28歲男患脂肪肝/肝纖維化 靠2招5個月逆轉病情 成功瘦身大減28磅

脂肪肝是常見的都市病之一，持續不理甚至有惡化至肝硬之、肝癌的風險。一名患有脂肪肝的28歲男子為改善病情，僅靠2招成功在5個月後逆轉病情，體重亦大幅下降28磅，讓醫生大為讚嘆。

28歲男患脂肪肝/肝纖維化 靠2招5個月逆轉病情

肝膽腸胃科醫生梁程超分享病例指，該名28歲醫子是普通上班族，幾乎每天都會喝含糖的手搖飲料，而且嗜甜愛吃甜食，平日也常吃宵夜。在接受健康檢查時，驗出肝指數竟達到120（正常標準值：17），證實患有嚴重脂肪肝，而且肝臟更已出現纖維化。

【同場加映】脂肪肝成因+症狀+診斷方法

梁醫生指，目前並無有效消除脂肪肝的藥物，惟減糖、減肥及運動才是治療之道。該男子為了健康，決心養生以下兩大健康習慣改善病情：

戒糖和宵夜

積極飲食控制配合運動

他亦因此成功在短短5個月將體重從200磅減至171磅，成功瘦身，脂肪肝完全消失，肝指數恢復正常，連肝纖維化也被逆轉。

梁醫生解釋，現代人脂肪肝的主因其實是含糖飲品與精緻澱粉。尤其是手搖飲、果汁、餅乾和甜品中常見的「果糖」，進入人體後幾乎全由肝臟代謝，並會轉化為三酸甘油脂儲存。單靠糖分，即使不攝取油脂，肝臟也能累積大量脂肪。這正是很多非肥胖身形、飲食清淡也不喝酒的人，仍會患脂肪肝的主要原因。

他提醒，如果脂肪肝患者不重視病情，恐惡化成肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。更甚者，脂肪肝患者因代謝異常，最終死於中風、心肌梗塞等心血管疾病的風險，還遠遠高過死於肝癌。因此，發現脂肪肝，千萬不可輕視。而最有效的消除「肥肝」的辦法就是減肥。醫學研究證實，體重減輕5%已能顯著改善脂肪肝，至於肝臟已發炎或纖維化的患者，減走7%體重則可大幅改善發炎程度。

運動為何可防脂肪肝？更護心抗發炎

除了控制飲食，少吃白飯、麵包等精緻澱粉，嚴格戒除含糖飲品和酒精，避免攝取過量果糖，配合規律運動提升身體代謝率，幫助消耗熱量與脂肪，也是減肥和逆轉脂肪肝的一大關鍵。2024年在權威科學期刊《Nature》上的一篇論文，重點研究運動對於不同組織產生何種反應和影響。經過8星期的耐力訓練實驗顯示，運動對於體內4組分子的修復和調節效果最大，直接對抗4大健康危機。復健科醫生王思恒進一步解釋指，這尤如啟動了身體內建的最強修復系統，為內臟器官穿上「避彈衣」。

1. 逆轉脂肪肝

研究發現，運動能顯著改變肝臟的「蛋白質乙醯化」和脂質代謝路徑。簡單而言，運動能夠升級肝臟的「能量工廠」線粒體，大大增強其代謝脂肪的效率，直接從源頭預防非酒精性脂肪肝。

2. 預防發炎性腸病

運動能調節小腸內的基因表現，降低與「發炎性腸道疾病」相關的遺傳風險因子。運動後，腸道內的發炎訊號如細胞激素會顯著下降，如同為過熱的腸道降溫，令腸道屏障更健康。

3. 心臟抗老化

運動不只讓心臟跳得更有力，還能調節心臟細胞的連結方式和細胞外基質。意味著能防止心臟組織因為老化或壓力，而出現硬化或纖維化，讓心血管保持彈性與年輕。

4. 全身修復

研究觀察到，運動後全身多種組織都會大量產生「熱休克蛋白」。熱休克蛋白負責在組織受傷或有壓力時出動，保護細胞並修補受損的蛋白質。這也是為何有規律運動的人，受傷後會復原得比較快。

資料來源：復健科醫生王思恒、《健康2.0》

延伸閱讀：脂肪肝自救攻略大公開 醫生教5個護肝懶人操 做3周即改善病情！

---

相關文章：

如何輕鬆改善脂肪肝？推薦6個居家消脂運動 每天做10分鐘見效

醫生一年減20kg逆轉嚴重脂肪肝 公開三餐自救餐單 早上飲咖啡必配1物

13歲少年常玩手機患中度脂肪肝 研究揭對螢幕時間超X小時 脂肪肝風險增2.1倍

改善脂肪肝不能戒碳水？醫生教7大飲食法則 吃這款零食護肝更降血糖血壓