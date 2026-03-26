屯門醫院文志衛醫生退而不休 堅持以數據建構安全手術室 守護病人健康與生命

文志衞醫生即使退休後仍穿梭在屯門醫院外科部手術室與病房。多年前，屯門醫院曾因手術成效飽受批評。面對當年的負評浪潮，文志衞醫生沒有歸咎前線醫生的「手藝」，反而堅持從數據中尋找真相。他帶領團隊默默改革，最終成功建構出更安全的手術室，用專業與堅持，並繼續守護著每一個病人的生命。

屯門醫院文志衛醫生退而不休 堅持以數據建構安全手術室

據最新一期《新界西醫院聯網通訊》文章指，文志衛醫生穿梭屯門醫院手術室與病房數十年，早已視外科部為家。即使在2017年退休後，他仍默默堅守崗位，繼續服務病人。談及屯門醫院外科多年來面對的不公道批評，他沒有動氣，反而哈哈一笑，娓娓道出當中的原委。

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時間回到2010年，當時文醫生剛出任外科部門主管。醫院管理局為提升整體手術質素，參考外國經驗，引入手術成效的評分標準。然而，屯門醫院的手術成效，卻連續兩年被評為稍遜，引來傳媒鋪天蓋地的負面報道。文醫生坦言：「現在大家常說『沒有比較，沒有傷害』，但當年卻是『沒有傷害就沒有報道價值』。」當時他與同事的心情都不太良好，但他深信問題並非出在醫生的手藝」上，並表示：「我對同事充滿信心，大家都是兩間醫學院訓練出來，接受同樣的外科考試，表現一定不會比別人差。」

本著問心無愧的態度，文醫生深入研究數據，最終發現，外科醫生的工作量、可提供的手術室節數、術後跟進配套，以及深切治療部的支援等，都可能與整體表現有關。坊間的負評，反而激發了聯網內醫院和部門的空前團結。文醫生特別感謝麻醉科、深切治療部、放射科、臨床腫瘤科等多個部門的支持，促成了跨專業的臨床會議，讓團隊能更全面地照顧病人的術前術後情況。其後，透過跨院合作，更充分利用了重建後博愛醫院的手術室資源，並成功推動屯門醫院興建新的手術室大樓，逐步提升服務容量。

入手術室不是一場生命的賭博 團隊合作守護病人健康

這一系列的改革措施，並非一朝一夕能見效。不過「前人種樹，後人收成」，當年的努力，如今終於開花結果。現任外科副部門主管王家輝醫生，正是默默「收成」的其中一員。他在文醫生退休前，一直協助推動各項改善措施。王醫生解釋，「我們手術前已經計算病人接受手術的風險。外科醫生不是單純做手術，而是在術前評估術後康復的情況，甚至術前已經要病人『預健』：先強化心肺功能、戒煙、做運動，提升手術成效，盡量縮短術後康復的時間。」

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王醫生強調，手術成效並非單純的數字遊戲，進入手術室也不是一場生命的賭博。經歷多年來的精益求精，屯門醫院不單能提供更標準化的醫療服務，更能設身處地為病人提供個人化的治療方案。這一切，全賴整個聯網團隊，包括質素及安全部、麻醉科、深切治療部等部門的通力合作，讓整個外科團隊能團結一致，全力守護每一個病人的生命與安全。

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