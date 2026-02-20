台灣研發抗癌技術 動物實驗證可清除4大癌症 肺癌/胰臟癌/大腸癌/腦瘤齊上榜

癌症可治療？台灣醫學界近日公布成功研發出全球首創的「EXO 001靶向外泌體平台」，能在患者體內生成細胞、對抗實體癌症。多個動物實驗證實，新技術不但抑制腫瘤生長、癌細胞更被清除，將成為癌末患者的新希望。

突破傳統CAR-T限制 促免疫細胞「即時作戰」

台灣中國醫藥大學附設醫院（中醫大附醫）近日公布研發全球首創「EXO 001靶向外泌體平台」，院長周德陽指出EXO 001的核心設計，是讓外泌體成為「體內免疫訓練的載體」。傳統CAR-T細胞治療無論使用自體或異體細胞，都需經過繁複且耗時的體外培養過程，難以幫助到病情進展快速的癌症患者而言，傳統療法還面臨免疫排斥、製造失敗率及成本高昂等現實限制。

EXO 001 採用外泌體作為基因與藥物遞送載體，相較於病毒或合成材料，具更高生物相容性與安全性，不易產生抗藥抗體，有助於降低免疫相關風險。（圖：中國醫藥大學附設醫院）

中醫大附醫院長周德陽研究團隊攜手長聖生技成功研發全球首創「EXO 001靶向外泌體平台」（圖：中國醫藥大學附設醫院）

EXO 001的核心設計，則是讓外泌體成為「體內免疫訓練的載體」（圖：中國醫藥大學附設醫院）

長聖生技表示，EXO 001不僅在學術研究上具突破性，也具備實際推進臨床與產業化的多項優勢（圖：中國醫藥大學附設醫院）

但以EXO 001治療時，外泌體經由靜脈注射進入人體循環後，會透過脾臟等關鍵免疫器官，將奈米抗體CAR.BiTE基因精準遞送至T細胞，直接在患者體內完成免疫編程，將T細胞轉化為多靶向CAR-T細胞。這些在體內生成的CAR-T細胞能夠主動進入實體腫瘤內部，毒殺癌細胞並瓦解腫瘤微環境。這種設計讓免疫細胞「在體內完成訓練、即時投入作戰」，成為對抗實體癌的關鍵突破。

動物實驗成果亮眼 癌細胞完全消失

研究團隊在大腸直腸癌、胰臟癌、惡性腦瘤與卵巢癌等多種實體腫瘤小鼠模型中進行驗證，結果發現：

靜脈注射EXO 001後，體內有效生成CAR-T細胞

成功滲透腫瘤微環境，抑制腫瘤生長

部分動物存活時間延長2至3倍

部分動物出現癌細胞完全消失、長期無復發

相較於病毒或合成材料載體，EXO 001採用外泌體作為基因遞送載體，具更高生物相容性與安全性，不易產生抗藥抗體，有助降低免疫相關風險。另外，EXO 001不僅在學術研究上具突破性，更具備實際推進臨床與產業化的多項優勢：

品質穩定：單一細胞來源，可標準化生產 符合國際規範：可大量製備，符合FDA細胞製劑相關規範 隨取隨用：大幅縮短治療等待時間 成本優勢：降低整體生產成本，利於普及應用 平台型技術：可搭載不同CAR基因、核酸或小分子藥物，具多適應症發展彈性 長期抗癌免疫：可誘導具免疫記憶特性的CAR-T，延長抗癌效果

最快明年初啟動臨床試驗

EXO 001這項突破為實體癌症治療帶來全新策略，團隊期望盡快將成果應用於臨床，讓更多患者受惠。研究成果亦已獲國際權威期刊《Advanced Science》於2026年1月接受刊登，並取得美國等多國專利。據知，技術已完成技轉，目前正進行製程開發與臨床試驗籌備，預計最快於明年初啟動臨床試驗，應用於大腸直腸癌、胰臟癌、惡性腦瘤與卵巢癌等實體癌患者。

資料來源：台灣中國醫藥大學附設醫院

