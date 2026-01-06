通波仔後適量運動加快康復 醫生揭心臟病人術前術後運動原則 必做3式復康練習

有心臟病不宜做運動？完成通波仔手術後，適當運動非但不會加重負擔，反而有助復原。聖保祿醫院心臟科專科駐院顧問醫生曾卓恆向《星島頭條》講解心臟病患者在術前術後做運動的宜忌及注意事項，註冊物理治療師鄭金坤博士分享3招有助強化心肺功能的復康運動。

心臟病病人宜適量鍛鍊 減復發風險死亡率

「醫生，我剛做完通波仔，做運動會不會令心臟負荷不來？」不少心臟病患者在完成通波仔或搭橋手術後，常常陷入兩難：一方面希望盡快康復，另一方面卻擔心做運動會「傷心」，因此不敢活動，反而延緩康復進度。曾卓恆醫生提到，其實適當的運動是心臟復康的關鍵，患者只要遵循醫生的建議、循序漸進鍛練，就能讓心臟「重獲新生」。

心臟手術後進行適量運動，有助改善心臟功能。曾醫生解釋，運動能增強心臟肌肉的力量，讓心臟每分鐘泵出的血量增加，從而減輕氣喘、心口痛等不適；同時能有效控制高血壓、高膽固醇、高血糖的「三高」問題，幫助控制體重，避免因肥胖引發「糖胖心腎綜合症」，加快器官退化。他補充，「其實糖尿病、肥胖，和心臟或腎臟都有關聯，所以透過做運動，可以一併處理這些情況。」運動還能紓緩壓力，控制血壓，有效改善整體身心健康。

不少本地及國際研究均顯示，適量的心臟復康運動可降低心臟病復發率及死亡率達三成以上。相反，若術後沒有進行復康運動，心肺功能可能逐漸退化，三高與肥胖亦難以控制，增加心腎負荷，影響全身器官健康。

心臟病患者術前運動加快康復進度

曾醫生表示，術前運動亦為復康「打好基礎」。香港中文大學有研究發現，心臟手術前進行為期一至兩個月的運動復康訓練，可顯著提升術後康復速度。曾醫生表示，心臟病患者的術前或術後運動安排需循序漸進，「通常術後首一星期，患者會在醫院做基本的運動，由最簡單開始，在床邊站著活動一下關節、在病房走一段短距離，再爬樓梯，醫生會觀察患者會否有氣喘、心口痛的情況，看看他的心臟功能是否能應付。」出院後患者在醫護建議下慢慢增加活動量，更重要的是學懂辨識病徵，若出現異常應及早求醫。

心臟病病人康復期宜做哪些運動？

曾醫生表示，術後初期，嚴格控制運動的強度至關重要。醫療團隊會透過心電圖、心臟超聲波等檢查，了解病人的心臟功能，並根據情況制定個人化的「運動處方」。一般而言，可用「220減年齡」計算心跳上限，再以五至七成作為運動目標心率。例如40歲病人，心跳上限為180，下限約為每分鐘90至120次，維持20至30分鐘即屬中等強度。根據歐洲心臟學會的指引，成年人一星期做150分鐘中等強度運動，有助改善心血管健康。

患者在復康初階段，可以視乎能力，進行一些帶氧運動，如行山、游泳、爬樓梯，或是一些肌肉鍛練運動，如舉啞鈴等重量訓練。應避免做劇烈運動，例如舉重、一百米跑等高強度訓練，以免加重心臟負荷。他提醒，患者在運動前需熱身，運動後則要緩和身體，避免心跳突然加速或急降。

若運動期間出現心口痛、冒冷汗、頭暈、氣喘、心跳異常加快等情況，應立即停止並求醫，並隨身帶備緊急藥物「舌底丸」以緩解病發症狀。患者亦應避免在高溫、濕度高或過飽、過餓的情況下運動，亦可考慮配戴智慧手錶，監察心跳變化。

物理治療師分享簡易居家復康運動

對心臟術後患者而言，復康更重要是重獲高質素的生活。註冊物理治療師鄭金坤博士表示，復康運動除了強化心臟功能，更是為了幫助患者逐步恢復獨立生活能力，讓他們可以重拾自理，重投社區。

除了物理治療師監察下的持續性帶氧訓練，更需要將運動融入日常生活。鄭博士推介以下三組動作，尤其適合術後出院、處於康復中期的患者在家中進行。

第一組：上肢舉桿

因手部靠近心臟，上肢舉桿動作能快速提升心跳，同時鍛鍊肩膀、手臂肌肉，有助患者練習日常自理的動作。

患者可找一枝長棍或雨傘，坐在有靠背的椅子上，雙手握住長棍兩端，緩慢將長棍舉過頭頂，再慢慢放下，動作幅度以不覺肩痛為宜。初期以20至30次為一組，休息30秒，剛開始練習時，可分為每日分早中晚3組完成，不必一次性做完。

第二組：臺階訓練

這組動作能同時訓練下肢肌力與心肺耐力，只需一個穩固臺階，左右腳輪流踏上臺階，加起來10次為一組，做完休息30秒至1分鐘，每日做3至5組。

第三組：原地踏步

原地踏步是下肢帶氧運動，透過腿部大肌肉的活動，帶動心臟輸出，提升心肺功能，能隨時隨地能進行，還能同時鍛鍊平衡能力。

首先保持直立站姿，輪流抬起雙腳，用手掌輕碰大腿前側，動作節奏為「一秒一步」，肌力較弱患者可準備矮凳輕扶，以防失平衡。初期可從1分鐘為一個單元，完成後休息1分鐘，每日做2至3組，適應後逐漸延長至2至3分鐘一組。

