香港首富長壽秘訣！98歲李嘉誠公開6大養生習慣 每天做一項簡單拉筋！

香港首富李嘉誠於日前（7月29日）喜迎98歲大壽。期頤之年的他長年保持精神奕奕、思維敏捷的狀態。究竟他如何抗衰老、保持充沛活力？本文特別整理出他的6大養生秘訣！

98歲首富精神奕奕！ 拆解李嘉誠6大養生秘訣

儘管已屆98歲高齡，李嘉誠仍然反應迅速，並非常有活力。以下是他的養生6大招數：

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李嘉誠6大養生秘訣

1. 飲食清淡

李嘉誠注重清淡飲食、很少吃肉，最愛青菜白飯，偏好小魚仔（即港人俗稱的貓魚），且多年來對番薯糖水情有獨鍾。

2. 每天堅持運動1.5小時

李嘉誠每天早起出門後會打約1.5小時的高爾夫球，並用這段時間放鬆及整理思緒，除此之外，他也喜歡游泳及釣魚。

3. 天天拉筋

李嘉誠每天堅持進行伸展拉筋運動，醫生指拉筋有助提高關節活動度、增加肌肉血流，可改善肌肉痠痛，並降低跌倒風險。

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4. 閉目養神

李嘉誠認為越是忙碌，越要抽空閉目養神。暫時閉上雙眼、放空大腦，隨著平穩的呼吸讓全身徹底放鬆，能快速恢復專注與活力。

5. 定期安排健康檢查

李嘉誠將健檢視為身體的「定期保養」，及早發現潛在問題並及時治療，能有效避免小病拖成大患。

6. 做善事

李嘉誠是佛教徒，他深信助人能帶來內心平靜與喜悅，而這種精神上的滿足，亦是他養生最重要一環。

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