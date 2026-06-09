日本瘋傳「8杯水減肥法」按時間表飲水 消水腫減肚腩 專家拆解原理

日本近年瘋傳一套超簡單的「8杯水減肥法」時間表，深受不少女生喜愛。據說只要按照指定時間表喝水，一個月內便可減去5公斤，還能改善水腫、縮小肚腩。竟這是否有效？背後有甚麼科學根據？讓專家一一拆解。

8杯水減肥法時間表 醫生解釋原理

德國科學家提出一套規律飲水方法，將一天分為8個時段，每時段喝一杯250毫升（約一標準杯）清水，建立固定飲水習慣，網上有傳若採用此方法，更可於1個月減去5kg，有助減肥及預防中風。

8杯水減肥法時間表 起床後 促進排便，喚醒腸道 09:00 促進腸道蠕動，稀釋血液（此時血液黏稠，是中風高危時段） 11:30 午餐前半小時喝水，增加飽足感，避免過量進食

切勿飯前立即喝水，以免稀釋胃液影響消化 13:00 飯後半小時喝水，提升代謝，幫助消化 15:30 下午易疲勞，喝水促進血液循環、提神醒腦 17:30 下班前喝水抗疲勞，減少晚餐過量 19:00 此時血液循環最差，適量補水有助改善 21:00 血液黏稠，喝水減少中風風險

睡前不宜喝太多，以免夜尿影響睡眠

外科醫生江坤俊在節目《健康2.0》中指出，一位70公斤的成年人，體內約含超過4公斤水分。水對人體至關重要，它維持所有生化反應。一旦身體缺水，細胞環境便會受影響，新陳代謝降低，廢物無法透過尿液排出。相反，補充足夠水分可提升新陳代謝，從而幫助減肥。

營養師趙涵穎補充，如果平日只喝咖啡或茶，建議將其中兩杯改為清水，已經有助瘦身及排出宿便，改善便秘問題。

定時飲水勝於口渴才喝 3類人士不宜盲目跟從

江醫生提醒，口渴代表身體已缺水。這套方法強制每2小時補充一杯水，讓身體持續處於最佳狀態。雖然多喝水對大多數人有益，但以下3類人士需特別留意，應先諮詢醫生或營養師：

慢性腎病及洗腎患者：需限制水分，切勿自行增加。 胃潰瘍患者：一次喝250毫升水可能撐大胃部，加劇疼痛。 有尿頻困擾者：晚間應減少飲水，將水分集中日間補充。

資料來源：健康2.0、imnotningning@IG、for_everyoung10@IG

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