醫生揭「手機頸」恐致頸椎病變 推薦每30-45分鐘動一動 比買貴頸枕有效

醫生教室
更新時間：15:30 2026-02-12 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-12 HKT

低頭玩手機已是現代人常態，但長時間做「低頭族」隨時傷頸椎！有醫生警告，手機頸（Text Neck）問題日益嚴重，長時間低頭前傾60度，頸椎相等於承受一個小孩的重量；想預防手機頸，無需買昂貴的枕頭，醫生建議每半小時做一些動作可有效預防手機頸。

醫生揭「手機頸」恐致頸椎病變 推薦每30-45分鐘做1事

重症科醫生黃軒在個人Facebook專頁引用2014年發表於《Surgical Technology International》的研究指出，低頭角度與頸椎負荷呈正比關係，頸椎負荷模型估算：

  • 頭部中立位（0度）：負荷約4-5公斤（即頭部本身重量）
  • 低頭15度：負荷約12公斤
  • 低頭30度：負荷約18公斤
  • 低頭45度：負荷約22公斤
  • 低頭60度：負荷約27公斤（即一個小孩的體重）

黃軒解釋，這些數字非實際測量、而是模型估算值，但「角度越大，頸椎剪力與壓力越高」的趨勢是正確的。他指「手機頸」又稱為「科技頸」或「簡訊頸」，指因長期低頭使用手機、電腦導致頸椎過度負荷而引起以下症狀，「手機頸」常見症狀

  • 肩頸痠痛、僵硬
  • 肩頸肌肉疲勞
  • 頭痛
  • 手臂麻木或手部無力
  • 上背不適

若未及時處理，可導致頸椎退化性關節炎、椎間盤突出，甚至神經壓迫等嚴重病變。他強調：「手機本身不是元兇，長時間不動才是根本問題。」手機頸的真正的風險因素是以下的生活模式：

  • 久坐不動
  • 缺乏全身性活動
  • 核心與肩胛穩定肌群無力
  • 長期壓力與睡眠不足

如何預防手機頸？

要預防手機頸，黃軒醫生提出以下實用建議：

 

 

防手機頸｜1. 每30–45分鐘動一動

  • 原理：中斷固定姿勢即可，有助大幅降低肌肉疲勞與疼痛風險。
  • 建議：每30-45分鐘活動1-2分鐘，包括起身走動、轉動肩膀、伸展胸口（不用高強度、會流汗的活動）。

防手機頸｜2. 練背勝過按摩頸部

  • 原理：背部無力，疼痛表現在頸部；因為長期低頭致上背、肩胛穩定肌群無力，頸部出現代償過勞。
  • 建議：重點訓練肩胛與上背肌群，背部有力才能有效分擔頸部負荷。

防手機頸｜3. 識別警號、及早求醫

若出現以下任何一項情況，應立即求醫：

  • 疼痛持續惡化超過2-3週
  • 手臂或手指麻木、無力
  • 夜間痛醒影響睡眠
  • 頭暈合併神經症狀

買貴枕頭、戴護頸可防手機頸？醫：僅為輔助

黃軒醫生強調：「手機本身不是元兇，長時間不動才是根本問題。」實際上，連續1小時不動，比短暫低頭5分鐘更具傷害性。加上，並非每個低頭族都會出現結構性變形頸椎，多數頸椎變直是肌肉緊繃時的保護性姿勢，只要及時活動與訓練，多數可逆轉。

好多人以為，買好枕頭、戴護頸就可防手機頸，其實輔具僅為輔助，真正有效的是強化肩胛穩定性、上背肌力及深層頸部肌群。應訓練「正確使用」頸部，而非僅依賴外部支撐。醫學上沒有「完美姿勢」，最好的姿勢是「不斷變換的姿勢」。重點在於經常活動，而非僵持於某種特定姿態。

常見頸椎病有6大類型

根據基督教聯合那打素社康服務資料顯示，由於頸椎病的發病成因較複雜，臨床上有多種類型，而每種類型的症狀不一。以下為常見頸椎病類型：

  1. 頸型頸椎病：主要表現是頸項痠痛、沉緊，延及上背部，尤其是長時間伏案工作之後，症狀更明顯；病人的頸後會有壓痛點或硬結。
  2. 神經根型頸椎病：主要表現是從頸肩沿上臂到手指有麻木感（有人稱為觸電樣感覺），可同時伴有頸型頸椎病的感覺。
  3. 椎動脈型頸椎病：患者經常出現發作性眩暈，有噁心、嘔吐等跡象，尤其體位變化時，症狀加重；可伴有頭脹痛或跳痛不適。
  4. 脊髓型頸椎病：漸覺肢體沉重，步履不穩，腳底似踩在棉花上，肢冷不溫，肌肉萎縮，症狀逐步加重，可致肢體無力、萎縮，步履蹣跚易跌倒，最後無力行走，形成癱瘓，或有大小二便失禁。
  5. 交感神經型頸椎病：症狀複雜，可出現眼瞼無力，眼脹痛，易流淚；皮膚多汗或少汗，血壓忽高忽低，心跳加速或過慢等。
  6. 混合型頸椎病：2種或2種以上類型的頸椎病同時存在，稱為混合型頸椎病。

資料來源：重症科醫生黃軒基督教聯合那打素社康服務

---

