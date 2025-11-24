李婉華自揭患視網膜穿孔 經歷近半載失明 醫生拆解5大成因/護眼秘訣

移居加拿大多年的香港女星李婉華近日在YouTube直播中，自曝左眼曾歷經近半年的失明狀態，揭露「視網膜穿孔」的驚險過程。有眼科醫生拆解視網膜穿孔的先兆、成因與治療方式，原來近視超過1個度數水平，更易出現視網膜穿孔問題，視力恐永久受損。

忽視飛蚊閃光徵兆 李婉華失明半年

李婉華早前在個人YouTube直播分享，指自己在2年前左眼開始出現「飛蚊症」，眼前常有黑點飄動。她最初以為只是疲勞，其後症狀加劇，眼角不時出現「閃光」，形容為像在眼角「Chok」一聲閃過，此後仍未正視問題。後來她的視野中逐漸出現「灰色屏障」，儘管視力日漸模糊，她仍誤以為是疲勞，錯失早期治療良機。

她表示自己有一天起床後，發現左眼看不到東西，當時眼前只剩一片深灰色，無論如何眨眼、沖洗都無法恢復視力。到急症室求醫後，確診患上「視網膜穿孔」，若惡化可能導致永久失明。更煎熬的是，她指曾獲醫生誤診為「眼睛感冒」，延誤治療近半年。她描述失明期間的視覺：「視線中心有個黑色圓圈遮住」只能靠周邊視力意會物體模樣，仍堅持拍攝YouTube影片，苦不堪言。經過半年治療及休息，她的視力如「窗簾拉開」般從中心位置逐漸恢復。這場危機讓她徹底正視眼睛健康的重要性，更呼籲大家不要輕視任何身體發出的警號。

視網膜穿孔5大成因 近視超這度數高危

本港眼科專科醫生余珊曾接受《星島頭條》訪問時分享，視網膜穿孔主要成因如下：

年齡增長：玻璃體自然收縮，牽引視網膜導致穿孔。 高度近視：超過600度近視者，眼球過長，視網膜變薄風險增。 眼部外傷：足球、拳擊、跳水等運動，或醫美療程進行時（如超聲波）未護眼。 家族病史：親屬曾患視網膜脫落或穿孔。 全身性疾病：糖尿病等血管病變易波及眼部。

飛蚊症恐是警訊 視網膜脫落有3大先兆

飛蚊症可能是視網膜脫落前兆。當玻璃體與視網膜開始剝離，會拉扯視網膜纖維或血管，導致撕裂，形成眼前黑點、線條或蜘蛛網狀漂浮物。余醫生解釋，若視網膜穿孔未及時處理，玻璃體液體可能從破洞滲入，導致視網膜剝離。「一旦進入脫落階段，手術複雜度大增，視力可能無法完全恢復。」視網膜脫落有3大先兆：

閃光：暗處或閉眼時見閃電光

飛蚊症：黑點數量急增

視野缺損/視力模糊

她提醒，當出現飛蚊症，或其他先兆時，例如眼前出現閃光、某個視野視力下降等，須盡早求醫，檢查視網膜有沒有穿孔，及早治療以免演變成脫落。視網膜穿孔患者治療後應避免劇烈運動如過山車、跳繩、跳水等頭部快速移動活動；進行高危運動要戴護目鏡，避免撞擊；避免捽眼；進行醫美療程時，確保雙眼有足夠保護。

余醫生強調，高危人士包括近視深、有家族史，或者自己的一邊眼睛曾視網膜穿孔或脫落，建議每半年至1年進行全面眼睛檢查，以詳細檢查視網膜。平日亦要注意健康生活，控制糖尿病及血壓水平，以減少對眼部血管的影響，減低視網膜脫落的風險。

