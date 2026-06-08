不老傳奇！94歲修哥胡楓破世界紀錄 膺開騷最年長華語藝人 長壽秘訣大公開

【不老傳奇】「修哥」胡楓再次以94歲高齡刷新自己創造的世界紀錄！昨日（7日）下午，修哥在香港紅館舉行《修哥95至尊無限楓騷演唱會》，更獲多位巨星撐場，包括張學友、劉德華、張家輝、陳奕迅等，儘管年近百歲，修哥依然狀態大勇，唱足4.5小時，更以94歲零140日之齡，成功打破「舉辦演唱會最年長的華語藝人」的健力士世界紀錄。

胡楓養生6招 94歲不言休

修哥明言自己不打算退休，仍會活躍於幕前。到底他日常是如何養生，讓自己一直充滿活力？修哥的養生之道不昂貴、也不複雜，而是回歸基本：清淡飲食、適量運動、良好社交、持續學習、永不言休等秘訣，人人都可以實踐，值得每一位追求健康生活的朋友借鏡。

胡楓長壽秘訣｜1. 飲食清淡，遠離昂貴補品

他精神飽滿，活力十足。他從不依賴昂貴補品，堅持清淡飲食，少油、少鹽、少糖，避吃鹿茸、高麗參等燥熱補品，以免加重肝腎負擔。他喜愛飲用節瓜瘦肉湯、蓮藕湯等，滋陰健脾。

胡楓長壽秘訣｜2. 晨起一杯暖水，喚醒腸胃

他透露，每日早起先喝一杯暖水，有助清理腸胃、稀釋血液，降低清晨中風或心臟病發的風險。這個簡單而有效的小動作，是他多年來堅持的健康基石。

胡楓長壽秘訣｜3. 熱愛工作，永不言休

他熱愛工作，從不言休。89歲時創下紅館最大年紀開騷紀錄，94歲計劃再破紀錄。他認為自己的字典裡從無「退休」二字，退休會令人失去活力，健康急速下滑；而背誦對白更是極佳的腦力鍛煉。

胡楓長壽秘訣｜4. 廣結朋友，保持社交

他入行70多年，人緣極佳，他有十多位契仔契女—；喜歡結交朋友，對後輩毫無架子，主動聊天講笑。保持社交有助頭腦靈活，減少孤獨感。

胡楓長壽秘訣｜5. 多走路，70年如一日

他自21歲起養成步行習慣，至今超過70年。在片場盡量站立，每日活動至少兩小時，保持關節靈活與肌肉力量。他曾分享，有椅子也不坐，寧願四處走動。

他曾笑言：「我由1953、54年開始行，行到而家喇，求其有地方就行。」圈中後輩阮兆祥更打趣引用「讀萬卷書不如行萬里路」，修哥則幽默回應：「啱喇，我冇乜學問吖嘛！」

胡楓長壽秘訣｜6. 洗冷水浴，強健體魄

他從40歲開始洗冷水浴，這也顯示他的身體非常強健，他認為有助促進血液循環、增強免疫力。但要留意，高血壓或心血管疾病患者不宜模仿。

延伸閱讀：16大長壽秘訣助護腸益腦 專家教每天做1件事 降4成失智風險

---