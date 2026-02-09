BMI正常恐心血管風險高？醫揭腰高比「WHtR」更準確 即學計算方法自測風險

別以為BMI正常就好健康，其實這是美麗的謊言！有醫生公開，BMI難以識別有心血管病的高風險族；最新的腰高比「WHtR」指標比BMI準確得多，即看看如何計算！

醫生拆解BMI存盲點 腰高比WHtR更準確

重症科醫生黃軒在個人Facebook專頁分享，BMI存在盲點且未必準確；因為BMI無法分辨脂肪與肌肉，更無法反映脂肪分佈的位置。最新的國際研究證實，對於預測心血管風險，特別是識別那些「體重正常但大肚腩」的隱形高風險族群，「腰高比」（Waist-to-Height Ratio, WHtR）是比BMI更準確、更關鍵的指標。黃軒點出，如果內臟脂肪全集中在腹部，即便BMI不高，心血管風險依然極高。BMI的兩大風險：

BMI僅由體重和身高計算得出，無法分辨重量來自肌肉、骨骼還是脂肪； 有些人外表不胖、BMI正常，但脂肪卻大量堆積於腹部，形成「正常體重中心性肥胖」，這正是醫學界高度警惕的風險型態。

「腰高比WHtR」如何計算？如何正確量度腰圍？

腰高比是評估中心性肥胖的簡易指標，計算方法非常簡單，即「WHtR = 腰圍（厘米） ÷ 身高（厘米）」。黃軒提醒，最簡單的方法是留意「警戒線」0.5法則：

WHtR < 0.5 ：腰圍不超過身高的一半，代表大多數人相對安全。

：腰圍不超過身高的一半，代表大多數人相對安全。 WHtR ≥ 0.5：腰圍超過身高的一半，意味腹部脂肪偏多的機率上升，代謝綜合症與心血管風險也隨之升高，即使看起來並不胖。

另外，量度腰圍錯誤會嚴重低估風險，以下是研究與臨床常用的標準方法：

站直放鬆，雙腳平放。 找到最下一根肋骨下緣與骨盆上緣（髂嵴）的中點。 將皮尺水平繞過此中點一圈。 勿吸飽氣或刻意憋氣，取「正常呼氣末尾」的數值。 建議量度兩次取平均值，若兩次結果相差超過1厘米，則進行第3次量度。

研究證WHtR能揪出BMI漏網之魚

發表於《The Lancet Regional Health – Americas》、針對2,721名人士進行的長期研究（平均追蹤5.2年）顯示，在調整年齡、性別、吸煙、糖尿病、血脂等所有因素後，唯有「腰高比」（WHtR）能獨立預測冠狀動脈鈣化（CAC）的發生，這個關聯在「BMI<30（非肥胖）」的族群中尤其明顯。這代表BMI可能顯示正常，但腰高比（WHtR）卻不會說謊，能更早揭示心血管的潛在風險。

腹部脂肪特別危險？促發炎/破壞胰島素敏感性

黃軒指，內臟脂肪並非惰性的儲存組織，它更像一個分泌訊號的器官，會持續釋放促發炎因子，破壞胰島素敏感性，損傷血管內皮功能，從而直接推動動脈粥樣硬化的進程。因此，心臟健康真正的威脅並非「有無脂肪」，而是「脂肪是否堆積在腹部作亂」。

黃軒提醒，與其糾結體重數字，不如記住關鍵法則：腰圍勿超過身高的一半（WHtR < 0.5）。因為腰高比是比體重更能誠實反映血管是否正遭受腹部脂肪帶來的慢性發炎、胰島素阻抗與動脈硬化威脅。

資料來源：重症科醫生黃軒

