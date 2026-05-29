極端酷熱似火爐 林超英堅持唔開冷氣 細數古代6招消暑法 心靜自然涼真係有用？

近年本港夏天的氣溫一年比一年熾熱。天文台預測，今日（29日）日間天氣極端酷熱，市區氣溫介乎 28℃ 至 35℃，新界局部地區更高達 36、37℃。每逢這種酷熱天氣，不少香港網民都會在社交平台笑問：「林生開咗冷氣未？」。前天文台台長林超英昨夜便在社交媒體「找數」，上載了一張書桌的照片，相中只見桌上放置了一把淺綠色的小型風扇，旁邊堆滿文件。林超英更簡短附文：「今晚，老朋友守護着我」，暗示昨晚在無開冷氣的情況下，依然靠小風扇安然入睡。

這不禁令現代香港人反思：在沒有冷氣、沒有雪櫃、沒有電風扇的古代，古人究竟是如何渡過炎夏？翻開史書便會發現，古人不僅成功「活下來」，而且活得相當講究。

古代人「消暑方式」勁過林超英？細數6招涼爽大法

1、專責官員「古法雪櫃」

早在三千年前的周代，朝廷已設立名為「凌人」的官職，專門在農曆十二月河水結冰最堅實時帶隊鑿冰，運回地下冰窖儲存。1978年出土的「曾侯乙墓」中，更發現了精巧的青銅器「冰鑑」，原理是外層放冰、內層盛酒，證實 2400 年前的諸侯已在享用冰鎮米酒。

2、唐宋盛行精緻冰品

到了唐代，長安城流行一款名為「酥山」的甜點，將奶酥淋在碎冰上並插花裝飾，堪稱唐朝版的奶油刨冰，後由意大利旅行家馬可波羅傳入歐洲，成為現代雪糕的起源之一。及至宋代，汴京與臨安的市民消費力極高，冰飲已普及至民間。當時街市熱賣「冰雪冷元子」（類似冰鎮湯圓）、「雪泡梅花酒」及「荔枝膏水」等，光聽名字已覺消暑。

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3、清代皇帝避暑山莊

若連皇帝也耐不住高溫，便會動用終極大招。清代康熙及乾隆皇帝每年夏天都會帶同文武百官，浩浩蕩蕩搬遷到承德「避暑山莊」或圓明園辦公兼避暑。山莊內湖光山色，氣溫比北京紫禁城低十度以上，實現了避暑與政治兩不誤。

4、機械風扇「七輪扇」

古代最普及的天然雪櫃便是深井。百姓會用繩子將西瓜、桃子、酸梅湯吊入井中冰鎮，那股帶有濕氣的沁涼感極為貼合人體。此外，《西京雜記》記載漢代巧匠丁緩曾發明「七輪扇」——將七個大輪子連在一起的人力機械降溫裝置，一經搖動便能「滿堂寒顫」，已具備現代風扇的雛形。

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5、消暑寢具的「瓷枕」、建築冷巷

在寢具方面，除了基本的竹蓆，富貴人家曾使用柔軟冰涼的「象牙蓆」。而宋元時期大熱的「瓷枕」，枕面繪有雅緻圖案，李清照詞中的「玉枕紗廚，半夜涼初透」便是指此物。百姓還會在中空的竹編圓柱籠「竹夫人」陪伴下入睡。在建築上，南方民居則設計了窄而長的「冷巷」，利用物理學上的「文丘里效應」（Venturi effect）加速氣流，令室內風力大增。

6、「心靜自然涼」修禪境界

唐代詩人白居易曾寫下一首名為《消暑》的詩作：「何以消煩暑，端坐一院中。眼前無長物，窗下有清風。熱散由心靜，涼生為室空。」他認為屋內不堆放雜物，窗下自然會有清風；只要內心平靜、房間空曠，暑氣自然消散。白居易亦曾拜訪一位在密閉禪房內穩如泰山的得道高僧，好奇詢問對方為何不熱，禪師僅淡淡回應：「不過是心靜罷了。」這亦是現代口頭禪「心靜自然涼」的由來。

台灣博仁綜合醫院心臟血管外科主任醫生蘇上豪接受其他傳媒訪問時，曾指出「心靜自然涼」只能算是一種哲學狀態，但以醫學的角度來說不太可能。他解釋，人的體溫是恆常穩定的，除非受到外在因素影響，否則不會隨意改變，因此要透過心情平靜來降溫，更是不可能的事，「如果心情平靜就能降溫，那是不是只要叫中暑或是熱衰竭的病人心情平靜就沒事了呢？」

至於台灣腦神經科臨床醫生鄭淳予就稱，由於人體核心溫度與感知到的溫度不同，雖然前者趨向維持恆常和穩定，惟後者受多項因素影響，包括暴露於高溫下的時間、水分補充等；人體會感覺涼或熱，應是感知溫度的改變，而這除了氣候本身，當下勞動、暴露於高溫下的時間、水分補充等都會影響人對高溫的感覺。

因此，鄭醫生認為人體核心溫度不易被改變的說法沒錯；但心靈平靜下來，透過交感與副交感神經的穩定，以及血液流動狀態等，人的確有機會改變「身體感知」，覺得不太焦躁悶熱。

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