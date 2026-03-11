每5名長者就有1人跌倒！專家教6招全方位防跌 衣履到浴室都關事？

跌倒為長者帶來的不單是皮肉之傷，亦會影響他們的日常生活，需要長時間才可復原。

每5名長者就有1人跌倒！長者跌倒有兩大成因

衞生署數據顯示，本港65歲或以上的長者中，每年約每五人當中便有一人跌倒。更令人擔憂的是，當中有75%長者因而受傷，包括頭部創傷及骨折。長者跌倒的成因主要可歸納為以下兩大類：

1. 生理退化與疾病

隨着年齡增長，長者面對肌力減弱、平衡力下降、反應變慢及關節僵硬等，容易步履不穩。此外，患有糖尿病、關節炎、心血管疾病或帕金遜症等慢性疾病，亦會增加跌倒風險。部分常用藥物（如降血壓藥或利尿劑）可能引起頭暈或低血壓，成為隱藏危機。

2. 家居環境隱患

濕滑的地板、昏暗的燈光、鬆脫的地氈，以及缺乏防滑設施的浴室，均是家中的「跌倒陷阱」。許多長者為免打擾子女，或抱持「自己撐得住，不需使用拐杖」的心態，拒絕使用輔助器具，無形中令居家跌倒的風險倍增。

6招築起「跌倒防線」

長者跌倒絕對可以預防，我們可以透過一些日常細節，為他們築起安全防線：

1. 加強肌力與平衡感

長者每天只需花十分鐘進行單腳站立、提膝走步、太極或伸展拉筋等簡單運動。持續三個月的太極練習可顯著改善平衡與下肢力量。身在家中練習時，也可扶着椅背作支撐。

2. 定期檢查視力與聽力

視野模糊或聽力受損會直接影響對距離與深度的判斷，長者應定期檢查視力及聽力，並佩戴合適度數的眼鏡及保持空間明亮。

3. 檢視用藥

如長者出現頭暈或步伐不穩，應主動向醫生查詢是否與藥物副作用有關，切忌自行停藥。

4. 改善家居安全

建議在浴室加裝扶手防滑墊，於走廊及睡房設置小夜燈，並妥善收納電線與雜物以保持通道暢通。家人亦可考慮邀請職業治療師上門進行家居評估，找出潛在陷阱。

5.適當使用輔助器具

長者使用合適的助行架或拐杖，並不代表「自己老去的負面表現，而是一種自我保護。建議由物理治療師評估與調校輔助器具高度，發揮最佳的支撐與防跌效果。

6. 精明選擇衣履

衣物：應輕便稱身、易穿易脫，避免過長或過寬以免絆倒。在冬天，建議採用「分層穿搭」（如內層保暖衣、中層羊毛衫、外層輕便羽絨），代替厚重衣物，以免限制關節活動。

鞋履：應選擇尺碼合適、具防滑底紋及鞋跟約1至2cm的款式（魔術貼或綁緊鞋帶尤佳）。避免穿拖鞋或赤腳於室內行走；若鞋底磨損須即時更換。

打破「愈怕愈跌」惡性循環

醫護人員常言，「跌倒後的恐懼」比「跌倒造成的傷勢」更棘手。長者一旦因跌倒出現焦慮與恐懼，便容易減少活動，導致肌肉進一步弱化、平衡力更差，陷入「愈怕愈跌」的惡性循環。

面對這種情況，家人應以同理心陪伴，給予鼓勵與情感支持，而不是責怪或催促。若發現長者情緒明顯低落，應盡早尋求醫護或心理專業協助。陪伴父母散步時輕扶一把，或對社區長者多加一句鼓勵，這些微小行動看似普通，但只要我們多走一步、多留心一些，長者就有可能少一次受傷，穩健踏步安享晚年。

撰文：香港都會大學護理及健康學院講師謝銀香女士

專家履歷：

謝銀香女士，為註冊護士， 擁有豐富的臨床及社區健康教育經驗。 積極投身社區健康推廣工作，曾舉辦多場健康講座及教育活動，涵蓋疾病預防、慢性病管理及健康生活模式等範疇，廣受歡迎。

延伸閱讀：長者必學3組家居運動！強心肺/防跌倒/改善關節痛 適合高血壓/糖尿病/心臟病長者

---

相關文章：

背部2徵兆影響壽命 醫生教3招懶人操 抗老防肌少症 躺平做也有效！

膝骨關節炎易致行動不便 年紀大/超重者易中招 多做6類運動紓緩

40歲後肌肉量跌 血壓血糖易超標 專家教做3秒動作逆轉

91歲南韓「國民爺爺」李順載離世 生前傳患肌少症 拆解6大特徵早求醫