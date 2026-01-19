高膽固醇有樣睇？醫生拆解外表3大徵兆自測風險 眼皮出現這症狀恐高危？

膽固醇過高有樣睇？很多人以為，膽固醇過高要靠體檢才可得知，其實不然。有心臟內科醫生分享，可以從外貌上的3個徵兆，得知膽固醇超標。當中看眼皮、耳珠都可以察覺膽固醇超標先兆？

高膽固醇有樣睇？醫生拆解外表3大徵兆自測風險

心臟內科醫生陳冠任早前在節目上分享，膽固醇過高通常無明顯症狀，許多人長期超標而不自知。如果血管壁堆積過多壞膽固醇（LDL），易沉積血管壁形成斑，致血管鈣化，增加心肌梗塞、腦中風及猝死風險；相反好膽固醇（HDL）則有助清除血管壁多餘脂質，膽固醇好壞比例才是關鍵。陳醫生指，若出現以下臉部及頭部徵兆，可能是血脂超標的警示：

高膽固醇徵兆｜1. 耳珠有摺痕

耳珠如果出現對角線或斜線深摺痕，又稱為法蘭克徵象（Frank's sign），可能表示膽固醇過高、血液循環有問題，或與血管彈性下降、微循環不良有關，建議作進一步詳細檢查。

據國外研究指，法蘭克徵象是Sanders T. Frank 博士在20名心絞痛患者身上觀察到這種皺紋而命名；耳珠摺痕會出現在冠狀動脈疾病、周邊動脈阻塞性疾病及腦血管疾病的患者身上，與心血管耳問題存在關聯。

高膽固醇徵兆｜2. 眼睛黃斑瘤

當眼皮上出現微凸的黃色結節或斑塊，有機會是患有眼睛黃斑瘤。陳醫生指，這症狀出現成因是膽固醇過高，血管中的脂肪類物質會沉積在皮膚表面，形成黃斑瘤，也代表著脂質出現代謝異常的警號。

高膽固醇徵兆｜3. 頭暈、頭脹、頸部不適

有些人會出現頭暈、頭脹、頸部不適的情況，陳醫生提醒，當出現此類可能與腦部血流不順、血管狹窄的相關症狀時，建議到心臟科或新陳代謝科做相關檢查，確認是否為高血脂、壞膽固醇的問題。

陳醫生指出，高膽固醇、高血脂都可以透過飲食調整、規律運動等生活方式改變去控制：

先進行飲食與運動調整：大多數人可透過此方式有效控制 定期追蹤血脂變化：確認好壞膽固醇比例是否改善 若生活調整無效：再由醫生評估是否需藥物治療 切勿自行服藥：降血脂藥物需專業評估，避免副作用

專家履歷：心臟內科醫生陳冠任

現為台灣新光醫院心臟內科主治醫生，專長治療高血壓、高血脂、高血糖、一般心臟學、心絞痛、冠心病等心血管疾病。

