新春佳節後患上「假期症候群」？即學7招告別假期憂鬱失落

新春佳節過後，一提到要「返工」，打公仔都立即頭暈身㷫！原來醫學上的確存在「假期症候群」（Post-holiday blues），患者更會出現短暫性情緒困擾，大家又有沒有節後悲傷和失落呢？

甚麼是假期症候群？研究證節日後精神問題反彈回升

外媒《Very Well Mind》報道，假期症候群指節日過後出現的短暫性情緒困擾，例如新年期間一連串慶祝活動和聚會過後，不少人會經歷這種「情緒由高潮至平淡」的心理落差，雖然通常不會持續太久、短時間內能回復正常。

節日與心理健康有關聯？2011年一項「聖誕節對精神病理學影響」的研究，分析了1980年至今的文獻，涵蓋美國及其他國家的數據，搜尋關鍵詞包括「聖誕節」、「自殺」、「抑鬱症」、「精神病」和「自殘行為」。結果發現：

節日期間 ：精神科急症服務的使用率、入院率、自殘行為及自殺企圖均下降

：精神科急症服務的使用率、入院率、自殘行為及自殺企圖均下降 節日過後：上述指標明顯反彈回升

2022年一項涵蓋25項研究的系統性回顧證實，聖誕節及其他節日期間的精神科入院率，確實低於一年中其他時段。

假期症候群的8大常見徵兆 7招告別假期憂鬱

如何判斷自己有否患假期症候群？症狀不會持續太久且因人而異，可能會出現以下常見徵兆：

焦慮不安 缺乏動力 易怒 情緒波動 壓力沉重 憂鬱 失眠 擔憂財政狀況

擺脫假期症候群需要時間，但以下7招有助早日重拾心情：

1. 緩衝時間：預留一、兩天作為「緩衝期」，處理從拆行李到整理郵件等雜務，作為重返日常前的緩衝。

2. 與人連繫：限制社交媒體使用，改以電話或面對面交談；坦白告訴親友你的情緒低落，他們或能提供幫助。

3. 多進行有益身心活動：

適量運動， 有助對抗焦慮和抑鬱；

有助對抗焦慮和抑鬱； 接觸大自然， 綠色空間能提升幸福感；

綠色空間能提升幸福感； 健康飲食， 多食魚類、全穀物、黑朱古力，飲用綠茶有助減壓；

多食魚類、全穀物、黑朱古力，飲用綠茶有助減壓； 充足睡眠，避免睡眠不足引起抑鬱。

4. 安排期待事項：假期後別在鬱悶中度過，安排與朋友打球、參觀展覽或午餐約會。

5. 排除季節性情緒失調：若發現在日照較少季節反覆出現抑鬱，可能患上季節性情緒失調，增加運動和健身有助改善此症。

6. 學會減壓：

觀看喜劇減壓

嘗試靜觀冥想

練習深呼吸

學習瑜伽

漸進式肌肉放鬆法

7. 尋求專業協助：若發現情緒久久未能平復、症狀持續且已影響日常生活，這可能並非單純的假期症候群，而是更嚴重的精神問題，請尋求專業治人士協助及治療。

假期症候群有時被稱為「度假後綜合症（post-vacation syndrome）」，人們正在努力適應回歸正常生活的狀態；雖然多數情況下這不代表嚴重抑鬱，但涉及的情緒相當廣泛，如空虛、情緒高漲後失落、孤獨感、壓力持續及失落與哀傷。

