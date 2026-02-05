Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田威院仁醫為兌現承諾午休踩單車去捐血 身後再捐器官作「最好的禮物」

醫生教室
更新時間：14:54 2026-02-05 HKT
發佈時間：14:54 2026-02-05 HKT

在沙田威爾斯親王醫院，周啟明醫生是內科及藥物治療學系的部門主管，帶領團隊用專業知識在前線救治病人。然而，僅需短短十五分鐘的單車車程，他的身份便悄然轉變——從診症室內的資深醫生，變為捐血床上熱忱的捐血者，繼續造福病人。這段15分鐘的路程，不僅是地理上的移動，更是他以身作則，詮釋「醫者仁心」的道路，他更寄語「勿以善小而不為」，只要每個人多走一步，世界將更美滿。

「其實我們捐血需要的時間真的不多，吃一餐飯的時間，已經可以捐出一包血，而這一包血又能幫助到三個人。」周醫生過去三年，他堅持利用午休或下班後的空檔，獨自騎上單車，從沙田威爾斯親王醫院出發前往最近的沙田捐血站，他形容「踩15分鐘就去到捐血，15分鐘就到，多麼方便，爽呀！」。

捐血習慣源自對摯友承諾

對他而言，這個小習慣不僅是助人，更是一份必須兌現的莊重承諾。「我們吃一頓飯，可以捐到3包血，一包血又幫到三個人，少食一餐飯真的不重要！」周醫生指，比起犧牲午休吃飯時間，捐血幫助到別人的意義重大。

這個習慣源於三年前一段沉痛的經歷。他的一位女性好友因患上嚴重的出血性胃癌，治療期間急需大量輸血，前後共用了超過10包血。身為醫者，周醫生當時向病榻上的好友許下諾言，叮囑她積極對抗病魔回家與家人團聚，他更提到自己也是B型血，因此日後定會代她將這些血液「還」給紅十字會。周醫生從未忘記這個承諾，至今已捐贈超過二十多包血液。「我覺得要對得住病人，也沒有浪費過紅十字會的任何一包血。」他堅定地說。

「勿以善小而不為」的生命哲學

走過無數生死關頭，周醫生對生命有著更為豁達的看法。他深信「勿以善小而不為」，認為真正的善行無分大小。「如果每個人都能在小事上幫人行一步，例如幫人按升降機、幫人推床，這些事情都會令這個世界開心許多、美滿得多。」

這份奉獻之心，更延伸至他生命的終點。周醫生早已決定在離世後捐贈器官，他坦然道：「當我離開世界後，器官對我的身體已經沒有幫助，我樂意捐出我的器官，例如腎臟、肝臟，如果能幫助到其他人，這是一份更好的禮物。」

香港紅十字會捐血懶人包：

香港紅十字會捐血者條件

  1. 健康良好
  2. 體重41千克或以上（即90磅或以上）
  3. 年齡介乎16至65歲（適用於首次捐血者）

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
8小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
5小時前
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
影視圈
2小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
7小時前
直升機出動搜救。楊偉亨攝
屯門青山男子跌落山 一度抓緊樹枝 直升機救起送院
突發
2小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
2026-02-04 14:45 HKT
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
10小時前