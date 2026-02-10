健康過新年｜農曆新年易病倒？ 跟藥劑師準備「平安藥」應對感冒/腸胃炎

農曆新年連假，診所及門診服務都減少，照顧長者和小孩的家庭，難免會擔心在假期期間身體不適。其實有不少小病小痛，都可以靠藥劑師建議的「平安藥」來緩解。屈臣氏註冊藥劑師關劭颺為大家分享平安藥清單貼士，安心過新年！

農曆新年易病倒？ 跟藥劑師準備「平安藥」應對感冒/腸胃炎

1. 傷風感冒

輕微的傷風感冒時，醫護人員一般會建議充分休息和補充水分。發燒、喉嚨痛和鼻塞等症狀可以藥物舒緩，而這些藥物一般都可以在註冊藥劑師的監督下配發，不需醫生處方才能購買。

常見的選擇包括：

藥物 用途 備註 撲熱息痛（Paracetamol） 止痛退燒用 除了常見的藥丸之外，亦有藥水和肛門塞劑的劑型，方便小童或有吞嚥困難的長者使用。成人一般每天攝取上限為4克，小童則以體重或年齡來決定劑量。要注意不同成藥都有機會含有撲熱息痛，服用時需細閱成份列表，避免服藥過量。 布洛芬 （Ibuprofen） 止痛退燒用 比撲熱息痛多了消炎作用1，可用作舒緩喉嚨發炎、牙肉腫痛及頸緊膊痛等症狀。口服布洛芬有機會引起胃部不適，建議餐後或配合胃藥服食，減少出現副作用的機會。 麻黃鹼 / 偽麻黃鹼（Ephedrine / Pseudoephedrine） 通鼻塞用 麻黃鹼可以幫助收縮鼻血管，達致緩解鼻塞的作用。要留意，6歲以下小童不能服用2。這類藥物有機會影響血壓，需要控制血壓的族群，如高血壓、心臟病或糖尿病患者應避免服用。



2. 鼻敏感、皮膚問題

農曆新年時值香港的乾燥季節，容易造成皮膚痕癢、「爆拆」等問題，空氣中的致敏原亦會加劇鼻敏感症狀。

藥劑師建議受影響家庭可在家中常備以下藥物：

成份 用途 備註 抗組織胺 （Antihistamine） 舒緩鼻敏感症狀、止痕用3 第一代抗組織胺口服藥效力較短，需要多次服藥維持整天藥效，而且有機會有睡意；第二代抗組織胺口服藥的藥效一般長達24小時，而且相對較不易嗜睡，適合需要出外旅遊或進行戶外活動的人士使用。 類固醇（Corticosteroid） 控制濕疹症狀、止痕用 在藥劑師監督下，市民可以購買含輕量類固醇的外用藥膏，幫助控制濕疹症狀。除非經醫生評估及指示，否則不建議連續使用超過一星期，並且應避免用於頸部以上的皮膚。



3. 腸胃不適

新年美食薈萃，大快朵頤後容易造成腸胃不適。家居應常備腸胃藥物，即使出現痾嘔肚痛情況也不會手忙腳亂：

成份 備註 止瀉藥 正常情況下，補充適量水分預防脫水，讓身體排出「毒素」是處理肚瀉的最佳方法。但如果出門拜年或旅遊，就可以隨身攜帶止瀉藥，減少上廁所的頻率。 化胃氣藥 進食過多油膩食物會引起胃氣，如胃氣排不出體外則會造成腹脹、胃痛等問題。化胃氣藥可將細氣泡組合成大氣泡，幫助氣體排出胃部，減輕症狀。



出門旅遊小貼士

慢性病患者出門旅遊時，應備妥充足且備用的藥物5。如果需托運行李，建議隨身攜帶兩三天份量的藥物，以防行李遺失。建議高血壓人士帶備手腕式血壓計，方便旅行時監控；糖尿病患者可以選擇15天連續血糖監測系統，免卻「拮手指」的繁複步驟。



出發前亦務必要了解目的地對藥物出入境的法規。以埃及為例6，即使出發地可合法使用的藥物，如止咳用的可待因（Codeine）或嗎啡類止痛藥（Opioid analgesics）7，遊客以個人使用為由亦不能攜帶入境。大家出發前應先細閱目的地的相關法例，保障自己。



以上藥物並非適合所有人士使用，建議市民選購前先諮詢醫生或藥劑師，以獲取個人化的專業意見。

