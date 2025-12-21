敲肚聽聲可自測危疾？醫生揭出現這種聲音恐患癌症/腎病 伴隨1症狀即求醫

危疾可以靠「聽」出來？原來肚子不適時，發出的聲響可能是健康警號。近日有醫生分享，透過簡單的「敲打」肚子，可初步判斷腹部狀況；如果肚子發出1種聲音，則可能是有腹水，背後恐是肝硬化、腎病或癌症等重大疾病的徵兆。

敲肚聽聲可自測危疾 出現1類聲音代表有腹水

胃腸肝膽科醫生錢政弘在《健康好生活》節目上指出，醫生診症時會透過「敲診」腹部，去判斷患者病況。錢醫生指，可依據腹部敲診聲響初步分辨問題根源：

腹部敲診聲響｜1. 脹氣空心聲

症狀：肚子聽起來像「敲打氣球」一樣，感覺脹氣、腹部腫脹

成因：進食太快、吃產氣食物、吞入過多空氣

處理：調整飲食習慣、適度運動多可改善

腹部敲診聲響｜2. 腹水實心聲

症狀：肚子聽起來像「拍打西瓜」一樣，感覺實心、悶悶的

原因：腹腔內有積水，多為疾病的徵兆

處理：應盡快求醫，由專業醫生診斷治療

除了敲診聲響，腸道自身發出的「腸鳴音」也是重要指標：

腸道異常聲響｜1. 腸鳴音亢進

症狀：每分鐘腸鳴音超過10次，音調高亢

原因：可能患「腸道功能亢奮」

處理：若伴隨劇烈腹痛、噁心、排便習慣改變等，應盡快求醫

腸道異常聲響｜2. 腸鳴音減少

症狀：腸鳴音變少，甚至幾分鐘才聽見一次

原因：可能表示腸道功能減弱

處理：若伴隨劇烈腹痛、噁心、排便習慣改變等，應盡快求醫

60多歲女士腹脹如懷孕 一查確診肝癌末期

錢醫生分享一個病例，曾有一名60多歲女士因持續腹脹超過一個月求醫，她體重未明顯增加，但腹部卻如懷孕般脹大，起初以為是便秘及排便不順，但服用軟便藥排便後腹脹依舊，且腸道不時發出「咕嚕咕嚕」腸鳴音。

錢醫生請患者躺下及進行「移動性濁音檢查」。當患者變換躺姿時，醫生會觀察叩診音的變化，進而判斷腹腔內是否存在積液，尤其是超過1000ml的游離腹水。錢醫生指，後續檢查證實，患者的肝臟已滿布大小不一的腫瘤，確診肝癌末期。他強調，造成腹水的主要成因有三：

末期肝硬化 腎功能變差 腹腔或骨盆腔器官的末期癌症（如肝癌、卵巢癌等）

5大因素易引發肝硬化

甚麼是肝硬化？根據本港衞生署資料，肝硬化是因肝臟長期受損，導致肝纖維組織增加，肝小葉構造的改變而變硬，引致肝硬化的主要成因如下：

酗酒

感染病毒（例如慢性病毒性肝炎）

大量服用某些藥物

長期受某些環境毒物侵害

遺傳或其他疾病所致（例如代謝疾病及膽管阻塞）

如何延緩肝硬化？

衞生署指，肝硬化可以透過藥物治療及改變生活方式，減低肝臟繼續受損的機會，改善病情。倘若病情嚴重，患者可能需要接受肝臟移植。

如證實已患有肝硬化，患者亦可透過以下方法緩和病情：

戒煙酒

保持均衡飲食，避免進食含過量脂肪的食物

保持健康的體重

在醫護人員指導下定期做適量的運動

避免精神緊張

資料來源：《健康好生活》、衞生署

