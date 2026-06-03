失眠別再靠安眠藥！藍心湄親身實測1種植物竟是助眠神器 睡前多做1步加快入睡

晚晚眼光光等天光，又不想依賴安眠藥？台灣女星藍心湄早前在節目公開1種植物是助眠神器，更指出睡前只要對著葉片多做一個簡單動作，有效放鬆神經、秒速入睡。

藍心湄親身實測1種植物竟是助眠神器 睡前多做1步加快入睡

台灣女星藍心湄早前在節目《女人我最大》中，大方分享了自己的私房天然助眠法。她指平時會將九層塔盆栽種植在陽台，當遇上連續幾天睡得不好的情況時，便會將盆栽移入睡房，放在床頭櫃上。睡前只要用手沾水，或用噴水壺將水分輕灑在九層塔的葉片上。葉片沾水後會慢慢散發出一股濃郁的氣味，整個房間頓時充滿類似芳香療法的放鬆氛圍。不過她坦言九層塔的氣味比較獨特，有些人一開始未必能習慣，但對她個人而言，這招助眠效果相當有感。

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為何平平無奇的九層塔會有安眠效果？原來九層塔的葉片在接觸水分後，會更容易釋放出揮發性精油，當中包括芳樟醇（Linalool）、丁香酚（Eugenol）與香茅醇（Citral），這正是其獨特香氣的來源。當中的「芳樟醇」成分，在醫學上被認為具有鎮靜與抗焦慮的作用，能有效幫助調節自律神經，放鬆緊繃的情緒。其作用機制與大眾熟知的薰衣草精油十分相似，兩者皆是透過影響大腦中的放鬆訊號（如GABA相關機制），讓人體更容易進入穩定及平靜的狀態，從而大幅提升睡眠質素。

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失眠有何特徵？過早醒來也算失眠？

甚麼是失眠？根據本港衞生署資料，失眠泛指不能入睡、過早或間歇性睡醒而引致睡眠不足。短暫或突發性失眠，通常源自暫時性的生活問題，只會持續數晚至數週。

失眠的常見特徵如下：

寢時難以入睡、無法熟睡、夜間經常乍醒和醒後無法再入睡，或是清晨過早醒來等。

根據世界衞生組織資料，失眠定義如下：

難以入睡，難以維持睡眠狀態，睡眠質素差

睡眠問題每星期至少3次，至少持續1個月

日與夜也想著睡眠問題所帶來的影響

睡眠問題令患者有明顯困擾及影響其日常生活

資料來源：《女人我最大》、衞生署

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