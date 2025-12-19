Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

28歲男患脂肪肝/肝纖維化 靠2招5個月逆轉病情 成功瘦身大減28磅

醫生教室
更新時間：16:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-19 HKT

脂肪肝是常見的都市病之一，持續不理甚至有惡化至肝硬之、肝癌的風險。一名患有脂肪肝的28歲男子為改善病情，僅靠2招成功在5個月後逆轉病情，體重亦大幅下降28磅，讓醫生大為讚嘆。

28歲男患脂肪肝/肝纖維化 靠2招5個月逆轉病情

肝膽腸胃科醫生梁程超分享病例指，該名28歲醫子是普通上班族，幾乎每天都會喝含糖的手搖飲料，而且嗜甜愛吃甜食，平日也常吃宵夜。在接受健康檢查時，驗出肝指數竟達到120（正常標準值：17），證實患有嚴重脂肪肝，而且肝臟更已出現纖維化。

 【同場加映】脂肪肝成因+症狀+診斷方法

 

梁醫生指，目前並無有效消除脂肪肝的藥物，惟減糖、減肥及運動才是治療之道。該男子為了健康，決心養生以下兩大健康習慣改善病情：

  • 戒糖和宵夜
  • 積極飲食控制配合運動

他亦因此成功在短短5個月將體重從200磅減至171磅，成功瘦身，脂肪肝完全消失，肝指數恢復正常，連肝纖維化也被逆轉。

梁醫生解釋，現代人脂肪肝的主因其實是含糖飲品與精緻澱粉。尤其是手搖飲、果汁、餅乾和甜品中常見的「果糖」，進入人體後幾乎全由肝臟代謝，並會轉化為三酸甘油脂儲存。單靠糖分，即使不攝取油脂，肝臟也能累積大量脂肪。這正是很多非肥胖身形、飲食清淡也不喝酒的人，仍會患脂肪肝的主要原因。

他提醒，如果脂肪肝患者不重視病情，恐惡化成肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。更甚者，脂肪肝患者因代謝異常，最終死於中風、心肌梗塞等心血管疾病的風險，還遠遠高過死於肝癌。因此，發現脂肪肝，千萬不可輕視。而最有效的消除「肥肝」的辦法就是減肥。醫學研究證實，體重減輕5%已能顯著改善脂肪肝，至於肝臟已發炎或纖維化的患者，減走7%體重則可大幅改善發炎程度。

運動為何可防脂肪肝？更護心抗發炎

除了控制飲食，少吃白飯、麵包等精緻澱粉，嚴格戒除含糖飲品和酒精，避免攝取過量果糖，配合規律運動提升身體代謝率，幫助消耗熱量與脂肪，也是減肥和逆轉脂肪肝的一大關鍵。2024年在權威科學期刊《Nature》上的一篇論文，重點研究運動對於不同組織產生何種反應和影響。經過8星期的耐力訓練實驗顯示，運動對於體內4組分子的修復和調節效果最大，直接對抗4大健康危機。復健科醫生王思恒進一步解釋指，這尤如啟動了身體內建的最強修復系統，為內臟器官穿上「避彈衣」。

1. 逆轉脂肪肝

研究發現，運動能顯著改變肝臟的「蛋白質乙醯化」和脂質代謝路徑。簡單而言，運動能夠升級肝臟的「能量工廠」線粒體，大大增強其代謝脂肪的效率，直接從源頭預防非酒精性脂肪肝。

2. 預防發炎性腸病

運動能調節小腸內的基因表現，降低與「發炎性腸道疾病」相關的遺傳風險因子。運動後，腸道內的發炎訊號如細胞激素會顯著下降，如同為過熱的腸道降溫，令腸道屏障更健康。

3. 心臟抗老化

運動不只讓心臟跳得更有力，還能調節心臟細胞的連結方式和細胞外基質。意味著能防止心臟組織因為老化或壓力，而出現硬化或纖維化，讓心血管保持彈性與年輕。

4. 全身修復

研究觀察到，運動後全身多種組織都會大量產生「熱休克蛋白」。熱休克蛋白負責在組織受傷或有壓力時出動，保護細胞並修補受損的蛋白質。這也是為何有規律運動的人，受傷後會復原得比較快。

資料來源：復健科醫生王思恒《健康2.0》

延伸閱讀：脂肪肝自救攻略大公開 醫生教5個護肝懶人操 做3周即改善病情！

---

相關文章：

如何輕鬆改善脂肪肝？推薦6個居家消脂運動 每天做10分鐘見效

醫生一年減20kg逆轉嚴重脂肪肝 公開三餐自救餐單 早上飲咖啡必配1物

13歲少年常玩手機患中度脂肪肝 研究揭對螢幕時間超X小時 脂肪肝風險增2.1倍

改善脂肪肝不能戒碳水？醫生教7大飲食法則 吃這款零食護肝更降血糖血壓

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
8小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
7小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
19小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
5小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
22小時前