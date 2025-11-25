91歲南韓「國民爺爺」李順載離世 生前傳患肌少症 拆解6大特徵早求醫

【肌少症】91歲的南韓「國民爺爺」、資深演員李順載11月25日離世，據悉他自去年10月開始，身體狀況突然轉差，出現「肌力急速衰退」的狀況。有專家表示，肌少症會增加跌倒骨折風險，導致長者不良於行，失去獨立照顧自己的能力，當中如發現身體出現6大症狀，隨時是患上肌少症的徵兆。

91歲南韓「國民爺爺」李順載離世 生前傳患肌少症

根據《韓聯社》報道，李順載於1934年出生，就讀首爾大學哲學系期間對演戲萌生興趣，並於1956年參演話劇出道，至今出演的電視劇多達140部，參演綜藝節目《花樣爺爺》更使他在不同年齡層都大受歡迎。他生前作為「現役最高齡演員」，近年仍活躍於螢光幕前及舞台劇等領域。2024年10月，雖因健康原因退出舞台劇演出，但今年初曾公開露面，出席《KBS演技大賞》並接受獎項。

本港7成長者有肌少症風險 解構6大特徵

香港社區營養師協會今年曾進行調查發現，多達80.4%⻑者⾁類攝取量過低，94.1%⻑者奶類攝取不⾜，這些都會直接影響他們的肌⾁健康和⼒量。另外有超過7成⻑者在與肌⾁量相關的測試不及格，表明普遍存在肌少症風險，不僅影響⽇常活動能⼒，還可能增加跌倒和骨折的風險。

中國香港體適能總會行政總監黃永森博士曾接受《星島頭條》訪問指，肌少症的特徵是明顯的肌肉量下跌及肌肉萎縮，導致肌力出現明顯的減弱，甚或伴隨著日常生活功能障礙。長者屬於高危族群。研究數據顯示，隨著年齡增長，長者的肌肉量按年減少約1%，而且肌力下降的速度比肌肉量的減少快3倍。長者或其照顧者可以觀察及留意以下狀況，以判斷肌少症的徵兆：

肌肉萎縮（特別小腿、四頭肌及膊頭）

行動力不從心

行得比以前慢

平衡力差

生活上出現功能障礙，例如上落樓梯出現困難

曾經跌倒

患肌少症更易跌倒骨折 3招改善病情增肌力

黃永森博士指，當發展到嚴重肌少症，長者日常生活活動大受影響，更甚會不良於行，獨立地照顧自己的能力下降，需要他人協助進行日常活動。在臨床上，肌少症與骨質疏鬆症共存的發生率高達20%，以女性、年老及骨折患者為主要風險因素。當同時患上肌少症與骨質疏鬆症，因跌倒而導致骨折的風險亦隨之上升。根據統計數字，有20%股骨骨折的長者在首6個月因繼發性的疾患而離世，另有5成的骨折者永久地失去獨立生活的能力。

他強調，絕大部分患者，只需要根據生活方式醫學原則，在日常生活中調節飲食習慣及加入針對肌肉進行適量的阻力訓練，已經足以改善肌少症狀況。

飲食營養：注意蛋白質、維他命D、硒、鎂及奧米加3脂肪酸的適度吸收。

阻力訓練：每星期進行兩至三次針對主要肌群的中等至高強度阻力訓練。

中醫治療：中醫認為脾主肉，透過針刺法、灸法及中藥治療，也為長者提供另一治療選擇。

