用遊戲作麻醉藥安撫病童 伊院護士投身人道救援10年 「未必能改變世界 幫得一個得一個」

伊利沙伯醫院深切治療部有一名護師，過去10年，每年均遠赴馬達加斯加進行人道救援。在醫療資源匱乏的馬達加斯，她用遊戲作麻醉藥，安撫病童處理傷口。面對艱苦環境，她從未退縮，並表示「未必能改變世界，但幫得一個得一個」。

伊院護士投身人道救援10年 用遊戲作麻醉藥安撫病童

據醫管局刊物《HASLink 協力》報道，伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）資深護師麥寶晶，自2014年起，每年均跟隨慈善組織，跨越8,600公里、飛行超過18小時，由香港千里迢迢遠赴非洲的馬達加斯加，為當地病童進行傷口護理。為表揚她多年來在人道工作上的貢獻，香港紅十字會早前向她頒發了「香港人道年獎2024」。麥姑娘憶述：「第一次去馬達加斯加的時候，覺得當地與香港的落差很大。當地人三餐不繼，小朋友會在垃圾河裡撈東西維生，在垃圾山裡找食物。」然而，這種艱苦的境況，卻令麥姑娘的信念更加堅定：「我更加覺得要繼續在這裡的工作，這個地方很需要我。」

馬達加斯加的基礎醫療設備嚴重不足，麥姑娘憑藉在伊利沙伯醫院多年工作的豐富經驗，靈活應變各種突發狀況，並表示：「在馬達加斯加，我們試過手術中途停電，也試過突然發現乾淨水不足，只好馬上從住處搬運樽裝水到手術室。」由於當地缺乏精密儀器，麥姑娘亦會憑臨床經驗評估病人的情況，甚至會加倍細心觀察小朋友的情況。在處理傷口時，更會以音樂及遊戲代替麻醉藥，分散病人的注意力。

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用巧手與愛為偏遠病童改鞋：「未必能改變世界 幫得一個得一個」

在馬達加斯加，一般家庭難以負擔醫療費用，許多小朋友僅因燒傷或普通傷口未獲適切護理，最終導致嚴重殘障。這些殘疾兒童在當地備受歧視，往往只能留在家中，無法上學，亦難以結交朋友。為此，麥姑娘在當地舉辦興趣班，教小朋友做手工藝和畫畫，透過遊戲治療，讓他們逐漸放下戒心，打開心窗，她表示：「最初小朋友很害怕別人的目光，來畫畫時也會穿上長袖衣服遮掩肢體殘障，但他們在興趣班找到願意接納他們的人，令他們的童年有朋友相伴。」

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此外，許多住在偏遠地區的孩子，完成手術後需搭乘一整天的車程才能回家，為了避免傷口在路途上受感染，麥姑娘會利用當地及由香港帶來的物資，親自為他們改造鞋子，確保他們能安全回家。

不知不覺，麥姑娘已在當地服務超過10年。她坦言自己的心態有所轉變：「以前覺得要努力在這裡發揮自己作為護士的專業，現在發現原來愛和陪伴更重要。」她亦學會將有需要的家庭，轉介給當地的長期服務團體，讓他們能找到自力更生的機會。多年來的人道工作，讓她從生活艱苦卻樂天知命的當地人身上，學會了謙卑和感恩。麥姑娘總結道：「自己未必能改變世界，但幫得一個得一個。助人無分遠近，任何人只要願意伸出援手，你的光芒便能照亮身邊的人。」

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