醫生盤點5大傷腎醬料排行榜 冠軍被封「腎臟終結者」 常吃恐致洗腎高血壓

【傷腎食物/預防腎病】醬料是港人飲食中不可或缺的靈魂，大家身邊亦總有「無醬不歡」的朋友，但醬料雖美味、卻有機會是身體的「腎臟殺手」！有醫生公開5大傷腎醬料排行榜，「冠軍」傷腎醬料竟是這款「港人必備」的醬料？

醫生盤點5大傷腎醬料排行榜 冠軍被封「腎臟終結者」

腎臟科醫生洪永祥在個人Facebook專頁分享，65歲的老張患有高血壓及慢性腎衰竭第三期，為人一向不煙不酒，卻相當愛吃。他強調日常餐單已戒鹽、飲食清淡，惟洪醫生細查其飲食記錄，驚覺他早餐吃粥配3大匙豆瓣醬、午餐拌麵用4大匙、晚餐燙青菜亦淋滿豆瓣醬。原因是老張誤以為豆瓣醬由發酵豆子所製、應該很健康。

老張吃了豆瓣醬餐3個月後，發現：

肌酸酐指數由2.1升至3.5

血磷濃度升至7.8（正常值為2.7-4.6 ）

血壓長期維持180mmHg以上

雙腳嚴重水腫，用手指按壓後凹陷久久不散

洪醫生警告，醬料是極度傷害腎臟的「化學武器」，更列出了5大傷腎醬料排行榜，其中「冠軍」傷腎醬料竟是這款「港人必備」的醬料。

醫生公開5大傷腎醬料排行榜：

5大傷腎醬料排行榜

傷腎醬料｜第5名：沙律醬

特點 ：每100克含脂肪70-80克、熱量600-700大卡；是白色的「脂肪炸彈」，讓人在不知不覺中變胖、血壓升高。

：每100克含脂肪70-80克、熱量600-700大卡；是白色的「脂肪炸彈」，讓人在不知不覺中變胖、血壓升高。 原理：高油脂致血脂飆升、血管硬化，引發腎動脈狹窄；內含大量化學增稠劑、乳化劑與修飾澱粉，加重腎臟負擔。

傷腎醬料｜第4名：沙茶醬

特點 ：每100克含鈉約800毫克、磷200-300毫克、鉀約400毫克。火鍋界的「磷鉀爆彈」，多以一整碗沾食物同吃，極易導致血磷超標。

：每100克含鈉約800毫克、磷200-300毫克、鉀約400毫克。火鍋界的「磷鉀爆彈」，多以一整碗沾食物同吃，極易導致血磷超標。 原理：沙茶醬由扁魚乾、蝦皮、花生、乾蔥、香油製成，磷與鉀的濃度極高；鈉含量不低，更含有的無機磷添加物與高油脂。

傷腎醬料｜第3名：番茄醬

特點 ：每100克含糖25-30克、鈉約1100毫克、鉀約450毫克；是披著水果外衣的「糖鹽混合體」，實為「血糖＋血壓」的雙重殺手。

：每100克含糖25-30克、鈉約1100毫克、鉀約450毫克；是披著水果外衣的「糖鹽混合體」，實為「血糖＋血壓」的雙重殺手。 原理：市售番茄醬的番茄含量不多，成分多為砂糖、鹽與高果糖漿。高糖分不利有合併糖尿病的腎病人士，濃縮後的番茄醬鉀含量極高，對心衰竭或高血鉀者極度危險。

傷腎醬料｜第2名：豉油膏（醬油膏）

特點 ：每100克鈉含量高達4000-5000毫克；如同濃稠的化學鹽水。

：每100克鈉含量高達4000-5000毫克；如同濃稠的化學鹽水。 原理：為營造「勾芡」般的濃稠感，大多添加了修飾澱粉、焦糖色素及鹽分；沾一匙白切雞同吃即等同攝入約300毫克鈉；內含焦糖磷酸鹽色素，對腎臟造成巨大負擔。

傷腎醬料｜第1名：辣豆瓣醬

特點 ：每100克鈉含量驚達7000毫克、無機磷超過500毫克，100克辣豆瓣醬含鹽量約17.5克，超出世衛每日建議攝取量（5克）三倍，相當高鈉，是「腎臟終結者」。

：每100克鈉含量驚達7000毫克、無機磷超過500毫克，100克辣豆瓣醬含鹽量約17.5克，超出世衛每日建議攝取量（5克）三倍，相當高鈉，是「腎臟終結者」。 原理：豆類發酵的有機磷加上防腐無機磷，磷量極高，非常傷腎。豆瓣醬大多口味重鹹、重油、重辣，加重腸胃及代謝負擔。腎衰竭患者應立即丟棄，勿再食用。

醬料為甚麼會傷腎？醫生推薦2招降鹽分依賴

洪醫生解釋，醬料傷腎的主要成因如下：

1. 高鈉摧毀腎小球：2022年國際權威期刊《高血壓》研究指出，長期過量攝入鈉離子，會導致腎內動脈壓升高，直接損傷腎小球的過濾屏障。對腎功能不佳人士而言，高鈉如同「高壓水槍」衝擊已有裂痕的濾水器（腎臟），加速崩壞。

2. 無機磷「百分百吸收」危機：2021年《腎臟營養雜誌》揭示，加工醬料中添加的磷酸鹽類防腐劑屬「無機磷」，人體吸收率接近100%，遠高於天然食物中有機磷的40-60%吸收率。對排磷功能受損的腎病患者來說，易引發高磷血症，導致血管鈣化及硬化。

3. 隱形糖分加重代謝負擔：2023年美國腎臟病學會臨床雜誌研究強調，許多醬料如番茄醬、甜辣醬，加入了驚人的糖分，高果糖攝取會誘發尿酸升高，導致腎間質纖維化。

洪醫生指，每一口高鈉醬料都是在透支腎臟未來，更推薦2招「護腎」調味，提升吃「原味的高級感」：

護腎調味｜1. 善用大自然的醬料

天然辛香料 ：蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒，香氣充足，鈉含量微乎其微。且富含天然抗氧化成分，具抗炎護腎效果。

：蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒，香氣充足，鈉含量微乎其微。且富含天然抗氧化成分，具抗炎護腎效果。 天然香草：九層塔、香菜、迷迭香，供高級的嗅覺層次，減少對鹹味的依賴。

護腎調味｜2. 用酸味取代鹽分

檸檬汁/白醋：在烤魚、燙青菜上淋上檸檬汁或白醋，酸味能欺騙大腦，增強鮮美口感，大幅降低對鹽分的渴求。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據醫管局資料指，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：腎臟科醫生洪永祥、醫管局

延伸閱讀：吃這種麵包易水腫傷腎？ 醫生揭3款不鹹食物極高鈉 學3招護腎排鈉

