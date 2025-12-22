太極拳治慢性失眠 港大研究證長期療效媲美認知行為治療

失眠解決方法｜不少都市人都有失眠問題，而現行首選的非藥物療法「失眠認知行為治療」費用多較高昂。港大醫學院一項最新臨床研究為失眠人士帶來福音，證實了中國傳統武術太極拳對慢性失眠具有顯著且持久的療效，長期效果與認知行為治療相若。

失眠治療存困境 港大展開臨床試驗

失眠是老年人最常見的睡眠障礙，與心血管疾病、精神問題及認知衰退風險息息相關。認知行為治療雖為國際認可的標準療法，但治療費用不菲且合資格治療師嚴重短缺，難以普及。過去曾有觀察性研究指太極拳或有助睡眠，但缺乏嚴謹證據。有見及此，港大醫學院公共衞生學院研究團隊於2020年5月至2022年7月期間，在香港進行了一項隨機對照試驗。團隊招募了200名50歲或以上、受慢性失眠困擾的參加者，並將他們隨機分為兩組：

太極拳組：接受為期3個月、每周2次、每次1小時的24式楊式太極拳培訓。 認知行為治療組：接受標準的失眠認知行為治療。

研究結果證太極拳具長期改善失眠療效

研究團隊在開始前、3個月後及15個月後這三個關鍵時間點，採用國際通用的「失眠嚴重程度指數（ISI）」評估患者的失眠狀況。結果顯示，兩種療法在不同時間點上展現出不同優勢：

短期效果（3個月）：

認知行為治療組的失眠指數大幅降低11.19分；太極拳組指數降低6.67分。

兩組差異達4.52分，認知行為治療在短期內緩解症狀的能力更強。

長期效果（15個月）：

太極拳的失眠指數累計降低達9.51分，改善效果持續增強。

認知行為治療組的失眠指數改善幅度為10.18分，兩組療效大幅縮窄至僅0.68分。

這意味著太極拳具改善慢性失眠長期療效。

將失眠治療融入生活

港大醫學院公共衞生學院運動學分部主任蕭明輝教授指，是次研究提供了確實的科學依據：「認知行為療法能快速緩解失眠症狀，而太極拳則能提供持續性的長期改善。」

蕭教授強調太極拳的優勢，許多受慢性失眠困擾的中老年人往往需要長時間輪候才能接受認知行為療法，且未必能長期負擔高昂費用。太極拳是一種實用可行的替代方案，能在改善睡眠的同時促進整體身心健康。

資料來源：港大醫學院公共衞生學院

