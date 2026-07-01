不煙不酒也中招！50歲女每日飲豆漿竟致食道癌 醫生揭1個習慣惹禍 恐令健康飲品變致癌物

以為飲豆漿好健康，錯誤的習慣隨時令養生變傷身。一名50歲女子平時不煙不酒，每日飲豆漿補充蛋白質，近日卻因吞嚥困難求醫，竟確診食道癌。醫生追查揭發，全因她飲用前必做1個致命動作，令健康飲品瞬間淪為致癌物。

50歲女每日飲豆漿竟致食道癌

耳鼻喉科醫生吳昭寬在《健康2.0》節目中表示，該名50歲女子自認非常注重養生，平時不吸煙、不喝酒，每天早上更會喝一杯豆漿來補充蛋白質。後來，她覺得吞嚥時經常有「卡卡」的感覺，喉嚨持續有異物感，於是決定求醫。經醫生安排內視鏡檢查後，發現她的食道及下咽處有明顯腫塊，經切片送驗後確診為下咽食道癌。

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食道癌早期/晚期症狀

女子因1個習慣惹禍 令健康飲品變致癌物

吳醫生經詳細詢問其生活史後，發現該名女子每天買完豆漿後，回到辦公室會將豆漿放進微波爐連續加熱3次，必須熱到「滾燙、冒泡」的程度才會飲用；此外，她平時吃湯麵也從不買外賣，堅持要在店內直接食用剛煮好的滾熱湯底。

他指出，女子雖然避開了煙酒等誘發食道癌的危險因子，但她極度愛喝熱豆漿與熱湯的習慣，會導致下咽及食道黏膜反覆受到高溫破壞及刺激，久而久之大幅提高罹癌的風險。世界衛生組織（WHO）早已將攝氏65度以上的熱飲，列為「2A級致癌物」（即對人類很可能有致癌性），強烈建議避免食用超過此溫度的熱飲。英國曾進行一項研究，如果每天喝700cc、攝氏60度以上的熱茶，罹患癌症風險增加約1倍。他特別提醒大眾，即使豆漿健康，也不要趁熱喝。若日常生活中長期出現吞嚥有異物感的情況，應視為身體發出的警號，必須及早求醫釐清病情。

食道癌症狀10大症狀最常見

根據本港癌症網上資源中心資料，在食道組織起源的惡性腫瘤就稱為食道癌。食道上皮細胞的基因出現變異，並不受控制地生長和侵略鄰近組織。常見的食道癌可分為鱗狀癌和腺癌。鱗狀癌較常影響食道的頸部（上部）和胸部（中部），而腺癌較常影響食道和胃部的連接位（下部）。

早期食道癌的主要症狀

難以吞嚥乾硬的固體食物 進食時胸腹不適及疼痛、食物滯留胸口引致不適 若腫瘤出現在食道上部（咽喉附近），病人會有咽喉不適感或吞嚥時感覺有異物 若腫瘤出現在食道中部（胸部附近），病人進食時覺胸骨後痛楚或背部不適 若腫瘤出現在食道下部（連接胃部的位置），病人進食後會有胸腹部脹悶

較後期食道癌的主要症狀

吞嚥困難的情況會加劇，逐漸只能進食半流質食物，最後可能連流質和口水也無法吞嚥 食道腫瘤擾亂正常胃部消化，患者感到噁心，甚至有嘔吐和食物逆流情況 進食後咳嗽 聲音變得沙啞 腫瘤擴散至其他部位所引起的症狀（如頸部哽塊，骨痛，呼吸困難或右上腹脹痛）

10類人患食道癌風險高

除了常吃滾燙的食物和湯水，以及嗜酒之外，食道癌還有哪些高危因素？癌症網上資源中心指食道癌的成因至今並未有定論，但可能與以下風險因素有關：

年屆60歲或以上 男性 嗜酒 吸煙 肥胖 愛吃醃製和煙燻食物 長期飲用滾燙飲料、湯品 少吃蔬果 胃酸倒流 某些罕見的疾病（如食道運動遲緩）和遺傳性的基因突變（如PTEN和Peutz-Jeghers綜合症）

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