沙田威院仁醫為兌現承諾午休踩單車去捐血 身後再捐器官作「最好的禮物」

在沙田威爾斯親王醫院，周啟明醫生是內科及藥物治療學系的部門主管，帶領團隊用專業知識在前線救治病人。然而，僅需短短十五分鐘的單車車程，他的身份便悄然轉變——從診症室內的資深醫生，變為捐血床上熱忱的捐血者，繼續造福病人。這段15分鐘的路程，不僅是地理上的移動，更是他以身作則，詮釋「醫者仁心」的道路，他更寄語「勿以善小而不為」，只要每個人多走一步，世界將更美滿。

「其實我們捐血需要的時間真的不多，吃一餐飯的時間，已經可以捐出一包血，而這一包血又能幫助到三個人。」周醫生過去三年，他堅持利用午休或下班後的空檔，獨自騎上單車，從沙田威爾斯親王醫院出發前往最近的沙田捐血站，他形容「踩15分鐘就去到捐血，15分鐘就到，多麼方便，爽呀！」。

捐血習慣源自對摯友承諾

對他而言，這個小習慣不僅是助人，更是一份必須兌現的莊重承諾。「我們吃一頓飯，可以捐到3包血，一包血又幫到三個人，少食一餐飯真的不重要！」周醫生指，比起犧牲午休吃飯時間，捐血幫助到別人的意義重大。

這個習慣源於三年前一段沉痛的經歷。他的一位女性好友因患上嚴重的出血性胃癌，治療期間急需大量輸血，前後共用了超過10包血。身為醫者，周醫生當時向病榻上的好友許下諾言，叮囑她積極對抗病魔回家與家人團聚，他更提到自己也是B型血，因此日後定會代她將這些血液「還」給紅十字會。周醫生從未忘記這個承諾，至今已捐贈超過二十多包血液。「我覺得要對得住病人，也沒有浪費過紅十字會的任何一包血。」他堅定地說。

「勿以善小而不為」的生命哲學

走過無數生死關頭，周醫生對生命有著更為豁達的看法。他深信「勿以善小而不為」，認為真正的善行無分大小。「如果每個人都能在小事上幫人行一步，例如幫人按升降機、幫人推床，這些事情都會令這個世界開心許多、美滿得多。」

這份奉獻之心，更延伸至他生命的終點。周醫生早已決定在離世後捐贈器官，他坦然道：「當我離開世界後，器官對我的身體已經沒有幫助，我樂意捐出我的器官，例如腎臟、肝臟，如果能幫助到其他人，這是一份更好的禮物。」

