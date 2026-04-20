新冠變種「蟬」病毒襲港？網民快測陰性竟咳到甩肺 專家揭9大症狀及預防方法！

近日社交平台 Threads 上一則關於「新型病毒」的帖文引發熱議。有網民分享指，自己在4月初起出現嚴重喉嚨痛與高燒，退燒後轉為劇烈咳嗽，且伴隨大量「黃綠色濃痰」，聲音由沙啞迅速演變成「失聲」。最令人困擾的是，即便多次快測結果均呈陰性，服用一般感冒藥亦未見起色，形容每到夜晚就「咳到甩肺」，進食時氣管極度痕癢。

神祕病毒襲港？快測陰性卻咳到甩肺

針對這類病徵，網上有人猜測是否與傳聞中名為「蟬病毒」的新冠變種 BA.3.2 有關。然而必須強調，目前醫療機構並未證實網民所描述的支氣管炎症狀與所謂的「蟬病毒」有直接關係。 專家解釋，春季本是流感、腺病毒及肺炎支原體的高發期，這類細菌或病毒感染同樣會導致黃綠膿痰與長達一個月的病程。

網民分享指自4月初起出現嚴重喉嚨痛與高燒。（截圖自Threads）

由聲沙到失聲「一個月」周期

雖然病毒身份待定，但不少「過來人」網民總結出相似的患病經歷。這類個案具備明顯的週期性：初期喉嚨有「刀割感」，中期會經歷失聲期，並每隔一段時間咳出深綠色濃痰。不少患者求診後被醫生診斷為「支氣管炎」，有網民直言其纏擾程度極高，甚至有「藥物難以即時見效」的無力感，整個康復過程往往長達四週，最終才依靠自身免疫力自動康復。

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兒童感染風險為成人5倍

據 BBC 報導，專家指出兒童可能比成人更容易感染 BA.3.2，研究顯示其風險約為成人的5倍。主因包括兒童免疫系統如同「白紙」般防禦力薄弱，且病毒特定的突變蛋白質更容易與兒童細胞結合。

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9大常見症狀：

劇烈喉嚨痛

反覆發燒

週期性黃綠濃痰

聲音沙啞至失聲

氣管極度痕癢

深夜劇咳

快測持續陰性

極度疲倦

病程較長

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，疫苗在預防重症和死亡上仍然發揮關鍵作用，感染後多屬輕症，建議市民應按需要接種。( 蘇正謙 攝 )

專家提醒：疫苗仍是關鍵防護線

由於病毒高度變異，現有疫苗的保護效果雖可能降低，但中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，疫苗在預防重症和死亡上仍然發揮關鍵作用，感染後多屬輕症，建議市民應按需要接種。專家提醒，若發現濃痰顏色轉深或夜咳嚴重，應尋求醫生診斷，避免自行判斷病因。在康復期間，建議減少說話保護聲帶，並補充足夠溫水以稀釋難以咳出的濃痰。