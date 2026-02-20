新春佳節後患上「假期症候群」？即學7招告別假期憂鬱失落
發佈時間：19:00 2026-02-20 HKT
新春佳節過後，一提到要「返工」，打公仔都立即頭暈身㷫！原來醫學上的確存在「假期症候群」（Post-holiday blues），患者更會出現短暫性情緒困擾，大家又有沒有節後悲傷和失落呢？
甚麼是假期症候群？研究證節日後精神問題反彈回升
外媒《Very Well Mind》報道，假期症候群指節日過後出現的短暫性情緒困擾，例如新年期間一連串慶祝活動和聚會過後，不少人會經歷這種「情緒由高潮至平淡」的心理落差，雖然通常不會持續太久、短時間內能回復正常。
節日與心理健康有關聯？2011年一項「聖誕節對精神病理學影響」的研究，分析了1980年至今的文獻，涵蓋美國及其他國家的數據，搜尋關鍵詞包括「聖誕節」、「自殺」、「抑鬱症」、「精神病」和「自殘行為」。結果發現：
- 節日期間：精神科急症服務的使用率、入院率、自殘行為及自殺企圖均下降
- 節日過後：上述指標明顯反彈回升
2022年一項涵蓋25項研究的系統性回顧證實，聖誕節及其他節日期間的精神科入院率，確實低於一年中其他時段。
假期症候群的8大常見徵兆 7招告別假期憂鬱
如何判斷自己有否患假期症候群？症狀不會持續太久且因人而異，可能會出現以下常見徵兆：
- 焦慮不安
- 缺乏動力
- 易怒
- 情緒波動
- 壓力沉重
- 憂鬱
- 失眠
- 擔憂財政狀況
擺脫假期症候群需要時間，但以下7招有助早日重拾心情：
1. 緩衝時間：預留一、兩天作為「緩衝期」，處理從拆行李到整理郵件等雜務，作為重返日常前的緩衝。
2. 與人連繫：限制社交媒體使用，改以電話或面對面交談；坦白告訴親友你的情緒低落，他們或能提供幫助。
3. 多進行有益身心活動：
- 適量運動，有助對抗焦慮和抑鬱；
- 接觸大自然，綠色空間能提升幸福感；
- 健康飲食，多食魚類、全穀物、黑朱古力，飲用綠茶有助減壓；
- 充足睡眠，避免睡眠不足引起抑鬱。
4. 安排期待事項：假期後別在鬱悶中度過，安排與朋友打球、參觀展覽或午餐約會。
5. 排除季節性情緒失調：若發現在日照較少季節反覆出現抑鬱，可能患上季節性情緒失調，增加運動和健身有助改善此症。
6. 學會減壓：
- 觀看喜劇減壓
- 嘗試靜觀冥想
- 練習深呼吸
- 學習瑜伽
- 漸進式肌肉放鬆法
7. 尋求專業協助：若發現情緒久久未能平復、症狀持續且已影響日常生活，這可能並非單純的假期症候群，而是更嚴重的精神問題，請尋求專業治人士協助及治療。
假期症候群有時被稱為「度假後綜合症（post-vacation syndrome）」，人們正在努力適應回歸正常生活的狀態；雖然多數情況下這不代表嚴重抑鬱，但涉及的情緒相當廣泛，如空虛、情緒高漲後失落、孤獨感、壓力持續及失落與哀傷。
