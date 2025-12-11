臉水腫皺紋多=中風心臟病先兆？外貌有9大變化恐患心血管病 醫生教自測症狀

心臟病也「有樣睇」？臉部水腫、皺紋多等心血管出問題，可能是中風、心臟病徵兆？有心臟內科醫生指出，若外貌出現9種變化，可能是心臟病、中風或心血管病變等警號。若發現3個部位出現皺紋，更有可能與血管硬化、冠心病有關！

外貌9變化=中風患心臟病？臉水腫皺紋多要小心

心臟內科醫生張哲明在「新光醫院醫訊」發文指，心臟病、心血管病變等其實可從「面相變化」觀察出端倪，因此古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，日常照鏡時不妨多留意自己的樣貌，如發現外貌出現以下變化，隨時是心血管病變的警號。

外貌出現甚麼變化，等於心血管疾病警號？⬇⬇⬇

外貌9大變化恐是心血管病變警號

1. 臉部水腫

正常人如果晚上睡覺前多喝水，或曾進食過鹹食物，翌日早上都會出現臉部水腫，一般其後都會恢復正常，無需過分擔心。不過，如水腫情況持續，就可能與多種器官病變有關。

若發現手按水腫位置後，皮膚不會彈回原狀，這有可能是心臟或腎臟出現問題，這時應盡快求醫檢查。

2. 皮膚變色

不同的心臟疾病，患者的臉色亦會不一樣，當中包括：

慢性心臟衰竭、晚期心肺病患者：皮膚可能呈深褐色或暗紫色

風濕性心臟病、二尖瓣狹窄患者：臉色可能呈暗紅色

二尖瓣關閉不全患者：臉色或會蒼白

心臟收縮功能障礙引起組織缺氧患者：皮膚和黏膜呈青紫色

3. 眼瞼現黃斑瘤

黃斑瘤一般呈米粒或黃豆大小，主要是由壞膽固醇偏高導致皮下脂肪堆積所致，這意味著患者的膽固醇和血脂偏高，常見於40、50歲以上人士。

壞膽固醇偏高是誘發心臟血管狹窄的重要因素，當發現自己眼瞼出現黃斑瘤時，應該及時就醫，進行血脂檢查。

4. 眼睛「老年環」

當眼角膜周圍長出一圈灰白色的環，即為角膜老年環，這是因為血液中三酸甘油酯、膽固醇等沉澱的表現，預示患有心臟病的風險。

5. 前額皺紋（抬頭紋）

有研究發現，前額皺紋多且深的人士，死於心血管病的風險比沒皺紋的人士稍高。由於前額血管細小，可能對血管斑塊更加敏感，所以前額皺紋加深、變多，可能與動脈粥樣硬化或斑塊積聚導致的血管硬化有關。

6. 鼻樑橫紋（山根橫紋）

鼻尖腫脹、發硬都表明心臟脂肪可能在增加或心臟病變正在加重。而鼻子和兩眼中間的鼻樑處若有一條橫紋溝，甚至出現一條青筋，均預示患者可能有冠心病的風險。

7. 耳垂皺摺（冠心溝）

耳垂皺摺多出現在中、老年人的耳垂上，通常為一條連貫的皺摺，單側或兩側耳垂都有可能出現，有機會意味著患者的冠狀動脈硬化比較嚴重。

8. 舌苔發黃

有心血管病的患者，舌苔顏色、微生物菌群與一般人有很大不同。若同時伴有心慌、氣促、失眠多夢、心前區刺痛等症狀，恐有心血管病風險。

9. 嘴唇發紫

心臟血液循環不順會最先反映在唇色上，如嘴唇呈現青紫色可能與心腦血管疾病、先天性心臟病、呼吸系統疾病或貧血有關。

心臟病成港人殺手第4名 有何常見症狀/風險因素？

據本港衞生署及醫管局資料，在2022年，心臟病在本港最常見致命疾病中位列第4位。在因心臟病引致的6791宗登記死亡個案中，不少死因為急性心肌梗塞（突發性心臟病）和缺血性心臟病。除了上述外貌變化外，也要留意身體7種症狀，據醫管局資料，有機會是急性心肌梗塞發作。

急性心肌梗塞發作有何症狀？⬇⬇⬇

心肌梗塞痛楚 可延伸至兩部位

據醫管局表示，急性心肌梗塞的典型症狀包括心口痛和胸部不適，有時更會延伸到下顎和左臂。 其他症狀包括冒汗和呼吸困難。非典型症狀，如消化不良和頭暈。有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

有何因素易致心肌梗塞？

醫護人員通常透過心電圖和血液檢測診斷急性心肌梗塞。這是一種危及生命的疾病，一旦被診斷或者懷疑為急性心肌梗塞，最重要是盡早接受治療，以減少死亡 或引發重大併發症的機會。除了吸煙飲酒，若本身血壓高，引發心肌梗塞的風險也較大？根據本港衞生署資料，心肌梗塞有9大常見風險因素。

心肌梗塞9大風險因素 蔬果進食不足高危

衞生署表示，大部分心臟病是可以預防和控制的，當中全球九成的心肌梗塞（突發性心臟病）病例是由9個可改變的風險因素共同導致，包括吸煙、進食蔬果不足的不健康飲食、缺乏體能活動、過量飲酒、中央肥胖、高血壓、糖尿病、血脂水平不理想，以及精神壓力。為預防心臟病，衞生署呼籲市民應奉行健康生活模式，包括避免吸煙和飲酒、多做體能活動，保持均衡飲食及適當舒緩壓力。

資料來源：新光醫院醫訊、衞生署、醫管局

