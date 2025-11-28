Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

流感｜本港兩歲女童染甲流併發症亡 兒科醫生拆解致命風險 籲打疫苗減重症

醫生教室
更新時間：18:30 2025-11-28 HKT
發佈時間：18:30 2025-11-28 HKT

衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，昨日（27日）一宗兩歲女童感染甲型流感的嚴重個案，病人因併發症延至昨晚不治，這亦是今年第3宗兒童感染流感後不幸離世的個案。本港兒科專科醫生韓錦倫曾向《星島頭條》指，不少家長以為孩子出現發燒、咳嗽等流感症狀時可以「吽返好」，但其實暗藏致命風險，因此建議家長為孩子接種流感疫苗。

流感｜本港2歲女童染甲流併發症亡 醫生拆解流感致命風險

韓錦倫醫生指，流感的主要途徑是由呼吸道飛沫傳播，「好多家長發現孩子有發燒、咳嗽等症狀時以為可以『吽』返好，但分分鍾會併發致命疾病。」韓錦倫醫生提醒，一旦出現併發症如心肌炎，特別患者是幼兒會較難診斷出，待確診時可能已延誤治療黃金時間。因此孩子一出現發燒、疲倦、無胃口等症狀，最好馬上求醫。家中亦最好常備流感快速檢測試劑，準確度較高，幫助偵測有否中招。

 【同場加映】流感症狀+甲型/乙型流感分別

     

     

    流感｜甲流／乙流有何分別？何者病情較嚴重？

    至於甲型及乙型流感的分別，韓醫生分析，甲流和乙流的症狀相約，主要分別在於病情嚴重程度。甲流通常傳播速度更快、更活躍，患者起病較快較急，病情往往較嚴重、亦有機會發高燒。另一方面，乙流普遍傳播速度稍慢，症狀及病情亦比甲流輕微。 在他接觸的流感病人內，患甲流的人數亦相對較多。

    不少人以為，長期病患才屬流感的重症高危族。不過他解釋，健康的人染上流感都有機會致命，「有些孩子的免疫系統太強、甚至過度反應，都會引發致命併發症如肺炎、心肌炎、腦炎。」

    流感疫苗有何種類？

    韓錦倫醫生提醒，流感雖致死率不高，但嚴重的流感個案中有2成以上可能引發細菌感染，重症率相對高。打流感針雖不會百分百預防染疫或令接種人士完全零症狀，但可以提供保護力，減輕嚴重症狀，因此建議家長為孩子接種流感疫苗。

    流感疫苗一般可分為注射（打針）及噴鼻式，韓醫生指噴鼻式疫苗多供年紀小的幼童使用，效果相對稍弱。打針的副作用多為「針口位」紅腫痛、發燒等，有少數人士可能出現較嚴重的過敏反應如風疹等。噴鼻式疫苗因為會對鼻腔產生局部刺激，或引發氣管不適等的常見副作用，不過情況較少見。

    而治療方面，現時本港有2種藥物可以治療流感，分別是：

    • 奧司他韋（即俗稱特敏福）：可每日服用1-2次藥，為期5日
    • 瑪巴洛沙韋：可單次服用

    甲型流感/乙型流感 哪種死亡率最高？

    根據衞生署資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，已知可感染人類的季節性流感病毒有3種類型：甲型、乙型和丙型。其中甲型與乙型流感佔感染的大多數，而多年來流感疫情爆發，通常都與甲型病毒有關。

    1. 如何分辨甲型流感？

    • 常見症狀：發燒、發冷、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水
    • 高風險人士：長者、小朋友或免疫力較低人士受感染後，可能會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重可致命。
    • 嚴重程度/死亡率：病情一般較嚴重，死亡率較高。
    • 傳染力：傳染及致病能力較高，為目前主要會造成流感大流行的流感病毒。當新型甲型流感出現時，有可能導致新一波的流感爆發

    2. 如何分辨乙型流感？

    • 常見症狀：與甲型流感相似。
    • 傳染力/嚴重程度/死亡率：病情一般較甲型流感輕微，死亡率較低。演化速率較甲型流感病毒低2至3倍。

    衞生署指，流感高峰期一般為每年1月至3月，或4月及7至8月。大部分人患上流感後能自行康復，症狀較輕微的人士應要有充足休息和多喝水。若出現流感病徵，不應上班或上學。如果病徵持續或惡化，應立即求診。

    流感有哪些症狀？與一般感冒有何分別？

    據衞生署資料，流感高峰期一般為每年1月至3月，或4月及7至8月。其症狀、可能出現的併發症和痊癒期，與普通感冒有何分別？

    常見症狀：

    • 流感：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛、嘔吐、腹瀉等
    • 感冒：噴嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、聲嘶、頭痛、發燒

    併發症：

    • 流感：支氣管炎或肺炎
    • 感冒：可能有零星發冷、連帶疲倦、流汗、肌肉及關節疼痛

    流感/感冒 潛伏期：

    • 流感：約1-4日
    • 感冒：約1-3日

    流感/感冒 流行期：

    • 流感：每年1月至3月，或4月及7至8月
    • 感冒：一年四季

    流感/感冒 痊癒期：

    • 流感：約2-7日可自行痊癒
    • 感冒：約2-5日可自行痊癒

    傳染途徑：

    • 流感：透過飛沬直接傳播，或經接觸間接傳播
    • 感冒：吸入或接觸帶有傳播性的呼吸分泌物

    痊癒方法：

    • 流感：充足休息、多喝水，如醫生處方可服抗病毒劑減輕病情
    • 感冒：多飲清水、進食有營養及易消化的食物、充足休息。每日可用半茶匙鹽水漱口3次或以上

    延伸閱讀：本港13歲女童感染流感亡 專家教吃5類食物增免疫力

    ---

    相關文章：

    必吃8類營養增免疫抗流感 這種蔬果用油加熱煮 修復黏膜阻病菌入侵

    轉季流感恐併發肺炎致死 必吃4類食物增免疫力抗流感 1種海產降重症死亡風險

    紓緩/預防流感湯水合集！中醫推介5款湯止咳/化痰/收鼻水 增免疫力飲五指毛桃湯？

    研究揭感染2種呼吸道病毒 恐喚醒體內1000倍癌細胞 乳癌擴散風險增44%

