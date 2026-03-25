無花果水是痔瘡救星！KOL親證痔瘡「提子變芝麻」 中醫拆解無花果葉浸浴也有效

痔瘡問題困擾不少香港人，不只腫痛難忍，嚴重更會大便出血，相當痛苦。近日有KOL在社交平台分享一條「萬試萬靈」的痔瘡秘方——用無花果乾煲水飲用，聲稱連續飲幾日，痔瘡「提子變芝麻」，引起網友關注。究竟無花果是否真是痔瘡神藥？註冊中醫師李廣冀接受《星島頭條》訪問時拆解當中的原理與注意事項。

KOL親證飲無花果乾助痔瘡「大縮水」

KOL「為食小樂」近日在個人IG發布影片分享親身經歷。他表示，十年前因大便出血求診中醫，醫師教她一個簡單方法：痔瘡發作時，用無花果乾煲水飲用。他試過後覺得效果顯著，更發現《本草綱目》亦有記載無花果有助「解瘡毒」及「治瘡」。

材料與做法：

一碗水

4至5粒無花果乾（大粒4粒，細粒5粒）

步驟：

大火煲滾後，轉中火煲20分鐘 將無花果壓一壓，令味道更易釋出 煲至剩下半碗水 連水及渣一併食用

無花果乾煲水材料與做法

小樂形容，每逢吃了熱氣食物、熬夜或有壓力時，痔瘡便容易發作，出現腫脹或出血。飲用無花果水後，「粒痔瘡（大小）就會由提子變做花生，再變做芝麻」，出血情況亦有改善；不過他也提醒大家應先諮詢醫生再服用任何食療。

中醫拆解無花果助通便 無花果葉浸浴也有效

註冊中醫師李廣冀接受《星島頭條》訪問時指出，無花果本身並沒有直接的止血功效，但它對改善大便乾燥、排便困難有幫助，是便便好幫手，有助「保持大便暢通，不需太用力，可改善痔瘡。」李醫師解釋，從中醫角度，痔瘡的形成與大便乾燥、難排出有關，無花果有潤腸通便的作用，因此對痔瘡患者有一定的食療價值。

但他強調，這只能作為輔助，不能代替正規的中藥方劑，如果痔瘡嚴重腫痛或出血，應盡快求醫。除了果實，李醫師指出，無花果葉也是痔瘡良藥；無花果葉性涼，具清熱作用，在痔瘡不發作時，用無花果葉煲水泡浴，有助預防痔瘡復發。這種外用法有助反覆發作的痔瘡患者作為日常保健。

5大通便水果 槐花清熱止血 針對痔瘡出血

除了無花果，李醫師也介紹其他有助通便的食材與花類：

通便水果：

牛油果、火龍果、西梅、香蕉、橙

中藥花類：

槐花：常用於改善痔瘡出血輕症

槐花的中醫特性：

性味：苦、微寒

歸經：肝、大腸經

功效：清熱涼血、止血、清肝瀉火，同時能潤腸通便

李醫師指出，槐花特別適合因腸熱或血熱引起的便秘，常見症狀包括大便乾結、口乾口苦、面紅易怒，以及痔瘡出血。槐花既有止血作用，又能清熱通便，對於痔瘡患者可謂一舉兩得。

醫師提醒，無論是無花果水還是其他食材，都僅屬於食療輔助性質，適合輕微不適或作為預防保健。若痔瘡腫痛劇烈，或出血量多，應盡快尋求中醫或西醫診治，以免延誤病情。

資料來源：「為食小樂」（獲授權轉載）

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