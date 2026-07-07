24歲女抗骨癌5年復發4次 慘歷經左眼失明徘徊生死邊緣 仍戴面紗重返舞台：經歷九死一生 我選擇抗爭

內地一名24歲女子左側臉頰腫脹有異物，確診「上顎骨骨肉瘤」，5年抗癌間慘歷4次復發、左眼失明及切除上顎骨，屢次徘徊生死邊緣。面對無情病魔她拒絕低頭，更戴上面紗重返最愛的舞台翩翩起舞。她堅定道：「經歷九死一生 我選擇抗爭！」

左側臉頰腫脹有異物 確診上顎骨骨肉瘤

據內地《揚子晚報》報道，來自江蘇徐州沛縣的24歲韓易霏，是一名國標舞舞者，目前就讀於南京藝術學院舞蹈表演專業。她回憶道：「我4歲時開始學舞蹈，8歲時學國標舞，時至今日，仍在學習和表演，舞蹈就如同我的生命。」早在2019年，韓易霏已感覺左側臉頰腫脹，當時到醫院檢查後確定為良性。在備戰高考的日子裡，她每天都要承受高強度的舞蹈訓練和文化課溫習，牙齦上的小腫塊雖然不時傳來痛楚，但她未有太在意。緊接著，她開始頻繁頭痛，起初還以為是高考壓力太大導致的神經衰弱。

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高考結束的第二天，母親便帶著韓易霏趕到北京檢查，初期未發現異常，但她卻頻繁發燒。直到2021年8月20日，韓易霏在洗漱時用手觸摸到左邊臉頰有異物。三天後，她們再次趕到醫院，原本準備迎接大學生活的她，卻等來了「上顎骨骨肉瘤」的確診通知。當時腫瘤已經侵犯上顎骨，情況危急，需要立刻進行手術切除，且有極高的復發風險。

5年復發4次 歷經左眼失明/上顎骨切除

韓易霏表示，第一次手術切除了部分上顎骨，接下來面對的是傷口多次感染、數次大出血，屢次被送入ICU在生死線上徘徊。她坦言：「很長一段時間無法接受這個事實，但在經歷了一系列痛苦而殘酷的治療後，我選擇抗爭。」

抗癌5年來，韓易霏的上顎骨骨肉瘤復發了四次。她的上顎骨從部分切除，變成全部切除；面部經歷了裝上鈦合金又取下；承受了無數次的化療與放療。經歷不斷的感染、抗感染與重複的手術，她的左眼不幸失明，左邊臉頰嚴重凹陷，身體變得極度虛弱。醫生曾斷言她以後走路可能不太靈活，明顯與常人不同。由於上顎骨被切除後，裡面的肌肉潰爛形成了一個大洞，醫生需要從她膝蓋對上到小腹的位置，切下皮肉來填補臉上的缺口，這樣的手術進行了許多次。左眼失明更令她對環境的感知嚴重下降，基本上已經判定她不能再跳舞了。

戴面紗重返舞台

休學2年後，韓易霏終於回到了夢寐以求的大學校園。她開始一點點地重新訓練，結合康復治療，慢慢地站起來、跑起來，然後再次練習舞蹈。她憶述，由於在床上躺得太久，剛恢復訓練時肌肉根本用不上力，加上失明令平衡感變得很差，練習旋轉時難度極大，不時會摔倒在地上。

但她沒有放棄：「只有沉浸在舞蹈中，才會轉移我的注意力，分擔很多痛苦。去跳舞，去做我熱愛的事情，我會覺得很開心、很輕鬆。」2024年8月，韓易霏在南京進行了第一次公開表演。因為左臉頰一直有潰口，她選擇戴著面紗跳舞，這不僅是為了美觀，更是對舞伴和觀眾的尊重。她在抖音開設了帳號「felicia～韓易霏」，用影片記錄自己抗癌的過程和戴著面紗跳舞的場景，感動了無數網民，獲得超過10萬次點讚。

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感激母親無私照顧 經歷九死一生仍選擇抗爭

看著鏡子裡臉頰凹陷、纏著厚厚紗布的自己，韓易霏曾崩潰痛哭。「經歷了九死一生，最艱難時我都準備放棄了，是媽媽的鼓勵和對大學的嚮往，讓我堅持了下來。」在抗癌的五年間，母親帶著她四處求醫，手術室外徹夜不眠地守候；化療後渾身疼痛難忍時，母親為她按摩數小時直到她入睡。母親一句又一句的「再試一次，再治一回」，讓她重拾生存的信心。

目前，韓易霏的病情雖然得到了一定控制，但臉上仍有三個潰口讓醫生束手無策。她坦言：「我現在對抗生素高度耐藥，沒甚麼藥可用，但仍在想其他辦法作抗感染治療。」

對於未來，韓易霏有著清晰的規劃。由於身體原因，她一天最多只能跳一個多小時舞蹈，未來從事舞蹈教學不太現實。她希望畢業後能轉做自媒體，持續發布自己的舞蹈影片。「我想在自媒體這條路上實現我的價值，幫家裡減輕負擔。」她笑著說：「雖然有時候會覺得很累，但一想到自己還有熱愛的舞蹈，對未來就會更加堅定和期待。」

甚麼是骨癌？哪些部位易發病？

骨癌是甚麼？根據Mayo Clinic資料，骨癌是罕見病，佔所有癌症不到1%，非癌性骨腫瘤遠遠多於癌性骨腫瘤。骨癌可能發生在身體任何一塊骨頭上，但最常見於盆骨或四肢長骨。根據病發位置的細胞類型，骨癌可分為不同的類型，其中有3大類型最常見：

1. 骨肉瘤

這是最常見的一種骨癌，發生於骨骼的細胞。最常見於兒童和年輕人的腿骨或臂骨。在罕見情況下，骨肉瘤可發生於骨外（骨外骨肉瘤）。

2. 軟骨肉瘤

這是第2常見的骨癌，癌細胞產生於軟骨的細胞。常見於中老年人的盆骨、腿部或手臂。

3. 尤文氏肉瘤

最常見於兒童和年輕成人的盆骨、腿部或手臂部位。

拆解骨癌8大症狀 骨痛是警號嗎？

骨癌有哪些病徵？根據梅奧診所資料，如果骨痛帶有一些特徵，就要小心是否骨癌：

骨癌徵兆

骨骼疼痛

病變部位周圍腫脹和壓痛

骨骼脆弱易斷

疲勞

原因不明的體重減輕

如果骨痛有以下特徵，須盡快求醫：

痛楚時有時無

在晚間痛楚加劇

服食非處方止痛藥無法止痛

骨癌3大高危因素

骨癌成因尚且不明，但醫生發現以下情況可能會增加風險。

遺傳：某些通過家族遺傳的罕見遺傳病會增加患上骨癌風險，包括「李-佛美尼症候群」（Li-Fraumeni Syndrome）和遺傳性視網膜母細胞瘤。

柏哲德氏病（Paget's Disease）。最常見於老人，會增加日後患骨癌的風險。

癌症放射療法：暴露於大劑量輻射，例如電療期間的輻射，會增加將來患骨癌的風險。

資料來源：《揚子晚報》、「felicia～韓易霏」、Mayo Clinic

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