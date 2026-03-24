33歲女OL血便半年以為痔瘡 一驗竟是大腸癌晚期 揭2大生活習慣惹禍

大便有血以為只是普通痔瘡，還可能是患癌的警號！內地一名年僅33歲的OL，因血便半年，一直以為是痔瘡而不以為意，豈料求醫一驗，竟已是大腸癌中晚期。醫生指，該女子有2大日常壞習慣，恐成為誘發大腸癌的誘因。

33歲女OL血便以為痔瘡確診大腸癌 揭2大生活習慣惹禍

據《錢江晚報》報道，該名33歲的莉莉（化名）因在電商公司工作，生活作息日夜顛倒，經常熬夜久坐。在出現便血症狀的半年期間，她一直以為只是普通的痔瘡問題。直到出血情況逐漸加重，她才趕往肛腸科求醫。經肛門指檢後，醫生懷疑是低位大腸癌。肛腸科醫生劉志先形容，腫瘤距離肛門僅約5厘米，已佔滿腸道一圈。最終，手術後的病理報告證實為低位大腸癌中晚期，並已出現淋巴結轉移。經過兩次保留肛門的手術，該女子目前仍需接受化療。

【同場加映】大腸癌成因及常見症狀：

劉醫生惋惜地表示，如果能早一點做個肛門指檢，結果可能完全不同。他特別介紹，痔瘡便血多為鮮紅色，血便通常是分開，表現為大便後滴血、噴血，或在廁紙上擦到血漬；而大腸癌便血多為暗紅色，或出現帶有黏液的血便，部分個案甚至會伴隨膿液。不過，由於症狀有時並不典型，最終仍需依靠專業檢查才能確診。對於低位大腸癌而言，肛門指檢正是其中一種最簡單、經濟及有效的初步篩查方法。

他亦強調，雖然肛門指檢能發現大部分的低位大腸腫瘤，但對於位置較高的病變，則仍需依靠大腸鏡檢查才能發現。他呼籲，一般大眾建議應由40歲開始進行腸癌篩查；但若屬於高危險族群，包括有腸道疾病家族史、或大便習慣持續改變，如次數增多、不成形、糞便變細等，則應將首次篩查年齡提早至35歲，以達至「早發現、早治療」的原則。

大腸癌有何常見徵狀？

據香港癌症資料統計中心資料顯示，大腸癌是本港第3大常見癌症，同時亦是本港第2大致命癌症，按最新公布數據顯示一年錄得5190宗大腸癌新症及2270宗死亡個案。根據本港癌症網上資源中心資料，早期的大腸癌有機會完全無症狀。如有徵兆，身體則可能出現以下變化：

大腸癌症狀：

大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）、大便後仍有便意

無故體重下降

下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈

大腸癌風險因素：

飲食纖維含量不足

進食大量紅肉和加工肉

缺乏體能活動、肥胖

飲酒和吸煙

帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」

大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」

過往有大腸瘜肉

直系親屬有大腸癌家族史

資料來源：《錢江晚報》、癌症網上資料中心、香港癌症資料統計中心

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