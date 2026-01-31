胰臟癌末期可逆轉？病人靠3招抗癌續命10年 醫生教必吃5類食物防癌

胰臟癌是本港第4位的致命癌症殺手，據資料顯示，2022年胰臟癌的死亡人數已達920人，病發率及死亡率亦一直持續上升。 有醫生分享一宗末期胰臟癌癌病人個案指，該病人本來生命已步入倒數，但最終透過在日常生活作出3大調整，身體1年後再沒發現癌細胞，而且胰臟癌至今已經10年沒有復發！

胰臟癌末期可逆轉？病人靠3招抗癌續命10年

胰臟癌也可逆轉？哈佛麻省總醫院內科主治醫生許瑞云在YouTube節目《下班經濟學》分享個案，有位胰臟癌末期病人已患癌5年，尋遍名醫，也動過手術，但病情已到藥石無靈、要準備後事的階段。該病人沒有放棄求生意志，並開始在日常生活調整以下3方面：

日常生活可如何改善胰臟癌？

改變自己的心態和情緒，包括修補自己和家人的關係，改變與同事的相處、待人處事的方法； 改變生活習慣，努力運動、復健、多曬太陽； 積極調整飲食習慣。

1年後，該病人驚訝發現自己身體的胰臟癌細胞已幾乎消失，胰臟癌至今也有10年沒有復發。許醫生指：「身體很聰明，它想要活下去」，並表示不論是割傷或燙傷，每個人身體都有自癒力，而心態及情緒的改變，或許是胰臟癌末奇蹟逆轉的關鍵。

醫揭5招防癌飲食 1種肉千萬別碰

許醫生又提醒，飲食習慣在防癌方面十分重要，以下5項飲食重點有助於抑制胰臟癌等癌症風險：

1. 多吃無毒有機、天然生長的蔬菜

沒有農藥及化學藥物的菜，新鮮好吃，有自然的甘味。

2. 多吃植物性蛋白食物、紅肉要少吃

植物性蛋白食物包括黃豆、黑豆、扁豆、四季豆或堅果，營養不會比肉類差。許醫生提醒大家要少吃紅肉，因為多項研究都顯示，紅肉跟3大死因息息相關，包括心血管病/中風、癌症（尤其是大腸癌）和糖尿病。

3. 補充維他命D及B12

許醫生認為補充維他命D十分重要，因為維他命D對骨骼健康、荷爾蒙製造、免疫系統、大腸癌等息息相關，吃白肉或魚肉會吸收到維他命D，但最好的維他命D來源都是多曬太陽。現代人容易壓力大及焦慮，維他命B群消耗得比較多，B群對維持神經穩定相當重要。

4. 多攝取Omega-3食物

富含Omega-3食物，包括亞麻仁籽、核桃、牛油果。

5. 補充水分

許醫生認為補充水分十分重要，可以多多自備水樽飲水。

少吃外賣、避開反式脂肪

許醫生提醒，除了少吃外賣、加工食物之外，也要避開反式脂肪及精緻糖。反式脂肪會讓心血管疾病惡化，在人體內多年也無法代謝、消化，與導致中風、所有癌症息息息相關。

胰臟癌有何症狀？

根據醫管局資料，胰臟癌是本港第4號致命癌症。胰臟位於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，導致當出現胰臟癌時，其位置較隱蔽難發現，加上胰臟癌初期病徵並不明顯，不少病人到胰臟癌晚期才察覺患病，影響生存率。即使胰臟癌可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。若身體出現以下症狀，可能是患上胰臟癌的警號：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌患者較常出現以下併發症：

黄疸

當腫瘤擴大壓迫神經，腹痛會加劇

嚴重體重下降，進食情況差的病人可能需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品

如何預防胰臟癌？

胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部份的胰臟癌指的是來自胰管上皮細胞的腺癌。雖然不能完全防止胰臟癌產生，一些生活方式的改變可以有助於降低風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長

保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標

經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會

健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險

避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施



---

