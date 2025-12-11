追星/湊孫也抗衰老？哈佛研究揭靠1種信念可回春逆齡20歲 必學4式大腦回春術

讓自己活得年輕，大腦和身體都會自行抗衰老？哈佛大學曾研究發現，憑藉1種信念，竟然能喚活身體機能，如同回春逆齡20歲。有醫生提出4招大腦回春術，幫助長者維持活力，預防腦退化，當中追星和湊孫竟都有用？

預防腦退化｜哈佛研究揭靠1種信念 身體回春如逆齡20歲

減重醫生蕭捷健在Facebook專頁發文指，由哈佛大學心理學教授Ellen J. Langer博士進行的一項著名實驗「逆時鐘研究（Counterclockwise Study）」，讓一群70多歲的長者住進一個完全佈置成20年前的「時光屋」。房間內播的音樂、擺放的報紙、聊天話題都是當年的。短短5天後，這些長者不只手的靈活度和身體姿態有所改善，連視力和聽力亦有顯著進步。研究人員解釋這個如此神奇的效果，指長者們是打從心底相信自己回到了50歲。

活在過去竟比活在當下更能夠對抗衰老？蕭醫生指，這個實驗證明了「心態」對身體老化的速度有著絕對的影響力。換言之，如果經常不自覺地說「好累」、「好煩」、「不可能啦」、「我老了」等負面話語，大腦就接收到了「關機」和「老化」的指令，令身體感覺更累、更提不起勁。

預防腦退化｜追星/湊孫也抗衰老？必學4式大腦回春術

他提出了4招經科學家驗證威力強大，且可以即刻做到「大腦逆齡術」：

預防腦退化｜1. 馬上戒掉老化口頭禪，改說「不過」

紐約大學曾有實驗證實，只是接觸到「健忘、孤單」等詞彙，參加者的走路速度就會變慢。因為大腦會記住句子的結尾，建議將負面句子改變一下再說出口，避免惡性循環，例如可以說「今天委累，不過我完成了一件麻煩事，很有成就感！」或者「學習這知識好難，但學識後我就可以更利害！」

預防腦退化｜2. 找到生存意義

日本人有所謂「生き甲斐（Ikigai）」的哲學，也就是生存意義，簡單而言就是讓自己每天起床的動力。研究證實，擁有「Ikigai」，無論是照顧盆栽、追星、做義工、幫忙照顧孫子等，能夠更好地維持認知功能。有「被需要」的感覺，會刺激催產素分泌，抵抗大腦衰退。

預防腦退化｜3. 多上網活化大腦

抗拒新事物會加速老化。有研究指出，長輩學習用即時通訊APP、社交平台和家人聯繫，甚至是用Google Earth虛擬旅行，都是對大腦很好的活動。就連「上網搜尋資料」，都能活化大腦的決策與推理區域。

預防腦退化｜4. 自測大腦年輕度

在家裡嘗試單腳站立，不只是測試平衡力，更反映了小腦與前庭系統的協調能力，如果輕鬆撐過30秒代表大腦仍年輕。嘗試時小心不要摔倒受傷。

