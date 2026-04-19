腎癌手術風險高？醫生解構機械臂+VR技術微創切腫瘤 大幅縮減手術時間康復更快

腎細胞癌是本港泌尿外科常見的惡性腫瘤之一，過去主要依賴傳統開放式手術，需較大切口，傷口會比較痛，患者出血較多、住院時間長，術後恢復緩慢。近年隨著機械臂微創手術及虛擬實境（VR）技術的發展，腎癌治療已進入更精準、安全的新階段。香港執業專科醫生協會召集人、泌尿外科專科傅錦峯醫生表示，政府近年推廣身體檢查，令不少腎癌能在早期被發現，所以腫瘤體積細少，這些早期個案最適合採用微創方式處理。

機械臂加VR技術微創切腎癌 只需開5至12毫米小切口

傅錦峯醫生指出，早期腎癌腫瘤約為10至40毫米，醫生可選擇局部腎切除術（Partial Nephrectomy），在清除腫瘤的同時盡量保留正常腎組織，從而保護腎功能，減低「洗腎」和「換腎」機會。傳統開放式手術切口大，而機械臂手術只需在患者腹部開幾個5至12毫米的小切口，術後疤痕不明顯，恢復速度明顯加快。「機械臂擁有三個靈活的操作臂，旋轉角度可達540度，遠遠超過人手極限。在3D立體成像系統輔助下，醫生能更精細地處理位於腎臟深部的腫瘤，大幅提升手術精準度。」

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腎臟位處人體深部，周圍被肋骨、重要器官及複雜血管包圍，每個人的血管分佈亦有差異，手術時既要徹底切除腫瘤，又要避免損傷正常血管和腎組織，挑戰極大。傳統手術中的超聲波雖能提供實時影像，但仍難以清晰顯示血管的立體走勢。

VR技術建立「血管地圖」 手術時間減半恢復更快

虛擬實境（VR）技術的引入，為腎癌微創手術帶來重大突破。術前，醫生會將患者的電腦掃描影像（CT Urogram）輸入專用軟件，重建出腎臟、腫瘤及周圍血管的3D立體模型。醫生可透過VR清楚看到腫瘤大小、位置，以及哪些血管直接為腫瘤供血（tumour feeding arteries），並預先模擬手術步驟。「有了這個立體『血管地圖』，醫生在術前已對整個佈局瞭如指掌，能更精準地規劃切除路徑，減少不必要的血管損傷。」傅錦峯醫生說。VR模型亦有助醫生向病人及家屬解釋病情，比傳統2D影像更直觀易明。

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以局部腎切除術為例，傳統機械臂手術約需4至5小時；結合VR技術後，手術效率顯著提升，傅錦峯醫生指很多個案可縮減1至1.5小時，住院時間亦由原本的5至7天，提早約2天出院，患者恢復更快，生活質素改善。此外，VR輔助有助提高腫瘤切除的徹底程度，透過術中病理學醫生的冷凍切片檢查(frozen section) 確認切除邊緣（resection margins）無殘留腫瘤細胞，同時更好地保留正常腎細胞（nephron sparing），有助患者長期維持腎功能，降低日後需要透析的風險。

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未來盼VR實時重疊影像

傅錦峯醫生坦言，目前VR模型主要基於術前掃描數據，暫時未能實時反映手術中的位置，例如因呼吸等横膈膜引起的腎臟不規則移位。若未來能將VR影像與實時手術影像重疊，精準度將進一步提升，手術風險亦可再降低。他補充，現時對於腫瘤體積過大達十多至二十厘米的個案，仍然需要傳統開放式手術處理。

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