長輩狂追AI短劇恐陷腦腐 專家：可能影響認知能力 教6大警號自我檢測

近期 AI 生成的短劇於各大社交平台急速爆紅，吸引許多人沉迷追劇，當中包括退休族群與長輩，因而引發家人的焦慮與擔憂。一名網民近日在Threads上分享，母親近來沉迷於 AI 短劇，幾乎24小時都在看，感嘆長大後變成子女每天叮嚀父母放下手機。

長輩狂追AI短劇恐陷腦腐

網民在 Threads 發文分享，自己的母親沉迷 AI 短劇，無論吃飯、下廚、上廁所甚至睡前都刷個不停，已經快找不到媽媽了。網友坦言，小時候總被父母勸戒少玩手機，沒想到如今角色互換。

其他網友深感共鳴，紛紛留言，「叫也叫不動，講也講不聽！要怎麼樣才能讓他們戒掉」、「我媽也淪陷了。跟她講話，直接被忽略」、「記得有次斷網，長輩就會馬上精神崩潰」。有網友表示，初次觀看 AI 影片時雖驚嘆其高完成度與技術進步，但看多後便發現弊端，角色外貌同質化嚴重，且劇情多局限於重複套路，新鮮感迅速退去。

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沉迷AI短劇可能影響認知能力

根據牛津大學出版社的定義，「腦腐（Brain Rot）」是指長期接觸過度碎片化或缺乏深度的內容，進而導致精神與智力退化。在短視頻與社群媒體盛行的科技時代，這種現象正凸顯出現代社會普遍忽視思考深度，轉而追捧簡單與膚淺內容的傾向。

根據《中時新聞網》報導，義大利帕多瓦大學教授加萊亞齊（Alessandro Galeazzi）也警示，社群平台上充斥大量低品質的 AI 內容，即便觀眾清楚影片純屬虛構搞笑，仍可能加速「腦腐（brain rot）」現象，因習慣快速接收無意義資訊而損害長期認知能力。

腦腐的6大警號

留意以下6大警號，若發現自己符合多項，就是時候調整生活與上網的習慣了：

注意力縮短：無法閱讀長文，習慣看短視頻或懶人包。 喪失批判性思維：抗拒嚴肅或知識性內容，只偏好搞笑短片，長久下來可能會使大腦失去批判性思考和學習能力。 過度依賴工具：依賴AI，習慣直接要答案，削弱記憶與解決複雜問題的能力。 缺乏資訊篩選能力：面對海量訊息無從分辨真偽與重點，容易盲目跟風。 社交退化與冷漠：缺乏實體互動導致孤獨感與同理心下降。 心靈空虛不快樂：習慣靠滑影片或追劇消磨時間，事後卻只感到空虛，難以獲得持久的幸福感。

資料來源：Threads、《中時新聞網》

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