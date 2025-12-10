Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

為何體重突然下降？腸胃病還是癌症作怪？醫生解構14種原因

更新時間：13:30 2025-12-10 HKT
發佈時間：13:30 2025-12-10 HKT

體重突然下降別太高興，恐怕與多種疾病有關。是癌症先兆，還是腸胃不適導致？有醫生分享病例指，有位伯伯體重急降，接受抽血及X光等檢查後也無異樣，最終發現是情緒及營養不良引發。有外國研究指，體重不由自主地減輕，有機會是14種因素引發。

為何體重突然下降？醫生拆解14種原因

家庭醫學科醫生洪暐傑在facebook專頁分享指，體重減輕原因可分為兩類，一種是努力運動、減少食量的刻意減重，另一種是不自主的體重減輕。當身體在6到12個月內，體重原因不明地減少了5%或減少4.5公斤，就屬於不自主的體重減輕，每年約有13%的65歲以上人士會出現此情況。洪醫生指，2017年一項在《PLOS ONE》期刊發表的研究，研究搜集了2677名體重不自主減輕人士的資料，發現竟有33%人士為患癌，涉及8種癌症。

體重突然減輕原因是甚麼？⬇⬇⬇

 

體重突然減輕 與甚麼癌症/疾病有關？

1. 癌症患者（佔33%）

研究發現，有33%的體重不自主減輕人士都證實患上癌症，當中消化系統癌症佔了所有癌症的47%，其他癌症從高到低依次為：

  • 消化系統癌症
  • 肺癌和支氣管癌
  • 淋巴癌
  • 泌尿系統癌症
  • 前列腺癌
  • 婦科癌症
  • 乳腺癌
  • 原發部位不明的癌症

2. 非癌症的主要器官疾病（佔37%）

研究發現，有37%的體重不自主減輕人士都證實患上非癌症的主要器官疾病，當中包括：

  • 胃腸道疾病
  • 心臟疾病
  • 肝臟疾病
  • 腎臟疾病
  • 牙齒問題
  • 自身免疫性疾病等

除了上述兩類疾病外，在2677名體重不自主減輕人士中，研究分別發現當中有16%者證實患上精神疾病，另有14%患者則無明確診斷。

此外，洪暐傑醫生亦引用另一篇在2018年5月、《British Journal of General Practice》期刊上發表的研究，當中綜合分析25篇相關研究的結果，當中得出以下3大重點：

  • 沒有癌症的人中，沒發生不自主體重減輕的比例大約在92%-99%之間。
  • 癌症患者中，發生不自主體重減輕的比例大約在2%-47%之間。
  • 對於出現不自主體重減輕的患者，60歲以上女性患有癌症的機率為3%；在60歲以上男性患有癌症的機率則為10.5%。

體重不自主減輕 或為14種疾病警號

總括而言，洪暐傑醫生指出體重不自主減輕的現象，或有不同的身體潛藏原因導致。當中除了上述提及的癌症外，還可能是以下13種疾病的警號：

體重不自主下降 恐患甚麼疾病?⬇⬇⬇

 

體重突然下降反映的問題

  1. 胃腸疾病：包括潰瘍疾病、潰瘍性結腸炎、克隆氏症、胰臟炎等
     
  2. 內分泌與新陳代謝疾病：例如糖尿病、甲狀腺亢進、腎上腺機能不全（Addison's disease）等。
     
  3. 肌肉流失：惡病體質（Cachexia）、HIV感染、癌症等都可能導致肌肉流失，進而造成體重減輕。
     
  4. 精神疾病：壓力、抑鬱症、焦慮症。
     
  5. 自體免疫疾病：例如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡。
     
  6. 感染性疾病：例如肺結核、心內膜炎。
     
  7. 慢性腹瀉
     
  8. 物質使用：例如長期飲酒、濫用毒品、藥物濫用、長期吸煙。
     
  9. 主要器官疾病：例如慢性阻塞性肺疾病、腎衰竭、心衰竭、肝硬化。
     
  10. 神經系統疾病：例如巴金森氏症、阿茲海默氏症、失智症、亨丁頓舞蹈症。
     
  11. 藥物相關：部分治療糖尿病的藥物、減重藥物、某些抗癲癇藥物、某些情緒藥物。
     
  12. 牙齒疾病：例如牙周病、蛀牙、缺牙等。
     
  13. 長期營養不良

洪暐傑醫生建議，若發現體重不由自主地減輕時，應進一步求醫，以進行完整性評估，同時也要有規律地量度體重。完整記錄體重的變化，有助醫生了解病情並安排相關檢查。

資料來源：洪暐傑醫師的愛講空間（獲授權轉載）

