經常鼻塞是感冒/鼻敏感？鼻鼾聲大恐患心血管病？醫生教4招分辨鼻塞成因

持續鼻塞可能與心血管疾病有關？有醫生指出，經常鼻塞會令人困惑到底是感冒還是鼻敏感，醫生教4招分辨鼻塞成因。如果經常在睡眠時打鼻鼾，可能會增加患上心臟衰竭的風險？

經常鼻塞是感冒/鼻敏感？4招分辨鼻塞成因

耳鼻喉科醫生陳亮宇在其facebook專頁上分享指，鼻塞和流鼻水鼻炎常見的症狀，而感冒和過敏都可能引起這些症狀，往往讓人難以分辨。陳醫生指出，4大初步自測鼻塞和流鼻水成因的方法：

分辨鼻塞原因⬇⬇⬇

如何判斷鼻塞是感冒/過敏的鼻炎？

1. 症狀持續時間：

感冒引起的鼻塞和流鼻水通常在數天至一週內逐漸緩解或消失；

過敏引起的症狀可能持續更長，通常超過兩週。

2. 伴隨其他症狀：

如果伴隨喉嚨痛、頭痛、發燒、四肢無力等症狀，很可能是感冒所致的急性鼻炎；

如果眼睛、鼻子、耳朵或喉嚨出現搔癢感，則更可能是過敏性鼻炎的典型症狀。

3. 分泌物的特徵：

感冒是由病毒引起，而導致免疫系統產生抗體，鼻腔分泌物通常是比較黏稠的鼻涕；

過敏性鼻炎的鼻水通常是清澈透明的，類似水的狀態。

4. 鼻黏膜的外觀：

感冒是急性上呼吸道感染，鼻黏膜通常因急性發炎而呈現紅腫的狀態；

過敏性鼻炎由於是長期慢性的發炎，鼻黏膜可能呈現灰白水腫的外觀。

陳醫生提醒，以上只是初步的判斷方法，若鼻子出現不適症狀，建議先多喝水、多休息。如果症狀加重，甚至出現胸悶、發燒、喘等症狀，便要提高警覺，盡快就醫。

經常鼻塞恐患心血管疾病？醫生揭可引發4大疾病

耳鼻喉科醫生陳亮宇指，很多人會受到鼻塞、呼吸聲音大、需要張口呼吸，甚至打鼻鼾的問題而影響睡眠，但有些人可能已經習慣鼻塞的困擾。陳醫生強調，絕對不應該習慣這樣的情況，因為忽視鼻塞問題，長期不治療可能對身體造成以下4種影響。

長期鼻塞可引發4大疾病⬇⬇⬇

鼻塞可引發的疾病：

心肺疾病：嚴重的鼻塞會增加呼吸阻力，影響正常的心肺功能，增加心臟衰竭、腦梗塞、肺高壓等疾病的風險。 睡眠窒息症：無法正常鼻呼吸會使患者改為口呼吸，進而引發睡眠窒息症。 精神專注力下降：鼻塞不適的症狀會影響睡眠品質，可能導致學習和工作上的困擾。 增加肺部感染風險：口腔呼吸無法像鼻腔一樣過濾空氣，容易讓污濁的空氣直接進入肺部，增加肺部感染的機率。

資料來源：「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」（獲授權轉載）

