嚴重糖尿病男子吃飯做2事 不靠藥成功降血糖 醫生推介8食物逆轉糖尿病

吃飯時做2件事，就可有效降血糖？有腎臟科醫生分享病例指，一名同時患有腎病及嚴重糖尿病的患者，血糖水平持續高企。醫生建議他在用餐時可多做2步驟，結果不必靠藥物也成功降血糖！他更推介8類食物，有助逆轉糖尿病。

患嚴重糖尿病不靠藥物 吃飯做2事成功降血糖

腎臟科醫生江守山在當地節目《健康好生活》分享指，曾經治療過一名患有3期慢性腎病的病人，他同時患有嚴重糖尿病，日常需服用5種藥物及注射胰島素控制病情。不過，患者的糖尿病病情未有因此得到改善，糖化血色素仍在8.5%至8.8%間（正常值在4.0%至5.6%間），因此他建議患者在用餐時可多做2步驟降血糖。

吃飯時做甚麼可降血糖？⬇⬇⬇

吃飯時多做2步驟控血糖：

用餐時先吃一半份量的蔬菜及肉類後，再開始吃飯 吃飯時在白飯上滴檸檬汁

江守山醫生指，當提出上述建議時，患者一度不解問道：「白飯配檸檬，這樣會不會很奇怪？」江醫生表示：「不會，日本人吃醋飯，不就這樣吃一輩子嗎？」後來，該患者在用餐時加入這兩個步驟後，後續糖化血色素值竟成功降至7.2%至7.3%之間。

為何檸檬有助降血糖？

江守山醫生解釋，本身具抗癌功效的檸檬，富含維他命C、檸檬酸、檸檬多酚、類黃酮、果膠、檸檬黃素等多種營養素。研究發現檸檬酸可抑制飯後血糖的升高。此外，先吃肉、菜再吃飯，也可延緩澱粉被腸胃的吸收速度。江醫生表示：「2個簡單動作，可以取代很多藥物。」

推介8食物逆轉糖尿病 吃蜂蜜也有效？

除檸檬外，江守山醫生亦曾在著作《生病一定要吃藥嗎？》中分享8個逆轉糖尿病的飲食貼士，包括進食某些水果。

甚麼食物可逆轉糖尿病？⬇⬇⬇

8類食物逆轉糖尿病

1. 蘋果、藍莓、葡萄

進食這3種水果能降低罹患第二型糖尿病的機率。研究顯示，每周吃3份水果可將有關風險降低26％。

2. 覆盆子

覆盆子有豐富的植化素、膳食纖維等，能幫助調節血糖。有研究證實，把早餐食物換成125或250克覆盆子，都能大大減少胰島素分泌，進而控制血糖值。

3. 薑

薑含有豐富植化素，如薑烯酚、薑辣素、薑酮。有研究證實，1天吃1克薑能降低空腹血糖36mg/dl。

4. 薑黃、肉桂

薑黃和肉桂對於血糖控制都有正面幫助。有研究證實，適量攝取有益降低血糖。

5. 蜂蜜

蜂蜜可以改善糖尿病人血糖及脂肪。重點是攝取純蜂蜜，而非假蜂蜜。

6. 輔酶CoQ10

輔酶CoQ10是血糖代謝的必需物質，研究發現第二型糖尿病患者體內的輔酶CoQ10明顯低於一般人，適量補充對身體有益。

建議一天100毫克。

另外研究也證明輔酶CoQ10有助於控制血糖 。

食物例子：三文魚、菠菜、腰果

7. 魚油

魚油是全方位的保健食品。

丹麥哥本哈根大學的研究發現DHA與胰島素抗性有關聯性。

8. 維他命D

維他命D與胰島素作用有關，研究證實健康成年人的血中維他命D濃度如果較高，其飯後血糖和胰島素抗性較佳。

食物例子：三文魚、蛋黃

糖尿病有何症狀？

據本港醫管局資料，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。據世衞準則，如空腹血糖≥7mmol/L，或餐後兩小時血糖>11.1 mmol/L的人士，即可判斷為患上糖尿病。

糖尿病初期常見症狀 5大因素增患病風險

醫管局指出，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。糖尿病初期會出現以下症狀：

經常口渴、小便頻密、感到飢餓、體重下降、容易疲倦、視力模糊

傷口不易癒合、皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

衞生署指出，目前醫學界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素會增加患上糖尿病風險：缺乏運動；過重或肥胖；某些藥物或疾病令胰臟受損，影響胰臟分泌胰島素的功能；年齡增長，患者大多在45歲後出現糖尿病；家族遺傳，家族中有糖尿病患者。

