濕霜，卻鮮少想到「指甲也需要保濕」。

齋藤醫生指，當指甲持續乾燥，就會變得脆弱，繼而出現雙層、表面凹凸不平、條紋加深等問題，「可以說，絕大多數指甲困擾，都是身體發出乾燥警號。」

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3招簡單護理 戒掉亂剝皮的習慣

想要即時令粗糙指甲變漂亮？齋藤醫生直言，無論多努力護理，已損壞的指甲難以逆轉。要令新生指甲光滑強韌，齋藤醫生建議每日實踐以下3個習慣：

第1招：戒掉亂剝指甲皮的習慣

指甲根部的小皮（甘皮）、邊緣的倒刺，常被嫌礙眼而撕掉或剪得太深。但指甲甘皮其實是重要的「圍欄」——它緊密填補皮膚與指甲之間的縫隙，防止細菌入侵。一旦受損，就會影響生成新指甲的核心部位「指甲母質」，導致新長出來的指甲凹凸不平。因此絕對不要摳剝指甲甘皮，若真的覺得礙眼，務必使用專用的甘皮剪，只剪走翹起的分離部分。

第2招：清潔工作時必戴手套

不論洗碗、清潔廚房或洗衣服，只要接觸到清潔劑，就應戴上橡膠手套。這道簡單防線能避免清潔劑直接侵蝕指甲及周邊皮膚油脂，大幅減少乾燥刺激。

第3招：塗護手霜時順便塗抹「指甲」

保濕產品並非「修復」已受損的指甲，而是「維持健康生長環境」的工具。每次在雙手塗抹護手霜或乳液時，務必也仔細塗抹在指甲表面、邊緣及甘皮位置。可選擇含尿素、神經醯胺或礦物油的產品，鎖水效果更佳。

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堅持3個月才可養出靚甲

齋藤醫生強調：上述護理必須持續至少3個月，才能看到明顯改善。做了2星期、覺得沒變化就放棄，等於前功盡廢。因此，真正關鍵在於「養好基底」，讓新長出來的指甲回復健康。指甲每日只生長約0.1毫米，一個月長約3毫米。

由根部長至指尖，需時約3至4個月，所有護理效果，都要耐心等待全新指甲完全取代舊有受損部分。齋藤醫生鼓勵大家：「請以3、4個月後的轉變為目標，每天花一分鐘護理，每個人都能重獲美麗指甲。」

甚麼情況需要用藥？

如果指甲凹凸、豎紋、雙層等問題非常嚴重，或伴隨疼痛、變色（如黃、黑、綠），建議到皮膚科檢查。醫生可能會開含類固醇的藥膏，用以改善指甲母質的發炎環境，幫助新甲正常生長。

但齋藤醫生提醒，藥物同樣需要持續塗抹3至4個月，而且對於已經長出來的粗糙指甲改善有限——終究要靠時間等待新生指甲。藥物只是輔助「打好基底」，日常護理不可中斷。從今日起，洗碗戴手套、戒掉剝指甲皮、護手霜順便塗指甲，養好指甲。

資料來源：FNN

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