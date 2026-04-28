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29歲網紅罹罕見癌離世 曾樂觀自嘲「少女變孕婦」了解小圓細胞腫瘤

醫生教室
更新時間：11:03 2026-04-28 HKT
發佈時間：11:03 2026-04-28 HKT

29歲抗癌網紅廖大雁在2022年罹癌後，堅持治療4年，並於抖音分享了956則短影片，向網民發放正能量，直到4月18日，其弟弟代發訃告，宣布廖大雁在父母懷抱中病逝。

曾樂觀自嘲從少女變「待產孕婦」 29歲網紅罹罕見癌症離世 

據台媒報導，廖大雁在2022年9月確診罕見且具高度侵襲性的軟組織肉瘤「促纖維增生性小圓細胞腫瘤（DSRCT）」，回看她的第一條影片，當時她已經患病一年，儘管經歷了各種治療手段，腫瘤卻未能控制。她曾樂觀自嘲說，腹部的腫瘤讓她這個未婚未孕的花季女孩看起來像待產的孕婦。

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不過廖大雁在罹癌後，也選擇積極治療，在抖音更新了956則短影片來分享日常，即便只是吃東西、曬太陽等簡單的內容，也傳遞了她認真度過最後時光的力量。隨著時間推移，廖大雁的肚子越來越大。許多關心她的網友都感到心痛，紛紛表示，「哪怕不能手術，這樣挺著肚子活到老也行」。

在病情更加惡化的最後時光，廖大雁也還是讓家人幫忙更新影片，直到廖大雁的弟弟於4月18日透過帳號發布訃告，證實姐姐於2026年4月17日下午2時在湖南安詳離世，最後時光父母都陪在身邊，而喪事將一切從簡，並感謝網友長期善意陪伴廖大雁度過艱難時光。

小圓細胞腫瘤是甚麼？症狀/高風險人群/治療方法

結締組織增生性小圓細胞腫瘤是一種罕見癌症，結締組織增生性小圓細胞腫瘤是一種軟組織肉瘤；腹部和骨盆腹膜組織通常會出現細胞生長，癌細胞迅速擴散到附近其他器官，可能包括膀胱、結腸和肝臟。

小圓細胞腫瘤可能發生於任何人群，但在年輕男性和男孩中更常見。目前造成小圓細胞腫瘤的成因尚未清楚。結締組織增生性小圓細胞腫瘤的治療通常包括合併治療，包括手術、化療和放射療法。

症狀包括：

  • 腹痛
  • 腹部腫脹
  • 腹脹
  • 消化道阻塞
  • 體重下降
  • 便秘
  • 排尿困難

由於該腫瘤惡性程度高且易復發，通常需要綜合性治療： 

  1. 手術：切除腫瘤
  2. 化療：採用高強度的多重藥物合併化療（新輔助或輔助化療）
  3. 放療：全腹放射治療
  4. 其他：造血幹細胞移植、標靶治療、腹腔熱化療等等

資料來源：東森娛樂上海交通大學學報Mayo Clinic

 延伸閱讀：癌症專家公開防癌必吃9大食物 1類蔬菜功效強 這樣吃防3種癌

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