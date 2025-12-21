Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吃這種麵包易水腫傷腎？ 醫生揭3款不鹹食物極高鈉 學3招護腎排鈉

保健養生
更新時間：17:05 2025-12-21 HKT
發佈時間：17:05 2025-12-21 HKT

【高鈉食物】吃起來不鹹的食物，不代表鈉含量低！有醫生提醒，有3種食物味道雖然不鹹，但鈉含量卻十分高，容易因攝取過多而有損腎臟健康。醫生也教3大方法，有助身體排鈉和保護腎臟。

3款不鹹食物極高鈉 吃這種麵包易水腫傷腎？

腎臟科醫生洪永祥在節目《如果云知道》中表示，傷腎的原因除了吃太甜外，吃太鹹也另一個高危因素。而在日常飲食中，以下3種常見的食物雖然味道不鹹，但含鈉量相當高，常進食恐有損腎臟健康。

甚麼食物藏高鈉陷阱？

 

哪些食物暗藏高鈉陷阱？

1. 白方包

每100克就含有443毫克的鈉；若吃兩片厚身方包就超過600毫克的鈉，再配搭花生醬、朱古力醬、果醬或肉，鈉含量則會超過1000毫克。

2. 冷麵

一份簡單的冷麵，鈉含量可高達1200毫克。此外，許多冷麵通常為增加彈感，會添加小蘇打（過碳酸鈉），本身就含大量鈉，再加上麻醬本身的鈉含量也很高，就容易超出每日鈉總攝取量。

3. 檸檬夾心餅乾

有研究指出，檸檬夾心餅乾中每100克含鈉量接近700毫克。這種餅乾屬於加工食品，製作過程中會添加大量的膨鬆劑、香精和色素都含有鈉，長期食用對腎臟負擔極大。

小心3大症狀 恐是攝取過多鈉

除了上述3種味道不鹹但高鈉的食物，洪永祥醫生提醒，攝取過多隱藏的高鈉食物後，身體通常會出現3大症狀：

1. 口渴

由於進食含高鈉食物後，身體會產生滲透壓，導致口渴不止，需要大量喝水來降低滲透壓。

2. 水腫

高鈉食物通常帶有水分，所以進食高鈉食物後的第二天的早上，腳、眼皮和臉都會出現水腫。

3. 疲倦

若攝取過多鈉，身體通常會處與高張溶液的環境下，人會感到昏沉、疲倦和經常想睡覺。

護腎排鈉3大貼士 

洪永祥醫生指出，要排出體內過多的鈉，他建議可以採取以下3大方法：

1. 多喝水

充足的水分有助於降低滲透壓，還可以經大便和汗水從身體排出多餘的鈉。

2. 運動

透過運動出汗能加速新陳代謝，透過排汗促進鈉排出，但要注意先喝水、再運動。

對於行動不便長者來說，可嘗試站起來多走動或進行超慢跑，以每分鐘約180下的頻率持續30分鐘。此外，上班人士則可選擇中等強度以上的有氧運動，如慢跑、游泳、開合跳或踩單車，更需要每周至少運動5天，每次30分鐘以上，且心跳達到每分鐘130下。

3. 攝取高鉀食物

建議可適量紅豆水、黑豆水、深綠色蔬菜、香蕉、番茄和奇異果等食物。不過，腎功能不佳者要注意，尤其是腎絲球過濾率低於45分或正在洗腎的患，應避免高鉀飲食，以免引發高血鉀症，導致肌肉無力或心律不整。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據醫管局資料指，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

  1. 小便帶血 / 茶色尿（血尿）
  2. 小便帶泡沫（蛋白尿）
  3. 小便混濁（尿感染）
  4. 小便赤痛、頻密
  5. 小便感困難、不暢順
  6. 小便排出小沙石
  7. 多尿、尿量減少、夜尿
  8. 腰腹疼痛
  9. 足踝或眼皮浮腫
  10. 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

  1. 糖尿病
  2. 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎
  3. 高血壓
  4. 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：《如果云知道》醫管局

專家履歷：洪永祥

腎臟科專科醫生、現任台灣三軍總醫院總院(內湖院區)腎臟科兼任門診醫生。

延伸閱讀：醫生推介6大護腎食物 必飲1種咖啡 這樣喝最有效

---

相關文章：

早餐飲咖啡護腎4大秘訣 忌配白方包？醫生教必飲這款咖啡

如何吃油改善腎病？ 醫生揭5大護腎重點 這種油脂「一口都不能吃」！

護腎｜常熬夜/忍尿易傷腎？5招預防腎病免洗腎 這樣飲水最有效！

醫生推介7大護腎飲品 首推這果汁 更抗發炎改善失眠！2種茶也上榜

