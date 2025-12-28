65歲男愛養生仍血脂超標！醫生教做3件事降風險 三酸甘油脂狂降92%

【降血脂】明明飲食講究養生，為何血脂仍然偏高？一名65歲男子長期注重養生，就診時外表看似無恙，但經檢查後卻發現血脂數值超標。後來他聽從醫生建議，在日常生活中常做3件事降血脂，其中三酸甘油脂更大幅下降了92%。

65歲男愛養生仍血脂超標！醫生教做3件事降風險

心臟外科醫生楊智鈞在其facebook專頁上分享指，就診其間最常聽到患者認為肥胖是疾病來源，只要體重控制好、身材保持纖瘦，就能避免患上心血管疾病。然而，外表清瘦並不等於血管健康，這種「瘦胖子」反而更容易忽視高血脂的潛在危機。

他分享病例指，該名65歲男子進入診所時步履輕盈、身形纖瘦，看起來完全不像有三高問題，甚至平日注重養生，對自身健康頗有自信。然而，在血液檢查後發現，男子的總膽固醇高達263mg/dL（正常值低於200mg/dL）、三酸甘油脂為216mg/dL（正常值低於150mg/dL以下）、壞膽固醇（LDL-C）達166mg/dL正常應低於130 mg/dL），屬於典型的瘦胖子。

醫生教做3件事降風險 三酸甘油脂狂降92%

醫生解釋，這類族群雖然皮下脂肪不多、外表不顯肥，但脂肪往往堆積在內臟與血管內壁。這種看不見的肥胖，其實比外在肥胖更危險，因為容易讓人失去警覺。隨後，醫生建議該男子透過以下3大方法進行改善：

飲食控制： 減少攝取精緻澱粉與高油脂食物。

減少攝取精緻澱粉與高油脂食物。 規律運動： 培養運動的習慣，促進身體新陳代謝，維持血管彈性。

培養運動的習慣，促進身體新陳代謝，維持血管彈性。 定期就醫：遵從醫囑治療並定期覆診，確保健康狀態。

該男子經過一段時間調理後再次檢測，結果顯著改善：

總膽固醇：從263mg/dL降至130mg/dL，降幅達50%。

三酸甘油脂：從216mg/dL降到18mg/dL，降幅高達92%。

壞膽固醇（LDL-C）：從166mg/dL降至89mg/dL，降幅為46%。

血管硬化指數：從4.9的紅色警戒值，降至3.5的安全範圍。

膽固醇理想水平是多少？膽固醇分好和壞？

根據衞生署資料，膽固醇是脂肪的一種，它是構成細胞壁、膽汁及各種荷爾蒙的主要成分。人體內大部分的膽固醇都是由肝臟製造的，亦可以從肉、魚、海鮮、奶類等源自動物的食物攝取膽固醇。由於膽固醇不能溶解於血液中，因此它會與一種稱為「脂蛋白」的物質結合，方可透過血液循環輸送到身體各部分。

人體內有一種調節膽固醇的機能，能把血液中的膽固醇維持在正常水平。當進食大量高膽固醇的食物後，肝臟所製的膽固醇會自然減少，反之亦然。

有些人在這方面的調節功能失效，在經常進食高膽固醇的食物後，血液中的膽固醇含量會升高，因此必須小心控制飲食，以防產生相關健康風險。血液中膽固醇亦可分為「壞膽固醇」、「好膽固醇」兩類。

低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）

理想水平：低於3.4 （低於2.6 mmol/L更為理想）

壞處：會加速血管內脂肪聚積，增加患上冠心病的風險

高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）

理想水平：高於1.0 （1.6 mmol/L或以上更為理想）

好處：預防血管閉塞和破裂，降低患上心臟病風險

8種方法降膽固醇 預防中風冠心病

要預防血液中的膽固醇水平過高，減低患上冠心病和中風的風險，本港衞生署建議應養成良好的飲食和生活習慣降膽固醇，方法如下：

1. 保持均衡及低脂飲食

減少進食含高飽和脂肪和反式脂肪的食物。飽和脂肪在室溫下會凝固，其主要來源是動物性脂肪，而一些植物性脂肪亦含有飽和脂肪。飽和脂肪使血液更易凝結，引致血管硬化、中風、心臟病等疾病，並促進肝臟產生膽固醇，令血液的壞膽固醇水平上升，其不良影響比過量攝取膳食膽固醇還大。

反式脂肪於植物油的氫化程序中形成，不但會令血液的壞膽固醇水平上升，亦會降低好膽固醇水平，增加患上心血管疾病的風險。

動物性飽和脂肪：肥肉、連皮肉類、牛油、豬油、全脂奶及其製品（如忌廉、淡奶）

植物性飽和脂肪：棕櫚油、椰子油及椰子製品（如椰汁、椰絲）

反式脂肪：人造牛油、起酥油及以這些油脂為材料或烹調的煎炸和烘焙食物（如餅乾、脆片、蛋糕、沙律醬、酥皮糕點、植脂奶粉、炸薯條）

2. 膳食膽固醇攝入量應越少越好

雖然現時未有足夠證據就膳食膽固醇的攝取限制作出建議，但多個醫學組織建議，膳食膽固醇的攝入量應是越少越好。對於健康人士，雞蛋、魷魚、蝦、蟹等含高膽固醇但脂肪含量較低的食物，應作「肉、魚、蛋及代替品」攝入量計算及適量食用。

3. 多攝取水溶性膳食纖維

食物例子包括蔬菜、水果、麥皮、乾豆類等，水溶性纖維能與膽固醇相似的油脂物（如膽汁)結合並排出體外，有助降低血液中的膽固醇水平。

4. 適量攝取不飽和脂肪

以多元不飽和脂肪及單元不飽和脂肪來取代飽和脂肪及反式脂肪能降低體內壞膽固醇水平，保持血管暢通。不飽和脂肪在室溫下呈液體狀態，主要來自植物油。一些種子、果仁及水果亦含有不飽和脂肪。

不飽和脂肪的來源例子：橄欖油、芥花籽油、花生油、粟米油、芝麻、松子、合桃、腰果、牛油果等

5. 保持理想體重

亞洲成年人的適中體重指標（BMI）為18.5至22.9。

6. 恆常運動

成人每星期應進行最少 150分鐘（2小時30分鐘）中等強度的帶氧體能活動。

7. 切勿吸煙

香煙中的尼古丁會令血液膽固醇水平升高，高密度脂蛋白（好膽固醇）水平下降，加快脂肪斑壽在血管壁沉積。

8. 節制飲酒

循序漸進地減少飲酒，直至完全不飲酒，以盡量減低酒害。

衞生署提醒，如經醫生診斷，需要持續使用藥物降低膽固醇，應遵從指示定時服藥及定期覆診，更應避免進食含高脂肪的食品。 另外，如家人曾患心臟病或血管疾病，更應特別注意飲食，並建議定期檢查身體。

資料來源：心臟外科醫生楊智鈞、衞生署

專家履歷：楊智鈞醫生

富足診所院長楊智鈞醫生，心臟血管外科專科醫生，專精無刀微創靜脈曲張手術，結合國際前沿技術、幫助患者改善血液循環。

