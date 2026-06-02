長壽飲食｜研究揭必吃8大抗衰老食物 每日吃1次就見效 雞肝/芝士都上榜！

想健康長壽可以吃甚麼？有研究發現，食物中有一種名為多胺的物質是逆齡關鍵，有專家更整理出9大必吃抗衰老食物清單，只要每日吃1次就能有效，當中連雞肝、芝士都榜上有名。

研究揭長壽必吃8大抗衰老食物 每日吃1次就見效

食安專家韋恩在個人網站分享，東京慈惠會醫科大學前校長松藤千彌長年研究日本長壽數據背後的飲食原因，最終將焦點鎖定在一種大多數人從未聽過的多胺。松藤教授指出，多胺從人體出生那一刻起便存在於細胞內，參與細胞分裂、蛋白質合成等基本生命活動，是維持細胞正常運作不可或缺的物質。然而，隨着年齡增長，體內多胺濃度會逐漸下降，這正是細胞老化的起點之一。當多胺減少，細胞便難以維持正常功能，導致老化加速；而老化加速，又會令細胞產生多胺的能力進一步下降，形成惡性循環。松藤千彌認為，透過飲食從外部補充多胺，有機會有效延緩細胞老化的速度。

千葉大學研究團隊針對日本市售各類食品進行了多胺含量測定，提供了迄今最完整的食品數據庫。以下是根據該研究整理出的9大食材建議：

研究揭必吃9大抗衰老食物

研究揭必吃9大抗衰老食物

1.豆類

大豆、黑豆、納豆都是良好來源。不過，豆腐、豆漿等加工品在製造過程中多胺含量會降低，因此直接進食原粒豆效果更好。雖然納豆在發酵過程中會被納豆菌消耗部分多胺，使其含量略低於大豆，但勝在進食方便，仍是日常攝取的好選擇。

2.菇類

鴻喜菇、杏鮑菇、舞茸、香菇、滑菇、松茸等日常常見種類均含有豐富多胺，可根據個人喜好融入日常飲食。

3.蔬菜

多胺含量較高的蔬菜包括青椒、南瓜、秋葵、蔥、蘿蔔葉、西蘭花、火箭菜（芝麻葉）及番茄。由於各種蔬菜的含量差異明顯，建議每天有意識地從上述清單中挑選一種食用。特別的是，青椒在未成熟的綠色階段，其多胺含量反而高於完全成熟的紅色階段。因為植物在結果初期需要大量多胺支援細胞分裂，故以嫩葉、花苞或未成熟果實為食用部位的蔬菜，多胺往往較為豐富。

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4.水果與堅果

水果類推介橙、西柚、青檸及芒果；堅果類則可選開心果與松子。

5.動物內臟

與肌肉組織相比，內臟組織需要頻繁更新細胞，因此多胺蓄積量極高。其中以雞肝的多胺濃度最高，豬肝、牛肝亦十分豐富；雞心、雞腎表現同樣不俗。相反，雞胸肉、牛腿肉等以骨骼肌為主的部位，多胺含量並不突出。

6.魚貝類

切片魚肉的多胺含量不多，建議選擇蜆、蛤蜊等體型細小、可連同內臟整隻食用的貝類；而整條食用的白飯魚，也是非常好的多胺來源。

7.發酵食品

高熟成芝士（如布里芝士、藍紋芝士等）的多胺濃度非常高；而熟成程度低的金文拔芝士含量則相對較少。此外，糠漬、柴漬等發酵泡菜含量豐富；而日常調味料如味噌、豉油、魚露、蠔油等亦含有一定量，日常烹調中已能在無意間攝取。

8.飲品

直接飲用由整片茶葉的抹茶，多胺含量相對較高；至於一般沖泡的綠茶、紅茶或咖啡，含量則較少。

韋恩亦表示，食物中攝取的多胺在小腸幾乎會被全數吸收，供全身細胞利用。由於體內持續消耗，日常補充相當重要，但這不意味著每餐都要嚴格執行高多胺飲食。松藤教授提出一個簡單可行的目標：「一天之中，某一餐加入一道高多胺食材就已足夠。」例如：早餐吃一個橙；午餐吃西蘭花沙律；晚餐加一道豆類小菜；烤肉時順手點一盤雞肝，這樣就已經達標。

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研究指出，遵循地中海飲食的人，多胺攝取量顯著高於西方飲食者，因其核心包括蔬菜、豆類、堅果與魚類，正正是多胺密度最高的食物。日本與地中海地區同屬全球公認的長壽族群，雖然飲食結構截然不同，但多胺攝取量偏高這一點卻高度一致，這亦是科學家將多胺視為長壽關鍵的有力理據。

哪些日常食材的多胺含量偏低？

韋恩提醒，白米、精製麵粉、即食麵、薯片等加工零食，以及碳酸飲料，多胺含量均非常低。因為多胺大量集中在穀物的胚芽部位，精製過程會將其去除。建議改吃胚芽米、糙米或全麥麵粉。此外，雞蛋與牛奶雖然多胺含量不高，但兩者富含優質蛋白質，能提供合成多胺所需的氨基酸，間接支援體內生成，同樣值得攝取。

烹調方式如何影響多胺的保留？

在烹調方面，多胺對熱力非常穩定，不像維他命C或B群般容易因加熱流失，無論是烘烤、燉煮、炒或蒸均不易分解。不過，多胺具有溶於水的特性。如果用水長時間烹煮後棄掉湯汁，多胺便會隨之流失；將食材切碎、磨蓉後擠掉汁液，亦會破壞細胞膜令多胺流出。因此，燉煮料理建議連湯汁一起食用；若要水煮，應盡量減少水量並縮短時間。

資料來源：食安專家韋恩

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