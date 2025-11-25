轉季易有耳鼻喉問題 醫生教區分感冒/鼻敏感/鼻竇炎症狀 洗鼻有效通鼻塞嗎？

轉季時分，天氣時寒時熱、濕度飄忽，耳鼻喉不適高發，容易出現鼻塞、流鼻涕、喉嚨痛，甚至耳鳴、暈眩。這些病症不僅影響日常生活、工作效率及睡眠，更可能隱藏健康隱患。究竟季節交替如何影響耳鼻喉健康？鼻敏感、感冒與鼻竇炎之間如何區分？本港耳鼻喉專科醫生鍾耀基接受《星島頭條》訪問，分析成因並分享應對換季挑戰的策略。

為何轉季時耳鼻喉問題特別多？

鍾耀基醫生解釋，季節轉換或天氣改變時，溫差會直接刺激鼻腔黏膜，導致血管反覆收縮與擴張，進而引發黏膜充血腫脹，出現鼻塞、打噴嚏等不適；同時，空氣濕度變化容易使喉嚨黏膜乾燥，繼而誘發咽喉痛、咳嗽。

另一方面，換季期間空氣中花粉、塵蟎等致敏原濃度升高，會刺激鼻黏膜引發過敏性鼻炎。此病症屬於免疫系統的過度反應，會導致鼻黏膜異常腫脹、分泌物增多，進一步加劇鼻塞、流鼻水、頻繁打噴嚏等症狀。因此，鼻敏感是轉季耳鼻喉不適的主要原因之一。

此外，人體免疫力的波動也不容忽視。溫差驟變會削弱呼吸道的防禦功能，使身體對病毒、細菌的抵抗力下降，更易誘發感冒或流感。環境污染、室內通風不足等問題，會進一步刺激呼吸道黏膜，加劇鼻塞與喉嚨不適感。

轉季有哪些常見的耳鼻喉不適？

轉季引發的耳鼻喉不適，其主要症狀可歸納為以下5大類：

感冒或流感 ：呼吸道感染可能引發喉嚨痛、鼻塞、打噴嚏等症狀，進而牽動整個耳鼻喉系統不適。

：呼吸道感染可能引發喉嚨痛、鼻塞、打噴嚏等症狀，進而牽動整個耳鼻喉系統不適。 鼻敏感 ：過敏性鼻炎或其他過敏反應，會導致鼻黏膜腫脹、分泌物增多，出現鼻塞、流鼻水等不適，影響耳鼻喉整體狀態。

：過敏性鼻炎或其他過敏反應，會導致鼻黏膜腫脹、分泌物增多，出現鼻塞、流鼻水等不適，影響耳鼻喉整體狀態。 鼻竇炎 ：鼻竇發生感染或炎症時，除了鼻塞，還可能伴隨頭痛、流濃涕等症狀，誘發耳鼻喉連鎖不適。

：鼻竇發生感染或炎症時，除了鼻塞，還可能伴隨頭痛、流濃涕等症狀，誘發耳鼻喉連鎖不適。 聲帶問題 ：聲帶因發炎或過度使用而受損，常見表現為喉嚨痛、聲音沙啞，甚至說話困難。

：聲帶因發炎或過度使用而受損，常見表現為喉嚨痛、聲音沙啞，甚至說話困難。 耳朵不適：鼻塞可能引發咽鼓管阻塞，耳朵出現感染或耳垢堆積未及時清理，均有機會導致耳朵不適的症狀出現。

他補充指，當鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀加劇時，可能進一步引發咽喉炎與支氣管炎。這是因為鼻腔與喉部分泌物持續倒流，反覆刺激喉部及支氣管黏膜，從而誘發局部炎症反應。若情況持續，長期鼻塞更可能阻礙鼻竇正常引流，增加細菌滋生風險，導致鼻竇感染。此感染一旦擴散至上呼吸道，便可能進一步發展為咽喉炎或支氣管炎，形成連鎖性的呼吸道健康問題。

為甚麼鼻塞時常伴隨耳鳴、暈眩或重聽？

部分鼻塞患者會同時伴隨耳鳴、暈眩、重聽等不適，背後與人體的「咽鼓管」密切相關。這是連接鼻腔和中耳之間的通道，主要作用是平衡中耳與外界的氣壓。當鼻塞發作時，鼻黏膜腫脹或分泌物堆積會阻塞咽鼓管，導致中耳內氣壓失衡，從而出現耳部不適症狀。這種情況在乘坐飛機、潛水時尤為明顯，因為外界氣壓驟變會影響到咽鼓管的功能，使不適感更明顯。

如何區分鼻敏感、鼻竇炎與感冒？

鼻敏感 ：以鼻癢、流清涕、陣發性打噴嚏為主，症狀與接觸過敏原相關，發作迅速且脫離過敏原即可緩解，無發燒等全身症狀，病程通常會超過4周，多與季節及環境有關。

：以鼻癢、流清涕、陣發性打噴嚏為主，症狀與接觸過敏原相關，發作迅速且脫離過敏原即可緩解，無發燒等全身症狀，病程通常會超過4周，多與季節及環境有關。 鼻竇炎 ：以黃綠色濃鼻涕為特徵，伴隨面部腫脹、壓痛、頭痛及發燒，症狀持續超過10天需要警惕細菌感染。

：以黃綠色濃鼻涕為特徵，伴隨面部腫脹、壓痛、頭痛及發燒，症狀持續超過10天需要警惕細菌感染。 感冒：多由病毒或細菌感染引起，初期流清涕，後期會轉黏膿涕，伴隨咽痛、頭痛或低燒，屬於急性病程，1-2周可痊癒。

他提醒，香港市區人口密集、通風條件不一的環境特點，容易讓花粉、塵蟎等過敏原與細菌、病毒等病原體同時滋生共存，致使鼻敏感、鼻竇炎與感冒等疾病有機會同時出現。若症狀反覆或加劇，建議及時就醫接受檢查，避免誤判延誤治療。

洗鼻可以治鼻塞嗎？哪些人適用？

鍾醫生表示，洗鼻能夠有效緩解鼻塞症狀，但並非根治鼻部問題的方法。它能幫助清除鼻腔內的黏液、細菌和致敏原，減輕鼻塞不適，但對於引起鼻塞的根本原因，如感冒、過敏等，則需要同時配合針對性的治療。他建議以下情況可以嘗試洗鼻：慢性鼻竇炎、過敏性鼻炎、鼻道感染、術後護理、鼻內畸形或鼻道異物等。

洗鼻步驟：

先準備鹽水或生理鹽水溶液。 將頭部傾斜至一側，使一側鼻孔向上。 用洗鼻壺將溶液慢慢注入鼻孔，讓其從另一側鼻孔或口腔流出。 然後重複清潔另一側。

如何舒緩轉季引發的不適？何時該求醫？

除了洗鼻外，他建議還可以通過以下方法減輕不適：

避開過敏原：如果對某些物質過敏，應盡量避免接觸，如花粉、塵蟎和動物皮毛等，以減輕因致敏原而誘發的不適症狀。

保持室內空氣清新：定期清潔家居和更換床上用品，減少塵蟎、霉菌等滋生，減輕因以上物質而誘發的過敏反應。

飲食調理：多喝溫水，喉痛時用微溫鹽水漱口；多吃奇異果、橙等富含維他命 C 的水果，避免辛辣油膩食物。

保持健康生活習慣：定期進行運動，增強免疫力，保持身體健康；避免熬夜，提高睡眠品質，有助於減輕過敏反應的發生和嚴重程度。

至於出現以下症狀時，則建議及時前往耳鼻喉門診就診：

鼻塞、流濃鼻涕伴面部疼痛超過10天，可能是急性細菌性鼻竇炎。

喉痛劇烈、吞嚥困難、呼吸急促，可能是急性會厭炎等急症。

耳鳴、聽力下降持續超過1周，或伴隨高燒、頭痛劇烈。

症狀反覆發作，影響睡眠與日常工作，需排查過敏原或調整治療方案。

鍾醫生指，常言道「預防勝於治療」，與其在天氣轉變時被動承受耳鼻喉不適，不如主動調整生活習慣，增強抵抗力。注意室內通風、保持家居清潔及適量運動，都是有效的方法。當症狀持續不退時，務必尋求專業醫療協助，別讓「小問題」影響生活質素。

