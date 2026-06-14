60歲婆婆每日健身抗癌 每天跑步10公里+阻力訓練 奪全國健美冠軍！

在許多人的觀念中，年屆60歲且曾罹患癌症的病人，理應在家靜養調理。內地最近一場全國級體育賽事，卻徹底打破了這個傳統刻板印象。一名曾飽受乳癌折磨的60歲婆婆不僅成功擊退癌魔，更在全國健身大賽中勇奪其中一個組別的冠軍。

乳癌康復者獲全國健美冠軍 當健身教練授人以漁

綜合內地媒體報導，在 2026 全國健身錦標賽上，現年60歲陳超奪得大師組健身比堅尼 D 組（50歲以上）的冠軍，並同時拿下多個全場大獎。在舞台上體態挺拔、肌肉線條流暢的陳女士，很難讓人聯想到她曾是一名乳癌患者。當年確診後，她未有向命運低頭，反而積極透過科學運動來重新喚醒身體。在成功抗癌後，她毅然踏入健身領域：「我有很多基礎病，哮喘，還有腰椎間盤突出，還有早期乳腺癌。（我後來）每天跑步10公里，先把我的耐力練完以後，我再練習抗阻訓練，經過不斷努力，慢慢好起來。每三個月就去醫院檢查，醫生說好了。」退休後，陳超還做了健身教練：「大家一起努力，給自己一份自信。甚麼時候（做運動）都不晚，加油，一起加油！」

阻力運動可激活體內抗癌力

陳女士的抗癌經歷並非單純的奇蹟，背後有著扎實的醫學實證支持。一項針對32名乳癌患者的臨床研究，將參與者分成「抗阻運動組」（阻力訓練）和「高強度間歇訓練組」（HIIT），進行45分鐘的運動。實驗結果顯示，所有參與者體內的「抗癌肌動蛋白」水平在運動後隨即升高 9% 至 47%。這兩種運動均能明顯抑制癌細胞生長，其中「抗阻運動組」的抑制力更達到 20% 至 21%，證實阻力運動能透過提升抗癌肌動蛋白水平，直接壓制癌細胞。

研究人員指出，即使只進行一次運動，都能即時激活人體的抗癌力，且毫無副作用，對於預防乳癌復發特別有效。這項研究無疑印證了陳女士 7 年來的堅持是有理可依的。

堅守抗癌日常9大原則

以下這 9 個看似平常、卻極易被大眾忽視的日常習慣，正是保護身體細胞、遠離癌魔的最強盾牌：

1. 晚餐別晚於9點

不少打工仔因加班而習慣深夜吃宵夜，但睡前進食會導致胃部排空不足。當食物長時間滯留胃內，會降低胃液的 pH 值並損傷胃黏膜，從而削弱免疫力，大幅增加患胃癌的風險。因此，最遲不應超過晚上 9 點進食，這是保護胃部健康的最基本防線。

2. 高纖少油飲食

高脂肪飲食會刺激腸道產生膽酸等代謝物，容易損傷上皮細胞並誘發癌變；相反，若日常飲食缺乏膳食纖維，會減少糞便體積並減慢腸道蠕動速度，延長致癌物質在體內停留的時間。建議成年人每日的烹調用油量應嚴格控制在 25 至 30 克之內，並攝取足夠蔬菜。

3. 絕不吸煙及吸入二手煙

醫學界已證實酒精與口腔癌、咽癌、肝癌等黏膜及消化系統癌症有直接關係。酒精在體內代謝後產生的「乙醛」是明確的致癌物質，會嚴重干擾細胞的正常代謝，並破壞 DNA 的自我修復機制。因此，最健康的飲酒策略就是「能不喝就不喝」。

4. 多吃深色蔬果

西蘭花、甘筍等深色蔬菜富含維他命 A、C、E，能有效中和體內自由基並修復 DNA 損傷；而番茄中的番茄紅素，更能阻止癌細胞分裂增殖，甚至激活癌細胞的「自我毀滅程序」（細胞凋亡），對預防前列腺癌尤為顯著。建議市民每天至少攝入 300 克新鮮時蔬。

5. 及早戒煙

煙草中含有多種致命的致癌物質，吸入後會直接損害細胞 DNA，引發基因突變。臨床數據顯示，戒煙時間愈長，患癌風險降低愈多。同時，長期暴露於二手煙環境中的非吸煙者，其患癌風險同樣會飆升，因此戒煙及遠離煙民是關乎生死的關鍵。

6. 晚上11點前入睡

長期熬夜會徹底打亂人體的生理時鐘，造成內分泌和免疫系統嚴重紊亂，增加患上各種癌症的風險。成年人每天應保證 6 至 8 小時的優質睡眠，最重要的是拒絕當「低頭族」熬夜，並且不要開燈睡覺，以免抑制褪黑素分泌。

7. 釋放焦慮壓力

心理健康與身體免疫力息息相關。長期處於焦慮或高壓狀態，會促使體內的皮質醇（壓力荷爾蒙）持續升高，進而嚴重抑制免疫系統的戰鬥力，令癌細胞有機可乘。學會透過冥想、運動或發展興趣來釋放壓力，是現代人必備的抗癌技能。

8. 拒絕久坐不動

世界衛生組織已將久坐列為致病元兇之一，持續久坐會增加患結腸癌、肺癌等癌症的風險。市民每周應至少進行 150 分鐘的中等強度有氧運動（如快走、慢跑、游泳等），並應適當增加力量訓練（如舉重、掌上壓等阻力運動）以激活肌肉抗癌蛋白。

9. 定期健康體檢

定期進行身體檢查是揪出早期癌症（如原位癌）的最有效手段，符合「未病先防，已病防變」的醫學原則。專家建議，40 歲以上的市民，每年應為自己安排一次全面的深度健康體檢，切勿因無痛無病而掉以輕心。

資料來源：騰訊網

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