長時間久坐沒有運動？研究揭坐著做1個動作 餐後血糖大降52%兼減血脂

上班族長時間久坐，吃飽飯後又不想做運動，該怎麼辦？有營養師引述研究指，原來只需坐著做1個簡單小動作，就能令餐後血糖大幅下降52%，更有效降血脂。

研究揭坐著做1個動作 餐後血糖大降52%兼減血脂

營養師Angela在Facebook發影片引述一篇發表於國際科學期刊《iScience》的研究報告，讓受試者進行一項「比目魚肌伏地挺身（Soleus Push-up）」，顧名思義，這個動作是針對小腿後側的比目魚肌，透過反覆踮起腳尖再放下的動作來進行鍛鍊。Angela解釋，比目魚肌是一塊非常特別的肌肉，有別於人體其他肌肉主要依賴消耗肝醣來運作，比目魚肌是直接運用血液中的葡萄糖和脂肪酸作為能量來源。因此，只要持續反覆進行這個踮腳動作，就能讓這塊肌肉持續參與代謝。

該項研究結果證實，持續進行比目魚肌伏地挺身這項簡單動作，能夠帶來以下顯著的健康益處：

幫助餐後血糖水平顯著降低39%至52%。

令胰島素的分泌量大幅減少41%至60%。

對降低血脂中的極低密度脂蛋白具有明顯的改善效果。

【同場加映】糖尿病飲食｜吃燕麥血糖不降反飆升？營養師拆解4類市售燕麥 必學最佳食法助穩血糖

比目魚肌伏地挺身如何進行？

Angela提醒，做這個動作的關鍵在於幅度而非速度，而且姿勢必須標準才能發揮最大效用：

比目魚肌伏地挺身如何進行？

比目魚肌伏地挺身步驟：

坐在椅子上，膝蓋應維持約90度彎曲。 雙腳腳尖平放在地上，整個過程中腳尖不可離地。 將腳後跟盡量往上抬高，直到能清晰感受到小腿肌肉有緊繃感，再慢慢將腳後跟放下貼回地面，然後持續反覆進行。

Angela表示，雖然培養規律的全身運動習慣固然是最理想的健康之道；但對於平時習慣久坐辦公、飯後又真的提不起勁做運動的人士來說，不妨可以試試這個簡單、易上手的腿部運動。

【同場加映】研究：晚餐前30分鐘食杏仁 餐後血糖最多可降28% 6類高危人士不適用

血糖多少屬超標？小心糖尿病8大初期徵兆

本港醫管局指，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地升高，導致糖尿病。其中，第2型糖尿病佔所有病例超過九成，主要與不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動等因素有關。身體細胞對胰島素產生抗拒，無法有效吸收及利用葡萄糖，導致過多糖分積存在血液。

血糖過高可引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會引起多個身體系統及器官破壞，包括心血管、視網膜、神經、腎臟等。根據美國糖尿協會的提議，血糖異常及糖尿病的標準如下：

血糖多高等於糖尿病前期/糖尿病？

空腹血糖異常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」

血糖耐量異常：餐後2小時血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

空腹血糖異常及血糖耐量異常都屬於前期糖尿病

糖尿病：空腹血糖≥7mmol/L，或餐後2小時血糖>11.1mmol/L

糖尿病初期症狀：

部分患者在患病初期可能會出現以下徵狀：

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：營養師Angela、《iScience》、醫管局

延伸閱讀：專家票選15大降血糖食物 第1名擊敗洋蔥/秋葵 抗發炎增免疫力